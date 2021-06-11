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Юрий Пронько указал на фатальную ошибку российских олигархов
11 июня 2021, 07:10 • 71 • Политика
Сегодня стало известно, что темпы роста благосостояния в России в последние два года существенно опережали среднемировые показатели. Можно было бы порадоваться, однако реальность жизни, мягко говоря, иная.
Весь рост обеспечен российскими миллиардерами, которые кратно приумножили свои доходы. На мой взгляд, ситуация в России на грани фола – простой народ в нищете и долгах, а сверхбогатые набивают мошну.
По данным BCG, несколько сотен богатейших олигархов владеют 40% всех финансовых активов России – это более 600 млрд долларов.
На мой взгляд, отличная иллюстрация к теме финансового расслоения в России. В руках 500 сверхбогатых олигархов сосредоточено больше капитала, чем у 115 млн человек вместе взятых. В целом у этих 500 богачей скопилось активов на 640 млрд долларов, что больше всех ЗВР России.
Десятки миллионов в бедности, долгах, при падающих доходах, а 500 деятелей имеют финансовые активы, которые больше, чем все золотовалютные резервы России. И ситуация постоянно усугубляется. Разрыв между сверхбогатыми и основной массой, на мой взгляд, имеет уже критический уровень. Данный факт усугубляется поведением бизнес-элиты, которая превратила Россию в "вахтовый посёлок", откуда выводит гигантские денежные ресурсы.
Отдельная тема – это валютные манипуляции, когда из-за девальвации рубля массы теряют, а небольшая группа дельцов получает сверхдоходы.
Можно делать вид, что всё нормально, когда 500 человек фактически "взяли в заложники" более 100 млн соотечественников. Однако, и я в этом убеждён, в обществе огромный запрос на социальную справедливость, и если его не реализовать, то можно получить неконтролируемую ситуацию в дальнейшем. В России государством должны быть запущены механизмы социальной справедливости. Не горстка дельцов, а миллионы соотечественников должны иметь доступ к богатствам страны. Иначе мы можем оказаться в ситуации, когда десяткам миллионов уже нечего будет терять кроме своих огромных долгов.
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