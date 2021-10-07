Юрий Пронько: "Люди устали от того, что вынуждены выживать"

Когда слушаешь отчёты высокопоставленных, и не очень, чиновников, возникает одно-единственное желание: я хочу жить в стране, о которой они рассказывают. Оказывается, речь идёт о России. Уже для многих стало очевидным фактом, что их "победные рапорты" и реальность, к сожалению, имеют минимальную корреляцию. Сегодня проанализируем только одно, но важное проявление – резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни. По этому показателю страна отброшена на десятилетия назад.

Сухие цифры и факты – яркое, неэмоциональное восприятие реальности. Происходящее в стране чётко характеризуется, например, таким показателем, как избыточная смертность. В 2020-м она достигла 20% по сравнению с прогнозом, а в этом году, по всей видимости, будет установлен беспрецедентный антирекорд. Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года может составить менее 70 лет. По этому показателю, страна будет отброшена на уровень 1964 года. Прошло почти 60 лет, но их как будто и не было. Несколько десятилетий прошло, а ожидаемая продолжительность жизни "обнулилась".

Мы обсуждаем продолжительность жизни. В нацпроекте у нас зафиксирован показатель, но, когда его не удастся достигнуть, нам скажут: ну конечно, был ковид, ну, что же тут сделаешь, вирус страшный. А что мы и до вакцинации, и после вакцинации являемся мировыми лидерами по росту избыточной смертности, этого вообще никто не говорит, – рассказывает глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. – И более того, выступают такие вальяжные чиновники, рассказывают, что у нас своя вакцина – первая в мире. Что мы лучше всех прошли этот этап, у нас экономический рост на полпроцента, да и падение меньше было. То есть все эти рассказы в отношении к этой избыточной смертности просто заставляют подумать, что мы живём в какой-то параллельной реальности. Поэтому сегодня это чрезвычайная ситуация. Правительство должно заняться именно ей, а не тем, что у них показатели продолжительности жизни падают. И эту чрезвычайную ситуацию надо хотя бы огласить на уровне правительства.

К сожалению, никто во власти не собирается объявлять ЧС. Там считают, что достаточно завезти 5 миллионов мигрантов и… жизнь наладится. Мы же с вами понимаем, что это будет совершенно другая Россия. И просвета эксперты пока не видят. Ожидаемая продолжительность жизни, по их мнению, будет и дальше сокращаться.

У нас три года подряд будет жесточайшее давление на продолжительность жизни, на уровень смертности. Этот показатель будет снижаться. Мы уже сейчас, к началу 21-го года, откатились по общей, ожидаемой продолжительности жизни на уровень 2015 года. Мы откатились на пять лет назад, – уточнил социолог Александр Прудник. – Что произойдёт уже в этом году, даже трудно себе представить. Вполне возможно, что мы откатимся на уровень, например, 2010 года. А через год у нас 2000-й год, 65 лет, – возможно, мы откатимся на этот уровень. И отрицательные факторы, которые сейчас действуют против продолжительности жизни населения, работают. А вот позитивных факторов, которые остановили бы этот процесс, пока не запустили. Поэтому да, на ближайшее время прогноз, как принято говорить, негативный.

Даже сейчас срок дожития в России значительно ниже, чем в странах ЕС. К примеру, во Франции – 22 года, а в России – лишь 12,5 года. У меня большие сомнения, что к 2030 году у нас продолжительность жизни вырастет до 80 лет, в чём нас заверяли чиновники. И одна из ключевых причин происходящего – состояние отечественной медицины.

Если рассматривать, почему люди живут меньше по времени, нежели положено, здесь, помимо медицины, оказания качественных медицинских услуг своевременно и в полном объёме, следует обратить внимание и на ухудшение социально-экономические условий, – добавил доктор медицинских наук Денис Иванов. – Что это значит? У людей не хватает денег не то что на санаторно-курортное лечение, отдых и выезды. Средств нет даже на то, чтобы нормально, адекватно, разнообразно питаться. То есть люди не получают необходимых микроэлементов, витаминов – тех веществ, которые будут позволять организму нормально существовать.

Что с того?

Нынешние настроения в обществе меня отнюдь не радуют. Люди устали от того, что вынуждены выживать, сводить концы с концами, чтобы обеспечить себе элементарные потребности. Да, социальные выплаты увеличиваются, что, безусловно, необходимо, но ситуация неуверенности в завтрашнем дне сохраняется.

Простые люди должны увидеть, почувствовать, осознать, что государство ими не манипулирует, а реально развернулось в их сторону. Иначе чем дальше, тем больше Россия будет становиться нерусским государством, где ожидаемая продолжительность жизни у местных будет только сокращаться. Либо мы, как народ, возродимся, либо исчезнем с лица родной земли. Иного варианта нет.

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