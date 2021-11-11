Юрий Пронько указал на цинизм Минфина: "Правдивый ответ"

С голубых экранов и высоких трибун нам могут сколько угодно рассказывать про суверенитет, про патриотизм, про необходимость развития отечественной экономики и повышение благосостояния семей, но когда по факту сотни миллиардов, полученных за счёт продажи нашего сырья, выведены из страны и этот процесс постоянно набирает обороты, то сложно апеллировать к этим понятиям. В нынешней реальности мы с вами видим самый настоящий экономический оксюморон. Российский Минфин и ЦБ скупают иностранную валюту и выводят её за пределы страны.

На этой неделе Минфин приступил к рекордным закупкам валюты в рамках так называемого бюджетного правила. В ведомстве Силуанова заявили, что в ближайший месяц на эти цели будет направлено почти 518 млрд руб. Таким образом, Минфин планирует купить на внутреннем рынке около $7 млрд. При этом ЗВР уже достигли рекордных показателей и превысили отметку в $623 млрд. На мой взгляд, во всей этой истории ключевой аспект – жёсткое исполнение рекомендаций МВФ по так называемому бюджетному правилу, когда сотни миллиардов долларов выводятся из России на счета в иностранные банки.

Бюджетное правило, в соответствии с которым нефтяные сверхдоходы автоматически инвестировались в зарубежные активы через ФНБ, успешно справлялось с задачей накопления национального богатства и защиты экономики от колебаний цен на нефть, что способствовало росту ненефтегазовой экономики. Чтобы сохранить этот положительный эффект, средства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы и после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ресурсов ФНБ внутри страны должно быть ограничено жёсткими лимитами и строгими правилами управления фондом. И это официальная позиция.

Вот так откровенно и без обиняков. Ещё раз сделаю акцент и процитирую представителей МВФ: "Средства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы". И ситуация будет усугубляться. Бюджетный комитет Госдумы уже одобрил поправку о повышении лимита накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться в Россию.

Предлагается повысить порог, при превышении которого ликвидной части ФНБ можно инвестировать средства в проекты, то есть в корпоративные ценные бумаги, – сказал замминистра финансов России Алексей Лавров. – Сейчас этот порог 7%, предлагается его повысить до 10% с тем, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры, и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объём использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов.

Уточняющий вопрос в ответ на эту реплику Лаврова в Госдуме задала депутат Оксана Дмитриева: "То есть вы уменьшаете возможность использования средств из ФНБ на нацпроект, так?" На что замминистра, не смутившись, ответил: "Так!"

Согласитесь, заместитель Силуанова дал циничный, но правдивый ответ. Да, они не будут инвестировать в Россию, а направят деньги за её пределы. Они захлёбываются от денег, но повышают пенсионный возраст и увеличивает налоговую нагрузку на кошельки граждан и счета бизнеса, при этом чётко исполняют рекомендации МВФ. Однако возникла существенная проблема, которую они не замечают, – покупательная способность доллара и евро в глобальной экономике резко снижается.

Если мы посмотрим записи эфиров Царьграда прошлого года, то мы с вами об этом говорили – о том, что деньги, которые откладываются в кубышку, будут обесцениваться, потому что Запад точно такие же деньги печатает в немереном количестве, – объяснил экономист Антон Любич. – Поэтому чем раньше мы осознаем, что эти деньги нужно овеществлять, я повторюсь, что со своей стороны предлагаю это делать в технологиях, станках и модернизации своего производства, тем раньше всё начнёт приносить нам пользу. Если мы этого делать не будем, то наши ЗВР просто будут в реальном товарном наполнении обесцениваться.

Даже если принять во внимание тот факт, что необходима стерилизация финансовых потоков, с чем я только частично согласен, чтобы при изменении конъюнктуры мировых цен на наши экспортные товары, в первую очередь сырьё, не допустить сильной волатильности рубля, то возникает вопрос – почему бы государству не приступить к возврату долгов перед русскими гражданами. Например, вернуть более трёх триллионов рублей пенсионных накоплений, которые были "заморожены", а фактически украдены у граждан. Или рассчитаться по советским вкладам. Эти деньги точно не уйдут за пределы страны, они точно будут работать на Россию. Но нет, на это в Минфине и ЦБ денег нет.

Гораздо правильней было бы больше тратить и меньше резервировать. Тем более, не входя в противоречие, когда, с одной стороны, вы скупаете валюту, это делает Минфин, а с другой стороны, повышая ключевую ставку, это делает Центральный банк, – полагает экономист Василий Колташов. – Наоборот, можно держать ставку пониже, хотя бы 6-6,5%. Но при этом не скупать валюту, а наоборот, её активно тратить, для того чтобы делать вложения в российскую инфраструктуру, закупая необходимое оборудование для предприятий, которые будут обслуживать крупные инфраструктурные проекты. В мегаполисах ли, в Сибири ли, где угодно. Стратегия собирать деньги, как мне кажется, уже достигла некоторых пределов. Что настало время тратить больше, более уверенно, более эффективно.

И в этой ситуации Россия ставит рекорд по экспорту золота на глобальный рынок. Главный пункт назначения – Великобритания. В 2020-м в общей сложности, как правило в Лондон, было вывезено 320 тонн золота на общую сумму $18,5 млрд. Если в 2018-м из России вывезли всего 10 тонн золота, то уже в 2020-м – 320 тонн. Рост в 32 раза!

Что с того?

Российский Минфин и ЦБ в настоящее время помогают всем – Франции, Китаю, Германии, Японии, США, Великобритании, кому угодно, но только не своим гражданам. Нам же они повысили налоги и пенсионный возраст. Где логика в том, что на заработанные за счет продажи сырья деньги скупается иностранная валюта или распродаётся золото? На мой взгляд, это мое оценочное суждение, её нет, если исходить из национальных интересов России.

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