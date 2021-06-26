Юрий Пронько: В ЦБ сделали тревожное заявление. Откуда прилетит?

Новый кризис неизбежен, заявили в ЦБ России. Заверив общественность в том, что регулятор располагает необходимым инструментарием для его нивелирования. Оказывается, мы с вами всё это время жили в благоприятной обстановке.

То, что доходы у населения падают восьмой год подряд, а долги достигли нового рекорда, команду главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, по всей видимости, особо не заботит, а если и вызывает беспокойство то, простите, исключительно из "шкурных" корпоративных интересов ростовщиков.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на одной из бизнес-конференций, заявил, что кризис "неизбежен", но у команды Эльвиры Набиуллиной есть "арсенал", которым они воспользуются, чтобы предотвратить его негативные последствия. Одной из возможных ключевых причин нового кризиса могут стать гигантские долги населения перед банками и МФО. Уже достигнут рекорд по длинным ипотечным кредитам. Только за один месяц (май) было выдано более 145 тысяч займов на общую сумму 435 млрд рублей. Ипотечный портфель банков, по данным ЦБ, впервые превысил отметку в 10 триллионов! И это в ситуации, когда реально располагаемые доходы населения падают восьмой год подряд, а медианная зарплата в районе 28 тысяч рублей в месяц.

Это тот редкий случай, когда я могу согласиться с ЦБ, что рынок, связанный с потреблением и кредитованием потребления, перегрет. Безусловно, это так. На протяжении последних лет ЦБ делал всё, чтобы не кредитовалась промышленность, не создавались новые рабочие места. По факту это приводило к снижению уровня доходов населения. И, так как народ приучают из телевизоров жить всё лучше и лучше, несмотря на то что мы делаем всё меньше и меньше, соответственно, люди хотят иметь яхты, хотят иметь квартиры, хотят иметь машины, – объяснил происходящее кандидат​ экономических наук Владимир Боглаев. – И, так как им работать не дают, заработные платы у них падают благодаря мероприятиям, которые проводит наша денежная власть страны, в том числе и ЦБ, они идут за кредитами в банк. И банк, как ни странно, на создание рабочих мест, где возникают зарплаты, денег не даёт, а вот на потребительское кредитование выделяет. Соответственно, люди эти кредиты берут, живут всё лучше и лучше, в кредит, совершенно не понимая, каким образом они будут кредит этот отдавать. Нас загоняют в рабство, безусловно, кредитное. Но вот здесь уже пора вмешиваться не только финансовым властям, а каким-то другим надзорным органам.

И ситуация может усугубиться. В ЦБ утверждают, что около 50% всех ипотечных кредитов предоставляются гражданам, которые не смогут приобрести даже 1/5 часть стоимости квартиры. Доля займов с первоначальным взносом ниже 20% достигла 45%.

Кризисы случаются время от времени, и в мировой, и в российской экономике. В российской они случаются даже чаще. Я считаю, что как раз прошлый, 20-й год был кризисным для нашей экономики, когда серьёзно упал валовой внутренний продукт. Тем более мы наблюдаем ещё и рост инфляции. То есть все признаки стагфляции – это, конечно, элементы кризиса. Но, что касается такого глубокого системного кризиса, то в ближайшее время, я думаю, что его всё-таки удастся избежать, – сказал Царьграду экономист Сергей Суверов. – Потому что денежно-кредитная политика во всём мире остаётся мягкой, и проблемы возникнут, как раз когда сильно начнут повышаться ставки в мире. А в мире достаточно много долга. И этот долг будет, в общем, приводить к банкротствам на Западе, и будет импортируемый кризис и в России. Что касается цен на недвижимость, как триггер кризиса, то это неочевидно, потому что в течение долгого времени цены на недвижимость падали в России, и рост произошёл только в последние несколько месяцев. Кроме того, проблемы если будут у банков, то не такие большие. Банки больше вкладывают в государственные ценные бумаги, чем дают ипотечных кредитов.

Продление так называемой льготной ипотеки привело не только к двузначному росту цен на недвижимость. Чиновники ЦБ видят риски "разогрева" рынка, когда ситуация может выйти из-под контроля.

Для меня странно, что ЦБ, по сути, говорит о тех вещах, на которые он может сам повлиять. То есть они могут повысить требования к предоставляемым ипотечным кредитам, в отношении заёмщиков. Это в их силах. Почему они это наблюдают и говорят, что это плохо, но ничего не предпринимают. Но я не согласен с ЦБ в отношении того, что для нашего рынка… на нашем рынке может произойти то же самое, что произошло на американском. Абсолютно нет, – добавил президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. – Там это был кризис перепроизводства, когда люди деньги направляли на покупку второй, третьей квартиры с целью её перепродажи. У нас, на сегодняшний момент, льготная ипотека – она используется в основном для единственной квартиры, а не для перепродажи. И в этом смысле я вот такой угрозы вообще не вижу.​

Разразится или нет новый кризис, на мой взгляд, точно никто не скажет. Хотя, если будет объявлен ещё один локдаун, то экономика на долгие годы свалится в "штопор нестабильности". С другой стороны, так называемая льготная ипотека – это ипотека subprime, которая "направлена на население с низкими доходами". Сочетание подобной "раздачи" денег с падением доходов и постоянным ростом цен, одновременно с непредсказуемой ситуацией вокруг коронакризиса, становится весьма опасной "гремучей смесью", которая разнесёт в клочья любую экономику. Однако в ЦБ нас заверили, что они готовы к худшему. Важно, чтобы решение проблемы было не за счёт простых людей, а за счёт тех, кто на них наживается.