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Юрий Пронько рассекретил новые поборы: "Господа чиновники, не пытайтесь надуть народ русский!"

21 апреля 2021, 10:00  •  138 • Политика
В информационное поле активно вбрасываются сообщения о возможном новом повышении налогов в России. Дескать, если поднять "неискажающие" – а есть и такой термин (например, НДС) – налоги, а расходы будут направлены на улучшение качества инфраструктуры, образования и здравоохранения, то результаты окажутся положительными для роста ВВП и благосостояния домохозяйств. Очень сильно сомневаюсь в пользе подобного решения. Более того, считаю, что нас попытаются, простите, "обуть" – будем платить не только налоги, но и новые поборы.
Налоги, даже "неискажающие", не повышают в кризис. Это моё глубокое убеждение. Искусственно созданная ситуация, когда за счёт рубля Минфин и ЦБ корректируют свои бюджетные задачи, на мой взгляд, недопустима. Каждый виток девальвации – это очередной шаг по уменьшению покупательной способности семей в России. Доходы не растут, спроса нет, инвестиций нет, и в этой ситуации, цинично обосновывая данный шаг необходимостью кратного увеличения инвестиций в инфраструктуру, повышать налоги?! Счастье народное за счёт этого самого народа. У меня большие сомнение в том, как будут расходоваться эти многомиллиардные суммы, которые изымут из кошельков граждан и со счетов бизнеса. Самый яркий пример – это ситуация вокруг наших автомобилистов, которые по нескольку раз платят за одно и то же. Транспортный налог, акцизы и так далее и тому подобное. Сейчас активно продвигается тема развития инфраструктуры, что, на мой взгляд, крайне необходимая задача. Однако, как всегда, всё кроется в деталях.
"К двойной оплате нам не привыкать. Сегодня мы платим и акциз на бензин, и дорожный налог, что, как обещали нам, взаимоисключается. Что предстоит нам по этой стратегии-2030? Нам предлагается тоже платить дважды. Сначала мы платим налоги, формируется бюджет, исходя из этого бюджета строятся дороги на достаточно длинную перспективу с большими-большими вложениями, – объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – И при этом нам предлагают в последующем пользоваться этими дорогами, построенными на бюджетные средства, соответственно, платно. Конечно, это абсурд, потому что есть для нас яркий пример в виде Китая, где строятся дороги бесконечно, организовываются рабочие места, и, как известно, там в самые дальние аулы и поселения приводят автобаны, и все живут замечательно, то есть выполняется государственная программа, и не за счёт граждан, а за счёт государства".
Кто будет контролировать эффективность использования тех гигантских денежных средств, которые изымут у населения и бизнеса? Силуанов? Шувалов? Прежде чем повысить налоги, необходимо создать прозрачную систему контроля за расходами, а не ставить телегу впереди лошади!
Кто тот деятель, кому поручат столь ответственное дело и такие суммы? Или цель создания так называемых институтов развития (например, ВЭБ) в том, чтобы они строили школы (зачем тогда региональные и муниципальные власти?) или меняли трамвайные пути в Таганроге?
Убеждён, что повышать налоги нельзя в условиях кризиса и отсутствия эффективной системы контроля за расходами. И ещё. Господа, не пытайтесь надуть народ, а то вы уже записали себе в "Агрессивную стратегию развития инфраструктуры" весьма любопытный абзац, где говорится, что стране необходим "переход с 2030 года на принцип "пользователь платит", который предполагает отход от бесплатного использования инфраструктуры" (цитата по ТАСС). Иными словами, транспортный налог + акцизы + "пользователь платит" и так далее. Не много ли для народа, который решили за его счёт осчастливить?
"Даже сейчас мы платим несколько раз за одно и то же. Транспортный налог мы продолжаем платить, хотя его обещали отменить несколько лет назад, когда ввели акцизы, которые содержатся в каждом литре топлива. То есть такая практика мировая, если вводится акциз, то отменяют транспортный налог. У нас акцизы ввели, транспортный налог не отменили, и примерно с каждого литра топлива платим 13 рублей акциза и, соответственно, потом ещё и транспортный налог, – говорит автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Игорь Моржаретто. – Ну а в будущем нам обещают систему, как модно сейчас в Европе, когда любой проезд будет оплачен, то есть не будет системы платных и бесплатных дорог, просто некий налог будет платиться за то, что ты проехал по такой-то дороге с такой-то скоростью и в такое-то время – сейчас это в Европе тестируется. Нечто подобное хотят сделать и у нас, правда, есть опасения, что если в Европе это делается вместо транспортного налога и вместо платы за проезд по платным дорогам, то у нас будет в дополнение. Такая опасность есть, и это очень печально".
Нужно не налоги повышать и придумывать новые схемы по освоению бюджетных денег для узкого круга "своих пацанов", а создавать новые рабочие места, запускать предприятия, повышать уровень оплаты труда до достойного уровня, обеспечивая рост благосостояния домохозяйств в стране, – вот это реальная цель. Всё остальное – тупик и деградация. Господа чиновники, не пытайтесь надуть народ русский! Он умный и не заслуживает к себе подобного отношения.

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