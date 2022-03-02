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Юрий Пронько: "Умники из ЦБ и Минфина должны быть наказаны за удар по России"
02 марта 2022, 15:15 • 241 • Политика
Обозреватель "Первого русского", экономический эксперт Юрий Пронько объяснил, в чём состоит главная ошибка чиновников либерального финансово-экономического блока. К сожалению, ошибка стоила удара по стране. "Умники из ЦБ и Минфина должны быть наказаны за удар по России", - уверен Пронько.
Западные страны заблокируют около половины "финансовых резервов" Банка России, объявил 27 февраля после заседания министров иностранных дел стран Евросоюза верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Это действительно риск. И, что самое печальное, его можно было избежать, уверен Юрий Пронько:
Пронько объясняет, что общая сумма резервов - $643 млрд. Они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте. На 1 февраля $311 млрд резервов были размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом.
По данным на 30 июня в долларовых активах находилось 16,4% резервов ЦБ, или $96 млрд. Впрочем, фактический объём может быть меньше с учетом того, что за последнее время ЦБ мог вывести из долларов ещё часть резервов, добавил Юрий Пронько. В евро были номинированы активы эквивалентом $189 млрд на середину 2021 года, следовало из данных Банка России. И еще $38 млрд — в британских фунтах.
Это подсчёт наглядно показывает, какие именно потери мы можем понести.
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