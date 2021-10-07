|
Юрий Пронько: "Люди устали от того, что вынуждены выживать"
07 октября 2021, 08:05 • 57 • Политика
Когда слушаешь отчёты высокопоставленных, и не очень, чиновников, возникает одно-единственное желание: я хочу жить в стране, о которой они рассказывают. Оказывается, речь идёт о России. Уже для многих стало очевидным фактом, что их "победные рапорты" и реальность, к сожалению, имеют минимальную корреляцию. Сегодня проанализируем только одно, но важное проявление – резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни. По этому показателю страна отброшена на десятилетия назад.
Сухие цифры и факты – яркое, неэмоциональное восприятие реальности. Происходящее в стране чётко характеризуется, например, таким показателем, как избыточная смертность. В 2020-м она достигла 20% по сравнению с прогнозом, а в этом году, по всей видимости, будет установлен беспрецедентный антирекорд. Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года может составить менее 70 лет. По этому показателю, страна будет отброшена на уровень 1964 года. Прошло почти 60 лет, но их как будто и не было. Несколько десятилетий прошло, а ожидаемая продолжительность жизни "обнулилась".
К сожалению, никто во власти не собирается объявлять ЧС. Там считают, что достаточно завезти 5 миллионов мигрантов и… жизнь наладится. Мы же с вами понимаем, что это будет совершенно другая Россия. И просвета эксперты пока не видят. Ожидаемая продолжительность жизни, по их мнению, будет и дальше сокращаться.
Даже сейчас срок дожития в России значительно ниже, чем в странах ЕС. К примеру, во Франции – 22 года, а в России – лишь 12,5 года. У меня большие сомнения, что к 2030 году у нас продолжительность жизни вырастет до 80 лет, в чём нас заверяли чиновники. И одна из ключевых причин происходящего – состояние отечественной медицины.
Что с того?
Нынешние настроения в обществе меня отнюдь не радуют. Люди устали от того, что вынуждены выживать, сводить концы с концами, чтобы обеспечить себе элементарные потребности. Да, социальные выплаты увеличиваются, что, безусловно, необходимо, но ситуация неуверенности в завтрашнем дне сохраняется.
Простые люди должны увидеть, почувствовать, осознать, что государство ими не манипулирует, а реально развернулось в их сторону. Иначе чем дальше, тем больше Россия будет становиться нерусским государством, где ожидаемая продолжительность жизни у местных будет только сокращаться. Либо мы, как народ, возродимся, либо исчезнем с лица родной земли. Иного варианта нет.
Программа "Сухой остаток" на "Первом русском" выходит каждый будний день в 19:00. Не пропустите!
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 октября 2021, 23:40
|
06 октября 2021, 07:00
|
05 октября 2021, 00:40
|
06 октября 2021, 01:45
|
03 октября 2021, 10:10
|
30 сентября 2021, 10:05
|
06 октября 2021, 09:20