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Юрий Пронько: "Списывать трагедию России на "эхо войны" становится всё сложнее"
16 октября 2021, 08:30 • 138 • Политика
Мужчины в современной России живут меньше, чем в Советском Союзе 60 лет тому назад. 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины.
В России смертность мужчин в трудоспособном возрасте остаётся на уровне беднейших стран Африки. По мнению демографов, при сохранении нынешних темпов только 58% сильной половины населения страны доживут до 65 лет. Даже на официальном уровне признают, что 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины.
Складывается чёткое ощущение, что горе-реформаторам – Максиму Топилину, Антону Силуанову, Антону Дроздову, – которые продавили решение о повышении пенсионного возраста, по всей видимости, было плевать на подобные факты. Они рассчитывали, что в самое ближайшее время здоровье граждан России значительно улучшится, продолжительность жизни увеличится. Однако цифры даже официальной статистики говорят об обратном.
Если анализировать показатели год к году, то число умерших выросло на 18,5%, или на 238 тысяч человек. Общая смертность за минувшие двенадцать месяцев превысила 2 млн 360 тысяч человек. Это даже хуже, чем было в 1990-е. Только в августе в России скончались более 208 тыс. человек. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
О проблеме в ходе выступления в Госдуме говорил и глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов:
Потери населения становятся в России катастрофическими. Списывать этот демографический провал только на "эхо войны" и коронавирус всё сложнее. Если сравнить наши показатели с европейскими, то картина будет весьма удручающая. Так, в Швеции и Швейцарии до 65 лет доживают 90% мужчин. В Италии, Нидерландах, Норвегии – 89%. Анализ статистики нашего государства за минувшее столетие показывает, что в 1962 году до 65 лет доживали 59% мужчин. То есть почти 60 лет назад показатели продолжительности жизни у нас были лучше, чем сейчас!
На что заместитель министра труда и социальной защиты населения России Андрей Пудов ответил:
Прогнозы у них – в сторону увеличения продолжительности жизни, а по факту наблюдается обратный процесс. Одна из ключевых причин очевидного провала – постоянное реформирование отечественной медицины, которое, как, например, оптимизация, нанесло ей колоссальный урон. Так, финансист Михаил Задорнов видит этот кризис так:
В "Единой России" заверяют, что ассигнования на медицину постоянно увеличиваются. Суммы ассигнований – триллионы рублей. Вопрос: доходят ли они до адресата? Глава Комитета по бюджету и налогам в Госдуме России Андрей Макаров высказывался на эту тему:
Однако возникает вопрос: почему тогда 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины? Почему в стране резко сокращается продолжительность жизни? Можно всё списать на ковид, но может, лучше признать ранее допущенные провалы? Ситуация требует кардинальных изменений. Так, по данным Счётной палаты, у 31% медицинских организаций нет водопровода, а у 35,5% – канализации. Прибавьте к этому нищее население и вы получите "картину маслом". Депутат Госдумы Михаил Делягин оппонировал отчитавшимся о повышении доходов в ходе заседания:
Что с того?
Остаётся ещё один, я бы сказал, ключевой момент. Убеждён, что "слуги народа" должны лечиться здесь, в России, а не за её пределами. И в обычных районных, а не ведомственных и министерских клиниках. Пусть идут в свои участковые поликлиники и получают тот уровень медицинской помощи, который доступен обычным гражданам страны. Возможно, после этого у них хоть немного поубавится ретивости в части принятия, мягко говоря, необдуманных решений как в области медицины, так и в системе пенсионного обеспечения.
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