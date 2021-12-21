Юрий Пронько указал на промахи Минфина: "Где обосновалась гниль во власти?"

Вы будете смеяться, но глава российского Минфина анонсировал "рывок" отечественной экономики в следующем, 2022 году. Чиновник, который провалил практически все реформы, по всей видимости, таким образом решил показать своеобразное чувство юмора. Между тем Антон Силуанов занимает кресло "главного бухгалтера страны" ровно десять лет. Итоги его работы, к сожалению, неутешительные. Поэтому, думаю, и "юбилей", который приходится как раз на вторую половину декабря, прошёл тихо и незаметно.

И вроде бы не анекдот рассказывал в Казани нынешний министр финансов России, но получилось именно так. Антон Силуанов сообщил, что на следующий год запланированы беспрецедентные меры по стимулированию развития инфраструктуры в России. Необходимо "сделать рывок", чтобы "поддержать темпы" экономического роста, заявил высокопоставленный чиновник.

Обращаю внимание, что в следующем году нам нужно такой рывок ещё сделать по инфраструктуре и инвестициям, чтобы поддержать темпы экономического роста. Темпы роста дают доходы населения, заработную плату работникам. Это основная цель работы любого правительства,

– сказал министр.

Рост доходов населения – это основная цель работы любого правительства. Звучит заманчиво и правдоподобно. Однако возникает вопрос, почему практически все годы пребывания в должности господина Силуанова реальные располагаемые доходы российских домохозяйств стагнировали и падали? Почему так получилось, что в богатейшей стране мира, которая имеет золотовалютных резервов (ЗВР) более чем на $600 млрд, две трети граждан испытывают серьёзные финансовые трудности? Почему президенту в "ручном режиме" пришлось вносить в Госдуму законопроект о повышении МРОТ и прожиточного минимума в России? До этого чиновники Минтруда и Минфина делали вид, что в стране с доходами населения всё нормально. Впрочем, есть и те, кто придерживается иной позиции.

Если бы Минтруд и Минфин посадить на 13 617 на месяц (а то и на три месяца, как предлагает депутат Михаил Делягин – ред.), всё встало бы на свои места. И пусть предварительно заплатят 8000 за ЖКХ, потом купят лекарства и потом ещё питаются, – предлагал депутат Госдумы Николай Коломейцев. – У нас 70% населения живёт в нищете или рядом, понимаете или нет, и это является причиной кризиса нашей страны.

Уже известно, что президентские поправки помогут как минимум 16 млн граждан, которые существуют на доходы физиологического выживания. Или ещё одно "достижение" Силуанова – порядка 10% наших соотечественников экономят на предметах личной гигиены – мыле, зубной пасте, туалетной бумаге!

"Если мы посмотрим хотя бы на ту сферу, за которую непосредственно отвечает господин Силуанов, на государственный бюджет, поскольку он у нас министр финансов, то мы увидим, что в 2022 году расходы на развитие экономики по сравнению с 2021 годом даже сокращаются, – рассказал в беседе с Царьградом экономист Андрей Колганов. – За счёт чего господин Силуанов собирается совершить анонсируемый им рывок, совершенно непонятно. Он называет довольно внушительные цифры расходов на осуществление национальных проектов, но вся проблема заключается в том, что финансирование национальных проектов – это составная часть бюджета. Если мы не увеличиваем бюджет, что нам дадут национальные проекты? Если осуществление национальных проектов остаётся в тех же финансовых рамках, в которых оно было год назад, два года назад, три года назад и так далее".

Министр Силуанов и его подчинённые по "главной бухгалтерии", простите, ведут себя как "ужи на сковородке". Вот только цифры и факты. В 2022-м сокращены расходы на развитие авиапрома почти в три раза – с 113,2 до 42,3 млрд рублей. Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика" – почти в шесть раз, с 694,3 до 123,5 млрд рублей. Программа развития фармацевтической промышленности секвестрирована вдвое, а радиоэлектронной промышленности – на треть.

Силуанов говорит про "рывок" экономики в 2022-м, однако даже его коллеги по правительству не сильно в это верят. Так, чиновники Минэкономразвития в своих проектировках на ближайшие три года прогнозируют рост до 3% каждый год, что ниже среднемировых показателей. В МВФ вообще заявили, что российская экономика будет расти в 2022-м на 2,9%, но уже с 2023-го начнёт стагнировать до уровней, которые будут ниже 2%. Ставка на нацпроекты – самообман. И Силуанов, надеюсь, это понимает.

"Есть у нас два прекрасных человека, это министр Силуанов и глава ЦБ Эльвира Сахипзадовна. Мне кажется, что, работая в паре, они прекрасно показывают всей экономике России, где они её видели. Мне кажется, что это подход людей, которые действуют одним-единственным методом – иссушая экономику, лишая её денег. Есть некие национальные проекты. К сожалению, ни один из этих национальных проектов, даже реализованных, не исполняется. Даже сам президент анализировал это на основании данных Счётной палаты и пришёл к печальному выводу. Либо нацпроекты исполняются настолько частично, но тут всё ясно: нельзя быть наполовину беременной, – подчеркнул предприниматель Дмитрий Потапенко. – Поэтому ни один из национальных проектов не привёл к какому-то рывку России, и финансирование – то, каким образом бухгалтер господин Силуанов подходит к развитию экономики, показывает, что такими методами мы рывка не получим. Дай Бог, главное, не скатились бы до уровня Венесуэлы, к которому мы, судя по всему, стремимся".

Про провал пенсионной реформы, одним из ключевых авторов которой был Антон Силуанов, лучше промолчу. Промолчу и про бюджетные, межбюджетные отношения. Про то, как Минфин и ЦБ стали основными валютными спекулянтами. Про полную либерализацию валютного контроля. Про то, что золото признано несырьевым товаром, и так далее и тому подобное. "Достижений" у Антона Германовича масса.

Рыночная ситуация говорит о том, что у нас впереди нет скачка и экономического роста, скорее всего, ждём спад и рецессию. Потому что все модели на рынке облигаций говорят в пользу как раз сценария экономического спада из-за роста процентных ставок и падения деловой активности, прежде всего в среднем и малом бизнесе, – отметил экономист Олег Богданов. – То есть скачок, формально, они могут обеспечить, используя вот этот резерв, который у них остался, но означает ли это, что структурная экономика будет дальше расти такими темпами, точно нет. Если бы это был естественный рост инвестиций и естественный рост экономики, то это один вопрос. А то, что Минфин может обеспечить, используя резервы, скачок, здесь сомнений нет. Я думаю, скачок составит не больше 5–7%, и то если министерство все свободные средства ФНБ потратит. Только кому это нужно, я не понимаю. Наверное, чтобы отчитаться?

Один из бывших коллег Силуанова по правительству как-то публично заявил, что в Минфине "всё через заднее крыльцо". Приведу конкретный пример: средний размер отката в коррупционных схемах в госзакупках составляет 22,5% от суммы контракта – это итоги исследования Института государственного и муниципального управления.

Каждый пятый рубль, который мы как налогоплательщики отдаём государству, нагло забирают жулики и воры! Эксперты оценивают общий объём взяток в госзакупках в 6,6 трлн рублей. Я никого не обвиняю, но кто-то хочет сказать, что Минфин "белый и пушистый"? Если так, то где обосновалась гниль во власти? Почему они так себя уверенно чувствуют? Ненормально, когда две трети населения с трудом сводят концы с концами от зарплаты до зарплаты, а триллионы рублей растворяются в неизвестном направлении. Десять лет Силуанова на посту министра финансов – это десять лет упущенных возможностей. Десять лет, которые могли, но не привели к рывку в экономике России.

Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!