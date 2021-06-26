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Юрий Пронько: В ЦБ сделали тревожное заявление. Откуда прилетит?
26 июня 2021, 08:25 • 10 • Политика
Новый кризис неизбежен, заявили в ЦБ России. Заверив общественность в том, что регулятор располагает необходимым инструментарием для его нивелирования. Оказывается, мы с вами всё это время жили в благоприятной обстановке.
То, что доходы у населения падают восьмой год подряд, а долги достигли нового рекорда, команду главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, по всей видимости, особо не заботит, а если и вызывает беспокойство то, простите, исключительно из "шкурных" корпоративных интересов ростовщиков.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на одной из бизнес-конференций, заявил, что кризис "неизбежен", но у команды Эльвиры Набиуллиной есть "арсенал", которым они воспользуются, чтобы предотвратить его негативные последствия. Одной из возможных ключевых причин нового кризиса могут стать гигантские долги населения перед банками и МФО. Уже достигнут рекорд по длинным ипотечным кредитам. Только за один месяц (май) было выдано более 145 тысяч займов на общую сумму 435 млрд рублей. Ипотечный портфель банков, по данным ЦБ, впервые превысил отметку в 10 триллионов! И это в ситуации, когда реально располагаемые доходы населения падают восьмой год подряд, а медианная зарплата в районе 28 тысяч рублей в месяц.
И ситуация может усугубиться. В ЦБ утверждают, что около 50% всех ипотечных кредитов предоставляются гражданам, которые не смогут приобрести даже 1/5 часть стоимости квартиры. Доля займов с первоначальным взносом ниже 20% достигла 45%.
Продление так называемой льготной ипотеки привело не только к двузначному росту цен на недвижимость. Чиновники ЦБ видят риски "разогрева" рынка, когда ситуация может выйти из-под контроля.
Разразится или нет новый кризис, на мой взгляд, точно никто не скажет. Хотя, если будет объявлен ещё один локдаун, то экономика на долгие годы свалится в "штопор нестабильности". С другой стороны, так называемая льготная ипотека – это ипотека subprime, которая "направлена на население с низкими доходами". Сочетание подобной "раздачи" денег с падением доходов и постоянным ростом цен, одновременно с непредсказуемой ситуацией вокруг коронакризиса, становится весьма опасной "гремучей смесью", которая разнесёт в клочья любую экономику. Однако в ЦБ нас заверили, что они готовы к худшему. Важно, чтобы решение проблемы было не за счёт простых людей, а за счёт тех, кто на них наживается.
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