Юрий Пронько: Вдумайтесь! Из России по закону вывозят миллиарды долларов

В России принят закон, который потенциально может нанести ущерб стране и её экономике на $160 млрд, сделать рубль весьма уязвимой валютой, вбить "последний гвоздь" в так называемую деофшоризацию.

А сколько было патриотических слов и обещаний, но одним законом, который, возможно, стал компромиссом между властью и олигархами, всё перечеркнули.

Нам столько говорят про защиту национальных интересов, про деофшоризацию, про патриотизм, что когда анализируешь не только слова, но и конкретные решения, то приходишь к весьма неутешительным выводам. Яркий пример – масштабная либерализация валютного контроля для тех экспортёров, которые вывозят из России золото, металлы и зерно. Речь идёт о консолидированной сумме в $160 млрд.

Узаконенный вывод денег. То есть вроде как долго боролись с деофшоризацией, долго боролись за приток капитала, за инвестиции. А тут принимают такой закон, который, по сути, позволяет основные, собственно говоря, денежные потоки оставлять где-то там за рубежом. Оставлять деньги, которые страна получает от экспорта сырьевых товаров, а это, собственно, вообще база российской экономики, и за последние годы, несмотря на все разговоры о снижении сырьевой зависимости, напротив, эта сырьевая зависимость только выросла. Мы теряем основные объёмы российской выручки, – подчеркнул в беседе с Царьградом финансовый аналитик Владимир Левченко. – Плюс ко всему тут надо смотреть ещё, где эти деньги будут оставаться. Потому как, с одной стороны, опять же, анонсируется дедолларизация. И, с другой стороны, если деньги остаются там, то они, на самом деле, находятся под риском санкций. То есть тоже такое, в общем, странное явление. И с этой точки зрения, бенефициарами, получается, является американская администрация.

По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160 %. Два года подряд ставятся рекорды по вывозу драгметалла. ЦБ прекратил закупки в резервы страны, правительство выдало производителям генеральные лицензии на экспорт. Де-факто банкирам и золотопромышленникам разрешили вывозить всё золото, которое добывается в стране. В результате только за один 2020 год из страны было вывезено более 320 тонн. Основной поток экспорта нашего золота – Великобритания.

Но и это ещё не всё. Новый закон позволяет оставлять выручку в иностранных банках экспортёрам металлов и металлургической продукции. Вдумайтесь! Теперь не будет обязательной репатриации валюты за экспорт меди, никеля, алюминия, цинка и так далее. По данным ФТС, речь идёт о $35,5 млрд только за один год.

Государство сейчас вводит экспортные пошлины на продукцию металлургии. Для того, чтобы обуздать, сдержать рост цен. Ну а на самом деле, чтобы иметь деньги для компенсации последствий удорожания металлов на внутреннем рынке для тех, кто важен для государства. Металлургам это не нравится, – объяснил экономист Михаил Делягин. – Весьма вероятно, что это некоторая уступка металлургам – баш на баш. Да, мы забираем у вас деньги, но вы получаете больше свободы, для того чтобы другие деньги не возвращать в Россию. С другой стороны, что важно. Ослабление валютного контроля означает, что меньше валюты будет приходить в Россию. Неважно насколько, важен сам факт. И, соответственно, рубль становится более уязвимым для спекулятивных атак. Возможно, это некоторая подготовка к ослаблению рубля после выборов в Государственную думу. А это представляется весьма и весьма вероятным. И отдельный сюжет – это вывоз золота из России, который стимулирован Банком России.

Фактически от валютного контроля освободили и крупные агрохолдинги, которые занимаются экспортом зерна. В 2020-м их валютная выручка составила более $8 млрд. В общей сложности, ещё раз подчеркну, либерализация валютного контроля превысит годовую сумму в $160 млрд. Вот вам и патриотизм, вот вам и реальная любовь к Родине, вот она, реальная защита национальных интересов. Неприкрытое позорище, на мой взгляд. Если подобным экспортёрам и их "крыше" в коридорах власти и дальше позволять выводить деньги из нашей страны, то, по всей видимости, это будет "благоприятный" деловой климат. Пока одни нам рассказывают про "справедливое распределение природной ренты", другие выводят миллиарды долларов из России, ни о каких положительных изменениях в жизни простых людей не может быть речи. Мы так и дальше будем находиться в этом "офшорном болоте".