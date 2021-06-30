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Юрий Пронько: Вдумайтесь! Из России по закону вывозят миллиарды долларов
30 июня 2021, 07:45 • 199 • Политика
В России принят закон, который потенциально может нанести ущерб стране и её экономике на $160 млрд, сделать рубль весьма уязвимой валютой, вбить "последний гвоздь" в так называемую деофшоризацию.
А сколько было патриотических слов и обещаний, но одним законом, который, возможно, стал компромиссом между властью и олигархами, всё перечеркнули.
Нам столько говорят про защиту национальных интересов, про деофшоризацию, про патриотизм, что когда анализируешь не только слова, но и конкретные решения, то приходишь к весьма неутешительным выводам. Яркий пример – масштабная либерализация валютного контроля для тех экспортёров, которые вывозят из России золото, металлы и зерно. Речь идёт о консолидированной сумме в $160 млрд.
По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160 %. Два года подряд ставятся рекорды по вывозу драгметалла. ЦБ прекратил закупки в резервы страны, правительство выдало производителям генеральные лицензии на экспорт. Де-факто банкирам и золотопромышленникам разрешили вывозить всё золото, которое добывается в стране. В результате только за один 2020 год из страны было вывезено более 320 тонн. Основной поток экспорта нашего золота – Великобритания.
Но и это ещё не всё. Новый закон позволяет оставлять выручку в иностранных банках экспортёрам металлов и металлургической продукции. Вдумайтесь! Теперь не будет обязательной репатриации валюты за экспорт меди, никеля, алюминия, цинка и так далее. По данным ФТС, речь идёт о $35,5 млрд только за один год.
Фактически от валютного контроля освободили и крупные агрохолдинги, которые занимаются экспортом зерна. В 2020-м их валютная выручка составила более $8 млрд. В общей сложности, ещё раз подчеркну, либерализация валютного контроля превысит годовую сумму в $160 млрд. Вот вам и патриотизм, вот вам и реальная любовь к Родине, вот она, реальная защита национальных интересов. Неприкрытое позорище, на мой взгляд. Если подобным экспортёрам и их "крыше" в коридорах власти и дальше позволять выводить деньги из нашей страны, то, по всей видимости, это будет "благоприятный" деловой климат. Пока одни нам рассказывают про "справедливое распределение природной ренты", другие выводят миллиарды долларов из России, ни о каких положительных изменениях в жизни простых людей не может быть речи. Мы так и дальше будем находиться в этом "офшорном болоте".
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