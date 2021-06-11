Юрий Пронько указал на фатальную ошибку российских олигархов

Сегодня стало известно, что темпы роста благосостояния в России в последние два года существенно опережали среднемировые показатели. Можно было бы порадоваться, однако реальность жизни, мягко говоря, иная.

Весь рост обеспечен российскими миллиардерами, которые кратно приумножили свои доходы. На мой взгляд, ситуация в России на грани фола – простой народ в нищете и долгах, а сверхбогатые набивают мошну.

По данным BCG, несколько сотен богатейших олигархов владеют 40% всех финансовых активов России – это более 600 млрд долларов.

На мой взгляд, отличная иллюстрация к теме финансового расслоения в России. В руках 500 сверхбогатых олигархов сосредоточено больше капитала, чем у 115 млн человек вместе взятых. В целом у этих 500 богачей скопилось активов на 640 млрд долларов, что больше всех ЗВР России.

Десятки миллионов в бедности, долгах, при падающих доходах, а 500 деятелей имеют финансовые активы, которые больше, чем все золотовалютные резервы России. И ситуация постоянно усугубляется. Разрыв между сверхбогатыми и основной массой, на мой взгляд, имеет уже критический уровень. Данный факт усугубляется поведением бизнес-элиты, которая превратила Россию в "вахтовый посёлок", откуда выводит гигантские денежные ресурсы.

Нет, в пользу основного населения ситуация не улучшается последние восемь лет, ну, собственно, с 2013 года, уровень жизни населения падает. Поэтому я бы очень хотел понять, что, собственно, BCG хотело сказать этим докладом? Что выросла капитализация активов и что она стала очень велика? Но это и так известно, поскольку в 90-е годы отдавали самые "вкусные" активы, при этом снимая с них социальную ответственность, - прокомментировал публикацию экономист Михаил Хазин. - Ключевой элемент, например, "Норникеля". На "Норникеле" висел комбинат, висела связь с Большой землёй и так далее, и тому подобное. Это всё отдали государству. Соответственно, всё это стало прибылью двух-трёх человек, что абсолютно нонсенс, с точки зрения здравого смысла, интересов граждан и так далее. Причём сегодня эти люди даже деньги не вкладывают в Россию. Они их выводят за рубеж. Именно это главная претензия правительства к ним.

Отдельная тема – это валютные манипуляции, когда из-за девальвации рубля массы теряют, а небольшая группа дельцов получает сверхдоходы.

Вторая девальвация рубля произошла уже на повышении мировых цен на нефть в 2020 году. Она является, наверное, одной из самых странных девальваций в истории российской экономики за последние 13 лет. Потому что очевидно было, что ситуация на мировом рынке уже выправляется, растут цены на нефть, понемножку, растут цены на продовольствие. И вообще, российский экспорт – он не в таком плохом был положении. И рубль упал, – сказал экономист Василий Колташов. – Если быть честными, то это было очень выгодно этим самым финансистам, богатым финансистам, которые смогли даже на улучшающейся конъюнктуре и на улучшающейся экономической обстановке в России сыграть против рубля и против экономики России, естественно, увеличив собственные состояния. То есть опять оказавшись в плюсе, купив доллары, потом продав доллары. Вот, если смотреть, то в рублях они значительно приросли. Соответственно, они смогли приобрести что-то дополнительное. И не надо удивляться, что потом цены на московскую элитную недвижимость и спрос на неё так взлетели, в начале 21-го года. Это логично. Люди хорошо провели год.

Можно делать вид, что всё нормально, когда 500 человек фактически "взяли в заложники" более 100 млн соотечественников. Однако, и я в этом убеждён, в обществе огромный запрос на социальную справедливость, и если его не реализовать, то можно получить неконтролируемую ситуацию в дальнейшем. В России государством должны быть запущены механизмы социальной справедливости. Не горстка дельцов, а миллионы соотечественников должны иметь доступ к богатствам страны. Иначе мы можем оказаться в ситуации, когда десяткам миллионов уже нечего будет терять кроме своих огромных долгов.