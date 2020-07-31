Юрий Пронько: В США разбираются с Google. Чего ждёт Россия?

Автор:

Юрий Пронько

В России Google установил самую настоящую цензуру. Наш канал был заблокирован в YouTube без предупреждений и претензий со стороны видеохостинга.

В опубликованном заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой говорится, что "решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушения свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации". В свою очередь постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку Царьграда. Там заявили, что это "очередной пример политической цензуры". Данный шаг Google является грубейшим нарушением международного законодательства.

Депутат Госдумы Николай Земцов в связи с блокировкой Царьграда направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру России, Роскомнадзор и ФАС. Ключевой вопрос, который обозначен в документе депутата российского парламента, – не подпадают ли действия Google по блокировке аккаунта сетевого издания Царьград под ст. 144 УК России – "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"?

Блокировка Царьграда – это не только вопиющий случай исполнения антироссийских законов в России, это ещё и демонстрация силы со стороны глобальных IT-монстров. Именно их монопольное положение и наглое поведение стали причиной беспрецедентного наезда и разбирательства в Конгрессе США в отношении тех, кто возомнил себя вершителями судеб. Фактически речь идёт о том, что в мире появился цифровой тоталитаризм. Анонимы определяют, что, когда и где нам смотреть, читать и слушать.

Глава антимонопольного подкомитета Дэвид Сициллин считает, что в условиях беспрецедентного влияния IT-компаний на экономику и демократию любое их действие может ужасным образом повлиять на жизни сотен миллионов людей. Расследование парламентского комитета показало, что компании своей властью злоупотребляют.

Их способность диктовать условия, разрушать целые сектора и внушать страх похожа на полномочия частного правительства. Наши основатели не склонялись перед королями. Теперь мы не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики,

– заявил Дэвид Сициллин.

По понятным причинам моё внимание привлекли обвинения в адрес Google, который на примере блокировки Царьграда показал, чем занимается данная структура в реальности.

Так вот, ключевые претензии Конгресса США очень серьёзные: использование данных для подавления конкуренции. Представитель Google признал, что собирает данные, "как и другие компании…, для улучшения наших продуктов". Второе обвинение – Google редактирует поиск вручную. В Конгрессе напомнили слова одного из руководителей Google о том, что компания не вмешивается в поисковую выдачу вручную, но у Google есть чёрный список сайтов, которые блокируются людьми. На слушаниях в Конгрессе глава Google был вынужден признать, что часть результатов может скрываться вручную. Фактически они признали факт манипуляций в отношении своих клиентов. И третье обвинение – нажива на рекламе из-за фактически монопольного статуса. Google специально устанавливает очень низкие тарифы тем, кто раньше покупал рекламу в СМИ, и тем самым лишает их доходов. В то же время Google очень дорого продаёт её малым компаниям, которые отчаянно в этой рекламе нуждаются. На эти обвинения представитель Google ответил, что компания "глубоко привержена ценностям журналистики" и делает всё, чтобы люди получали информацию, которую ищут.

О том, каким "ценностям журналистики" привержен IT-монстр, мы убедились на примере нашего телеканала. Уничтожить свободу слова и свободу суждений в YouTube – это, по всей видимости, главная ценность для анонимов из Google.

Претензии к Facebook следующие: скупает конкурентов, угрожал копировать чужие продукты, не меняет модерацию. Amazon – новичок на слушаниях в американском Конгрессе. Обвинения следующие: ворует идеи и ограничивает продавцов. В Конгрессе даже прозвучало сравнение маркетплейса Amazon с наркодилером.

Очевидно, что прошедшие парламентские слушания показали, что власть в США решила всерьёз заняться IT-монстрами. Цитирую конгрессмена Сициллина: "Все эти компании в том виде, в котором они существуют сегодня, обладают монопольной властью. Мы должны сделать так, чтобы антимонопольные законы, написанные более века назад, заработали в эпоху цифровых технологий".

Американцы решили остановить сползание страны в "цифровой концлагерь". Деятельность IT-монополистов будет жёстко регулироваться. Каким будет ответ России? Сложно сказать. Ведь доморощенные т. н. независимые "борцы за свободу слова" молчат по поводу блокировки Царьграда. Понять их можно – куда они попрут против своих хозяев? Ведь те могут и визу не дать, и аккаунт отключить. Эти деятели показали, что у них очень низка социальная ответственность. Свободу слова они используют исключительно для навязывания своих идей. Есть их мнение и неверное.

"Нужна только политическая воля, – считает учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. – Google начал свои безобразия не с нас, он уже давно издевается над своими подписчиками и в YouTube, и, собственно говоря, сам Google настраивает свой поиск, и его поиск абсолютно далёк от объективности. Есть же разные смешные вещи. Например, наберите в "Яндексе" и в Google "весна в России" и вы увидите, что "весна в России" в Google – это всё серо, бабушки стоят в очереди за хлебом. И посмотрите весну в "Яндексе". Так вот, есть очень простые решения. У нас уже есть свой поисковик. Он называется "Яндекс". Google можно отключить. Ничего страшного. У нас будет "Яндекс". Есть другие поисковики, менее популярные, которыми можно будет пользоваться. Ничего страшного не произойдёт от отключения Google конкретно здесь, в России. У нас есть своя социальная сеть. Если будет безобразить Facebook, можно оставить "ВКонтакте". Это тоже можно сделать. Китайцы пошли по этому пути, и ничего с ними не стряслось. Это нужно сделать аккуратно, с предупреждениями, они уже давно наиграли на подобные предупреждения и подобные действия со стороны властей. Нужна только политическая воля. У нас достаточно инструментариев для этого".

Что ж, теперь каждый из вас знает, кто реально в России борется за свободу слова и мнений. Мы не боимся говорить правду. Мы это делали и будем делать. Надеемся, что в России, как и в США, найдут управу на тех, кто возомнил себя новыми вершителями судеб. Цифровой тоталитаризм должен быть остановлен. Никто не в праве нам диктовать, где, когда и что смотреть, слушать и читать.