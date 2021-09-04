Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / Политика

Юрий Пронько: "Мы летим в пропасть, на кону – Россия"

04 сентября 2021, 08:00  •  139 • Политика
В ежедневной передаче "Сухой остаток" Юрий Пронько говорит о сложнейших проблемах, требующих немедленного решения. "Мы летим в пропасть, на кону – Россия", – подчёркивает в очередном выпуске ведущий "Первого русского".
Когда видишь очередные цифры и факты о положении дел в стране, понимаешь: ситуация более чем серьёзная. Более того, по одному из ключевых направлений, на мой взгляд, она катастрофическая. Россия ставит новые "рекорды" и на всех парах катится в демографическую пропасть. Опубликованные Росстатом данные повергают в шок.
За первое полугодие 2021-го в России родилось 678,1 тысячи детей, следует из доклада Росстата "О социально-экономическом положении" страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость упала на 2,9 тысячи детей. И это несмотря на постоянно предпринимаемые попытки материального стимулирования рождаемости, когда выплачиваются и "материнский капитал", и другие, в том числе ежемесячные, пособия на детей. Это с одной стороны.
С другой, колоссальный обвал в части потери населения страны, в том числе за счёт так называемой преждевременной смертности. Так, число умерших за минувшее полугодие выросло до рекордного уровня в 1,1 миллиона. В результате только за первую половину 2021-го естественная убыль населения России составила почти 422 тысячи человек. Россия вымирает! По сравнению с прошлым годом этот процесс увеличился на 265,5 тысячи человек, или на 59%. Это рекорд за последние 16 лет. Если сопоставить цифры, то число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. Более того, как минимум в 60 регионах страны это превышение составляет 1,5-3 раза.
Судя по всему, в этом году нас ждёт новый антирекорд. И по всей видимости, данный факт уже никого не шокирует. Даже в базовом сценарии Росстата заложены показатели, которые цементируют вымирание страны. Так, к 2027 году население будет сокращаться ежегодно на 600 тысяч человек. И это без учёта форс-мажорных обстоятельств. Росстат резко ухудшил свой прогноз вопреки нацпроекту "Демография", который призван остановить естественную убыль и на который в бюджете заложена астрономическая сумма – 4 триллиона рублей. Если прогноз Росстата станет реальностью, это будет рекордная скорость вымирания России с начала нулевых. Это уже не просто проблема, а самая настоящая смертельная катастрофа. Главная причина происходящего, как мне представляется, отсутствие уверенности в завтрашнем дне у абсолютного большинства граждан. Россия сильно отстаёт от ведущих экономик мира по инвестициям в возможности конкретного человека, в благополучие конкретной семьи. Чиновники нам заявляют, что кризис пройден, а помощь населению – чуть ли не главная причина резкого роста инфляции. Всё это ложь!
Кризис продолжается, а резкий рост цен запустил механизм массового обнищания, когда даже люди со средним достатком вынуждены экономить. Неудивительно, что люди, не уверенные в завтрашнем дне, не хотят обременять себя новыми проблемами. Более того, семей, которые могут прокормить себя, но не в состоянии позволить себе одежду или медикаменты, а это один из ключевых показателей, больше 14%. Это "дно", когда человек влачит жалкое существование, экономя на всём, лишая себя и своих детей самого элементарного. Прибавьте к этому страшную статистику по числу абортов на тысячу рождённых детей. Россия по этому показателю обгоняет Америку в два раза, Германию – более чем в три!
Все эти цифры говорят об одном: Россия стремительно вымирает. Очевидно, что необходимы радикальные решения, которые бы позволили выбраться нам из смертельной западни. Любое решение на государственном уровне должно приниматься с учётом этой кричащей проблемы. Не распилы и освоение бюджетных денег, не чартерные поезда мигрантов, не дешёвые, простите, понты, а реальный человек и его семья должны стать ключевым направлением политики в России. Борьба будет жёсткой, но и цена вопроса весьма высокая – будущее страны, наших детей, будущее каждого из нас. Если, конечно, вы, как и я, связываете свою дальнейшую судьбу именно с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





139
Источник
Похожие новости
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мову"
04 сентября 2021, 06:10
"Зачем же просто так?": Политолог заявил, что Зеленский лишил Украину "единственного козыря"
04 сентября 2021, 00:40
"Просто мечтают о нападении русских": На Западе вновь предупредили об угрозе из России
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мо...
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под...
04 сентября 2021, 02:30
Депутат Рады пригрозил «вырвать кадык» Гордону
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.