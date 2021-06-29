Юрий Пронько: "Власть обязана ответить на неудобные вопросы о ковиде. Надоело!"

В эфире авторской передачи "Сухой остаток" приводится целая серия фактов о коронавирусе, спорящих друг с другом. "Власть обязана ответить на неудобные вопросы о ковиде. Надоело!" – такова позиция на сегодня.

У нас в России вакцинация вроде бы добровольная. Однако по факту человека, в отдельных отраслях, могут отстранить от работы и даже уволить. Локдаун по факту объявлен пока только в одном регионе, однако уже имеются решения, которые обязывают работодателей как минимум 30% работников перевести на удалёнку. QR-коды уже введены для общепита, но уже проскальзывают сообщения о возможном их использовании в общественном транспорте. Вроде всё добровольно, но по факту всё превращается в обязаловку.

Честно скажу, меня достали двойные стандарты. Де-факто и де-юре в России нет обязательной вакцинации. Однако по факту ты можешь быть ограничен в своих правах, если не сделаешь прививку. В кафе и фуд-корты нельзя, а проводить многотысячные праздники можно. Я уже молчу про маски, QR-коды и иные "опционы", которые ограничивают наши права.

Вот этот дуализм лично меня уже достал. Господа чиновники, давайте определимся. Давайте вы ответите обществу на те вопросы, которые у него уже возникли, – от вакцинации до ограничений. Выйдите в народ и скажите, что ковид – это фигня, на которую можно забить. Если нет, то обоснуйте проведение многолюдных праздников, которые прошли в Петербурге, Липецке, Набережных Челнах. Ответьте на вопрос – вакцинация реально добровольная или обязательная? Почему надо доверять прививке, если она создана в короткие сроки? Какими могут быть последствия? Хватит двойных стандартов, необходимы компетентные ответы на поставленные вопросы. Если вы вводите локдауны, то почему не платите зарплаты людям напрямую? Минуя работодателей. Это же ваше решение – остановить работу, значит, вы и должны за него нести материальную ответственность.

Мы говорим или об ограничениях, или о локдаунах. Если каждую неделю будут продлевать, и все за счёт работодателя, это долго продолжаться не может, никакой работодатель такого не выдержит, – говорит о позиции бизнеса уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. – Нужны компенсационные меры, и мы предлагали в качестве этих мер выстраивать отношения с работниками, платить им заработную плату, как это было в Европе. Если нет, то [нужны] двухпроцентные кредиты, которые не надо возвращать. Если сохраняется занятость, это очень хорошая мера, она больше всего была востребована и доказала свою пригодность и эффективность.

Считаю предложение Бориса Титова абсолютно нормальным и допустимым. Иначе это игра в одни ворота, когда людям не на что жить, предпринимателям не на что сохранять рабочие места, а государство захлёбывается от денег. Вы удивитесь, но госбюджет у нас сейчас профицитный. ЗВР перевалили за 600 млрд долларов. Нам говорили, что эти деньги на чёрный день. Он наступил, а народ в России, простите, видит кукиш. Надо заниматься экономикой, запуском новых производств и созданием новых рабочих мест с адекватной оплатой. Однако чиновники трусливы по своей сути, они боятся брать на себя ответственность. Им проще запрещать и ограничивать, чем создавать благоприятные условия.

Надо менять бюджетную политику, надо менять валютную политику, надо заниматься поддержкой в том смысле, чтобы требовать от магазинов и сетей, чтобы они обеспечивали объём отечественной продукции не меньше 70-80 процентов на полках. Причём их очень жёстко за это бить, – уверен экономист Михаил Хазин. – Этим всем нужно заниматься. К сожалению, современное российское чиновничество родом из 90-х, и сама по себе мысль, что за что-то надо отвечать и что-то делать, вызывает у чиновников искреннюю оторопь. Мы же уже место своё заняли, мы же уже своё получаем. Зачем нам что-то делать?

Сегодня глава Минздрава господин Мурашко заявил, что на борьбу с коронавирусом в России потратили уже более 1 трлн рублей. К сожалению, по суточной смертности Россия прочно закрепилась на 4-м месте в мире, уступая лишь Индии, Бразилии и Колумбии. 4-е место у нас и по числу выявленных новых больных – более 21 тысячи человек. Простите, это пока моё предположение, но борьба с ковидом, если судить по результатам, превратилась в рубило денег для одних и летальным исходом для других. Недопустимо держать людей в постоянном страхе и напряжении. Власть обязана ответить на вопросы, которые накопились в обществе вокруг ковида. Если же чиновники принимают решения, которые обязывают или запрещают, то они должны нести за них ответственность. Иначе социальное напряжение будет возрастать, а последствия могут быть непредсказуемыми.