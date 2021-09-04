Юрий Пронько: "Мы летим в пропасть, на кону – Россия"

В ежедневной передаче "Сухой остаток" Юрий Пронько говорит о сложнейших проблемах, требующих немедленного решения. "Мы летим в пропасть, на кону – Россия", – подчёркивает в очередном выпуске ведущий "Первого русского".

Когда видишь очередные цифры и факты о положении дел в стране, понимаешь: ситуация более чем серьёзная. Более того, по одному из ключевых направлений, на мой взгляд, она катастрофическая. Россия ставит новые "рекорды" и на всех парах катится в демографическую пропасть. Опубликованные Росстатом данные повергают в шок.

За первое полугодие 2021-го в России родилось 678,1 тысячи детей, следует из доклада Росстата "О социально-экономическом положении" страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость упала на 2,9 тысячи детей. И это несмотря на постоянно предпринимаемые попытки материального стимулирования рождаемости, когда выплачиваются и "материнский капитал", и другие, в том числе ежемесячные, пособия на детей. Это с одной стороны.

С другой, колоссальный обвал в части потери населения страны, в том числе за счёт так называемой преждевременной смертности. Так, число умерших за минувшее полугодие выросло до рекордного уровня в 1,1 миллиона. В результате только за первую половину 2021-го естественная убыль населения России составила почти 422 тысячи человек. Россия вымирает! По сравнению с прошлым годом этот процесс увеличился на 265,5 тысячи человек, или на 59%. Это рекорд за последние 16 лет. Если сопоставить цифры, то число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. Более того, как минимум в 60 регионах страны это превышение составляет 1,5-3 раза.

Судя по всему, в этом году нас ждёт новый антирекорд. И по всей видимости, данный факт уже никого не шокирует. Даже в базовом сценарии Росстата заложены показатели, которые цементируют вымирание страны. Так, к 2027 году население будет сокращаться ежегодно на 600 тысяч человек. И это без учёта форс-мажорных обстоятельств. Росстат резко ухудшил свой прогноз вопреки нацпроекту "Демография", который призван остановить естественную убыль и на который в бюджете заложена астрономическая сумма – 4 триллиона рублей. Если прогноз Росстата станет реальностью, это будет рекордная скорость вымирания России с начала нулевых. Это уже не просто проблема, а самая настоящая смертельная катастрофа. Главная причина происходящего, как мне представляется, отсутствие уверенности в завтрашнем дне у абсолютного большинства граждан. Россия сильно отстаёт от ведущих экономик мира по инвестициям в возможности конкретного человека, в благополучие конкретной семьи. Чиновники нам заявляют, что кризис пройден, а помощь населению – чуть ли не главная причина резкого роста инфляции. Всё это ложь!

Кризис продолжается, а резкий рост цен запустил механизм массового обнищания, когда даже люди со средним достатком вынуждены экономить. Неудивительно, что люди, не уверенные в завтрашнем дне, не хотят обременять себя новыми проблемами. Более того, семей, которые могут прокормить себя, но не в состоянии позволить себе одежду или медикаменты, а это один из ключевых показателей, больше 14%. Это "дно", когда человек влачит жалкое существование, экономя на всём, лишая себя и своих детей самого элементарного. Прибавьте к этому страшную статистику по числу абортов на тысячу рождённых детей. Россия по этому показателю обгоняет Америку в два раза, Германию – более чем в три!