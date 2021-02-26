Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими"

Есть такие персонажи в новейшей российской истории, которые не унимаются. Не могут они оставить всё в покое и не предлагать очередные "эпохальные реформы", которые кроме проблем ничем хорошим, как правило, для простого человека не оборачиваются.

Сейчас в России целая плеяда подобных дельцов, но на их фоне выделяются "два брата-акробата" – Герман Греф и Анатолий Чубайс. Про последнего и замолвим слово. Тем более что он в очередной раз предложил провести в России новую налоговую реформу. У меня нет сомнений, кто оплатит этот "банкет бывшего нанотехнолога", если его предложения станут реальностью.

Чубайс не унимается и предлагает провести реформу Налогового кодекса и кредитного регулирования. Цель очередной реформы – как же эти дельцы девальвировали это слово за время своего нахождения во власти и рядом с властью – разделение российской экономики на "зелёную" и "не зелёную". Чубайс сравнил свои предложения с "тектонической подвижкой". И это ещё мягко сказано. Бывший приватизатор, бывший реформатор энергетики, бывший нанотехнолог хочет не просто разделить страну, он хочет обложить её дополнительными налогами, что, в свою очередь, приведёт к росту цен и тарифов для населения. Например, электроэнергия может подорожать в 30 раз.

"Чтобы понять, что имеет в виду господин Чубайс, безусловно, нужно было бы увидеть, что он предлагает. Если это предложение пойти по пути Европы, которая запретила атомные станции, отказалась от ископаемого топлива и перешла на ВИЭ и на солнце, – наверное, это поддерживать сегодня сложно. Если речь о том, что нужно поддерживать водородную генерацию в ущерб традиционной, тогда мы должны понимать, а кто заплатит за этот праздник жизни, потому что водородная генерация будет сегодня, наверное, раз в 20-30 дороже традиционной, – отметил ответсекретарь комиссии по горнопромышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло, комментируя предложение. – Давайте, представьте себе, что вам пришлось заплатить за счёт за электроэнергию в 30 раз больше, чем сейчас. Можете ли вы это потянуть, в принципе? Сможет ли это потянуть человек, живущий где-то в российской глубинке? Нет. Даже не в областном центре. Или даже в областном центре. Скорее всего, нет. Поэтому к таким вещам нужно подходить предельно осторожно и помнить, что всё-таки Европейский союз расширительно трактует цели устойчивого развития. А мы как страна, которая всегда привыкла взвешивать, как социально ориентированное государство, должны чётко взвешивать: да, энергия должна быть "зелёной", да, она не должна оказывать негативного воздействия на окружающую среду или минимального воздействия. Но она должна быть доступной для населения, она не должна провоцировать социальные протесты, социальные взрывы, она не должна провоцировать людей замерзать в домах и не должна провоцировать людей выходить на улицы для того, чтобы выжить". ​

Вся так называемая зелёная генерация оказалась, по сути своей, авантюрой, на которой наживаются ушлые дельцы.

Ни для кого не секрет, что для её продвижения правительства многих стран используют субсидии для "зелёных" компаний. Обязывают сети покупать их продукцию по ценам, которые значительно выше традиционной генерации. Например, конечная цена продукции "зелёных" аферистов в 11-17 раз выше, чем стоимость атомной электроэнергии.

"Анатолий Чубайс пытается продавать себя как переговорщика с Европейским союзом, пытается продавать себя российским промышленникам и отраслевикам, что вот давайте мы соберём внутри России налог с вас, зелёный, и в дальнейшем я уговорю Европейский союз этот налог засчитать, чтобы вам не пришлось платить налог при пересечении вашими товарами границ Европейского союза, – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. – Но это очень мне напоминает переговоры Чубайса с МВФ в 90-е годы и команды людей, близких к Чубайсу. Такая была идея, что, знаете, меньшее зло, мы договоримся с МВФ, и вам будет лучше. В реальности совершенно не факт, что Европейский союз согласится принять именно нашу версию уплаты налогов у самих себя. То есть мы можем ввести этот налог, и просто наши товары станут менее конкурентоспособными, а Европейский союз всё равно свои собственные сборы будет продолжать с нас брать. То есть здесь было бы рационально, чтобы у всей страны была какая-то одна позиция – у промышленников, отраслевиков и у переговорщиков. А то получается, у Чубайса одна точка зрения, у производителей оборудования, которых лоббирует, вроде компании "Рено", своя точка зрения, а допустим, у Российского союза промышленников и предпринимателей своя точка зрения. Вот вместо того, чтобы говорить одним голосом, у нас какая-то разноголосица. Это вряд ли удачный вариант для переговоров с Европейским союзом".

Кто оплатит этот "банкет Чубайса"? Правильно, бизнес и граждане. Да, развивать новые технологии необходимо, но, безусловно, надо учитывать специфику каждой из стран. Более того, "арктический шторм" в США, конкретно в Техасе, серьёзные морозы в странах Европы показали, что "зелёная" генерация оказалась, мягко говоря, не готова к обычным природным явлениям.

Я убеждён, что Чубайс не просто "бежит впереди паровоза" – он делает это абсолютно осознано. Это такая провокация: прикрываясь заботой об экологии, навязать эфемерную идею, под неё изменить, в данном случае, Налоговый кодекс и заработать на этом, содрав "три шкуры" с бизнеса и населения. Он подобные проекты уже ранее реализовал, когда в 1990-е отдал крупнейшие предприятия страны в руки олигархата.

Опасность новых инициатив Чубайса в том, что он, опираясь на явных и латентных своих сторонников во власти, может продавить новую реформу. Последствия будут катастрофическими.

"С самого начала было понятно, что Чубайса назначают, по сути, на должность интеграции России вот в эту климатическую повестку. Несмотря на то что у президента есть свой помощник по климату, мы видим, что Чубайс явно хотел попасть на эту должность. Она очень модная, интересная. И главное, ты опять будешь вращаться в таких западных политических и экономических элитах. И он просто предлагает всё, что мы видим на Западе, – объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Какие там регулирования методы есть – он просто копирует их и предлагает: давайте внедрять в России. Естественно, что это делается всё слепо. И если на Западе – там своя специфика… То есть падающая добыча, например, в Европе, и развивается "зелёная энергетика" именно потому, что у них нет своих запасов нефти, газа. И они пытаются развивать ВИЭ и направить туда эти деньги, которые раньше шли на нефтегазовую отрасль. Бизнес понимает, что это всё неэффективно и не нужно, пытается тот же самый нефтегаз развивать. А ему перекрывают кислород, или отказывая в кредитах, или давая кредиты нефтегазовым компаниям по повышенным ставкам. То есть такая дискредитация происходит бизнесов, по неким "зелёным" основаниям. И Чубайс предлагает: а давайте тоже в России так же дискредитировать крупнейшие компании. Будем ни с того ни с сего кредитовать, соответственно, наши компании по повышенным процентам. Заставим банки увеличить проценты именно на нефтегазовые проекты, на угольные проекты. Поэтому нефтегазовые компании и так испытывают проблемы, потому что часть из них находятся под санкциями и не могут кредитоваться на западных финансовых рынках. А он говорит: давайте ещё и свои ставки им повыше сделаем…​"