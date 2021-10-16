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Юрий Пронько: "Списывать трагедию России на "эхо войны" становится всё сложнее"

16 октября 2021, 08:30  •  138 • Политика
Мужчины в современной России живут меньше, чем в Советском Союзе 60 лет тому назад. 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины.
В России смертность мужчин в трудоспособном возрасте остаётся на уровне беднейших стран Африки. По мнению демографов, при сохранении нынешних темпов только 58% сильной половины населения страны доживут до 65 лет. Даже на официальном уровне признают, что 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины.
Складывается чёткое ощущение, что горе-реформаторам – Максиму Топилину, Антону Силуанову, Антону Дроздову, – которые продавили решение о повышении пенсионного возраста, по всей видимости, было плевать на подобные факты. Они рассчитывали, что в самое ближайшее время здоровье граждан России значительно улучшится, продолжительность жизни увеличится. Однако цифры даже официальной статистики говорят об обратном.
Если анализировать показатели год к году, то число умерших выросло на 18,5%, или на 238 тысяч человек. Общая смертность за минувшие двенадцать месяцев превысила 2 млн 360 тысяч человек. Это даже хуже, чем было в 1990-е. Только в августе в России скончались более 208 тыс. человек. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
О проблеме в ходе выступления в Госдуме говорил и глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов:
Страна продолжает вымирать ударными темпами, за последнюю неделю умерли 6 тысяч человек. Три полка погибли – это большая война, правда заключается и в том, что мы вносили два раза предложение по увеличению бюджета на здравоохранение и профилактику, "Единая Россия" прошлого состава не проголосовала за это.
Потери населения становятся в России катастрофическими. Списывать этот демографический провал только на "эхо войны" и коронавирус всё сложнее. Если сравнить наши показатели с европейскими, то картина будет весьма удручающая. Так, в Швеции и Швейцарии до 65 лет доживают 90% мужчин. В Италии, Нидерландах, Норвегии – 89%. Анализ статистики нашего государства за минувшее столетие показывает, что в 1962 году до 65 лет доживали 59% мужчин. То есть почти 60 лет назад показатели продолжительности жизни у нас были лучше, чем сейчас!
Когда принимался печальный закон в прошлой Думе о повышении пенсионного возраста, до пенсионного возраста не доживало 43% мужчин в России, а до 55 лет – 10% женщин. Мой вопрос: есть ли прогноз, сколько мужчин и женщин не доживёт до пенсии? – задал свой неудобный вопрос депутат Госдумы Олег Смолин.
На что заместитель министра труда и социальной защиты населения России Андрей Пудов ответил:
На протяжении периода лет, поскольку здесь используются числовые значения лиц, которые находятся в возрасте, как я уже сказал, 60 и 55 лет, эти значения с точки зрения численности у мужчин растут, у женщин – в силу демографических причин – изменяются. Напомню, этот показатель учитывается начиная с 55 и 60 лет – продолжительность жизни имеет значение – в сторону увеличения, и такой прогноз от года к году тоже есть.
Прогнозы у них – в сторону увеличения продолжительности жизни, а по факту наблюдается обратный процесс. Одна из ключевых причин очевидного провала – постоянное реформирование отечественной медицины, которое, как, например, оптимизация, нанесло ей колоссальный урон. Так, финансист Михаил Задорнов видит этот кризис так:
Если мы сравним смертность 2019 года в России и данные Росстата за пять кварталов по июль 2021 года, то поймём, что к концу года потеряем полпроцента населения. У нас в стране дополнительно умерло 585 тысяч человек. И ежедневно по 1000 умирает от коронавируса. На этом фоне бюджет на здравоохранение у нас 4,6% ВВП, в 2021-м – 4,1%, а к 2024-му у нас будет 3,7% ВВП! Таким образом, мы вернёмся к уровню 2019 года. Между тем в США это 10% ВВП, в Европе – 6-7% ВВП. То есть мы одну из базовых основ роста экономики де-факто, не хочу сказать подрываем, но как минимум ухудшаем. Хотя этот приоритет должен быть выдержан.
В "Единой России" заверяют, что ассигнования на медицину постоянно увеличиваются. Суммы ассигнований – триллионы рублей. Вопрос: доходят ли они до адресата? Глава Комитета по бюджету и налогам в Госдуме России Андрей Макаров высказывался на эту тему:
Для тех, кто любит считать: расходы на здравоохранение по сравнению с 2017 годом выросли на 78%, из федерального бюджета расходы на здравоохранение в 2020 году выросли по сравнению с 2017 годом в три раза по сравнению с первоначальным бюджетом, который мы принимали год тому назад, – сказал чиновник, добавив. – Я отвечаю за каждую цифру, которая сейчас здесь приведена.
Однако возникает вопрос: почему тогда 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины? Почему в стране резко сокращается продолжительность жизни? Можно всё списать на ковид, но может, лучше признать ранее допущенные провалы? Ситуация требует кардинальных изменений. Так, по данным Счётной палаты, у 31% медицинских организаций нет водопровода, а у 35,5% – канализации. Прибавьте к этому нищее население и вы получите "картину маслом". Депутат Госдумы Михаил Делягин оппонировал отчитавшимся о повышении доходов в ходе заседания:
Здесь замечательные слова прозвучали, что мы скоро победим коронавирус. И в бюджет уже заложено, что мы его вот-вот победим, только это не бьётся с реальностью. Люди погибают не от коронавируса. Конечно, и от него тоже, но большинство – от нашей с вами политики […] У нас 72% населения имеют доходы ниже 25 тысяч рублей. Мы здесь в Госдуме одобряем законопроекты. И, извините, вешать нас будут не по партийным спискам.

Что с того?

Остаётся ещё один, я бы сказал, ключевой момент. Убеждён, что "слуги народа" должны лечиться здесь, в России, а не за её пределами. И в обычных районных, а не ведомственных и министерских клиниках. Пусть идут в свои участковые поликлиники и получают тот уровень медицинской помощи, который доступен обычным гражданам страны. Возможно, после этого у них хоть немного поубавится ретивости в части принятия, мягко говоря, необдуманных решений как в области медицины, так и в системе пенсионного обеспечения.
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