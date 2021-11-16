Юрий Пронько: "Минфин готовит новую пенсионную реформу"

Вы не поверите, но Минфин готовит новую пенсионную реформу. Там надеются, что в следующем, 2022 году смогут представить "более успешную" концепцию преобразования системы пенсионных накоплений, чем ту, которую предлагали ранее. Надеются, но не факт, презентовать то, что ранее провалили. Вот это работа, вот это халява!

Своими, мягко говоря, нелепыми действиями они привели к тому, что доверие между гражданами и государством в части пенсионного обеспечения подорвано. Люди тотально не доверяют чиновникам, которые с большим удовольствием выполняют рекомендации МВФ, но умудрились провалить все попытки изменить к лучшему ситуацию с выплатами пенсий в России. От их алогичности уже столько бед, но, как ни в чём не было, они вновь выходят на публику и говорят, что в следующем году попытаются разработать "более успешную концепцию". Что было бы с нами, если бы мы подобным образом относились к работе? Правильно, нас бы уволили, но эти персонажи сидят на своих местах и продолжают протирать штаны.

Помните, как они нас увещевали, что, дескать, внедрим "гарантированный пенсионный продукт" – и наступит счастье всенародное? В Минфине и ЦБ заверяли, что новая система позволит гражданам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при фискальной стимулирующей поддержке со стороны государства. Дескать, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от НДФЛ. Кроме того, предусматривались льготы в виде повышающего коэффициента при расчёте налога на прибыль для работодателя, в случае если он софинансирует взносы сотрудников. Плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.

Что по факту в реальной жизни? Ничего! Причина провала очевидна – бедность и нищета основной массы населения России. Когда как минимум половина страны не живёт, а существует на доходы, которые не превышают 35 тыс. руб. в месяц, крайне проблематично предполагать, что массы начнут сами сберегать на старость.

Это очередное бессмысленное предложение правительства, в частности Министерства финансов, по пенсионному вопросу, потому что мне кажется, что у них нет вообще понимания, что делать с пенсиями в ближайшее время и тем более в долгосрочной перспективе, – подчеркнул экономист Андрей Бунич в беседе с Царьградом. – Предлагать людям по 30 процентов откладывать сейчас, в данный момент, когда ещё кризис продолжается да и падение доходов, просто смешно. Дело в том, что у нас две трети населения, по опросам, не имеют сбережений вообще, две трети. На сегодняшний день одна треть имеет сбережения, но на 2-3 месяца максимум то есть нельзя назвать это сбережениями. Нельзя такие суммы накапливать в качестве пенсионного взноса, это просто страховка на случай непредвиденных обстоятельств. И только 10 процентов населения у нас имеют возможность откладывать реальные сбережения. В реальности, предложение Минфина адресовано 2-3 процентам людей в России. Получается, или они просто не понимают, в какой стране находятся, или не хотят этого понимать.

Исходя из анализа данных Росстата, в России сейчас средняя зарплата чуть выше 52 тыс. руб. в месяц, а среднедушевой доход составляет 40 тыс. руб. Однако эти показатели не отражают реальной ситуации в стране с доходами населения. Действует принцип "голубца" – один ест капусту, другой мясо. В этих зарплатах суммированы доходы как простого наёмного работника, так и главы "Газпрома". Если отсечь верхний слой, то картина будет ужасающей – 60% населения хватает лишь на обязательные ежемесячные платежи и продукты питания. При этом за последние годы резко возросла проблема долговой нагрузки на домохозяйства. До трети населения уже испытывают трудности с погашением кредитов. И проблема только нарастает.

Мы видели, к чему приводят инициативы Минфина и вообще правительства относительно пенсионных изменений. Взяли по большому счёту изъяли и продолжают изымать накопительную часть пенсии, – напомнил финансовый аналитик Дмитрий Левченко. – Сказали, что это временно, хотя сразу было понятно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Теперь нам ничего не собираются возвращать. Поэтому все эти нововведения – очередная экспроприация, очередная попытка залезть людям в карман. Плюс ко всему все эти заявления о повышении финансовой грамотности… Мы же видим, что происходит! Они говорят о том, что надо повышать финансовую грамотность, а что в результате? Они делают всё, чтобы люди вкладывали деньги во всякого рода сомнительные инструменты. И никто не проводит, по сути, разъяснительные работы, никто не объясняет, как на самом деле устроен финансовый рынок, откуда там берутся высокие доходности в определённых местах и так далее. Поэтому нужно действительно заниматься повышением финансовой грамотности, чтобы люди могли заработать и отложить деньги. А у нас всё делается с точностью до наоборот, деятельность того же Центрального банка уже, по сути, вогнала экономику в рецессию.

Реальность такова, что в 2020 году медианный доход составил всего 27 тыс. руб. Полстраны в нищете, а в Минфине строят планы по возможной "успешной концепции пенсионных накоплений".

Знаете, какой вывод можно сделать, исходя из слов и действий этих персонажей? Как минимум каждый второй не вписался в их представления о жизни. Каждый второй! Однако несмотря на данный факт, Минфин ранее выпустил методичку, в которой утверждалось, что "экономия 30% бюджета считается комфортной и не ведёт к изменению привычного уровня жизни". 30% от дохода ниже 27 тысяч – это либо есть, либо копить, либо помирать.

Что с того?

Лично для меня очевидно, что нынешние команды в Минфине и ЦБ не способны представить новую концепцию пенсионного обеспечения. Они могут только, простите, как лакеи, исполнять рекомендации и указания МВФ. Своих мыслей, судя по тому, что мы имеем в этой социально важной сфере, у них нет. Это фиаско и провал тех, кто пытается внедрить в стране накопительный компонент с бедным населением и экономикой, которая топчется на месте. Без перезапуска система обречена на полный провал.

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