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Юрий Пронько: "Браткам из 1990-х" дают добро – пора трясти население и бизнес

27 июля 2021, 09:45  •  80 • Политика
Государство может ограничить хотелки тех, кто зарится на наши кошельки и счета. Однако принятое решение не означает, что лоббисты в коридорах власти не попытаются изменить закон ради своих интересов и наживы. И им плевать, что на дворе кризис.
В Минэкономразвития и ЦБ им уже рассказали, что всё нормально. Пора трясти население и бизнес. И не просто трясти, а привлекать к этой работе тех, кто напоминает "братков из 1990-х".
Чиновники от ЖКХ, которые фактически, уж простите за оборот, "крышуют" мутные коммунальные схемы и тарифы, подготовили проект поправок, которые разрешат привлекать коллекторов к взысканию долгов с граждан страны.
Об этом сообщили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), которая и выступила одним из авторов этой спорной новеллы. Эти лоббисты уже несколько лет пытаются добиться права подключать коллекторские агентства к сбору просроченной задолженности. В мае этого года парламент одобрил два закона, которые ввели запрет на подобную практику.
Однако Росводоканал, Ассоциация водоснабжения и "Российские коммунальные системы" обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой не закрывать возможность привлекать коллекторов к взысканию долга. Дескать, "жёсткое ограничение на использование коллекторов приведёт к дальнейшему росту дебиторской задолженности" и не позволит реализовать "производственные и инвестиционные программы" и, как следствие, "вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод". Одним словом, ну никак без коллекторов.
Я действительно очень настороженно отношусь к этой инициативе, потому что несмотря на то, что совокупный долг у нас уже приближается к триллиону рублей, существует действительно большое количество недобросовестных неплательщиков – а по смыслу закона они считаются все недобросовестными неплательщиками, – тем не менее мы все действительно знаем и напуганы теми историями, которые связаны с коллекторской деятельностью. Более того, сегодня существует закон о защите лиц от взыскания задолженности от действий коллекторских агентств и лиц, которые к ним причастны. То есть от них защищает этот закон, - подчеркнул в беседе с Царьградом адвокат Алишер Захидов.
Я не спорю, оплачивать оказанные коммунальные услуги необходимо, но у меня ряд существенных вопросов, на которые власть предпочитает не отвечать. Ключевой из них – абсолютно непрозрачное ценообразование тарифов. Обычному человеку невозможно понять, как они формируются. В Федеральной антимонопольной службе, которая обязана следить за ростом тарифов, признают, что тарифы берутся "с потолка". И в этой ситуации находятся чиновники во власти, которые хотели бы наделить коллекторов правом вышибания долгов. Господа, может, начнём с ценнобразования, обоснуем каждую статью расходов в квитанции на оплату, а уже после будем стращать соотечественников? Тем более что и сейчас никто не запрещает привлекать к подобной деятельности "загадочных" третьих лиц.
Передача долгов коллекторам именно по переуступке требований, попросту говоря, по продаже долгов дисконтом, действительно была запрещена чуть больше года назад. Государственная Дума приняла соответствующий законопроект. И здесь безотносительно даже того, как мы относимся к этой практике, довольно странно отменять закон, который был принят не так давно и ещё полностью его последствия не были проанализированы, не было широкой дискуссии. Тогда я всё-таки хочу сказать, Дума, да, и общество – они именно поддержали запрет передачи и продажи долгов. Но у нас ведь есть и другие истории, когда управляющие компании, когда ресурсоснабжающие организации по договору подряда нанимают какие-то сторонние организации, третьих лиц в том числе, чтобы работать с должниками. В принципе, им запретить этого никто не может, - добавила советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.
Выбивание долгов ЖКХ через коллекторов – это шаг в направлении роста социального напряжения и недовольства. Такого рвения в отношении толстосумов я что-то не наблюдаю. Деятели, которые вывели из страны за последние 30 лет более триллиона долларов, по-прежнему сплошь уважаемые люди, а тех, кто задолжал за "коммуналку", будут травить коллекторами. В стране фактически действует запрет даже на упоминание темы введения прогрессивной шкалы налогообложения. Чиновники пугают нас, дескать, олигархи сбегут из России. Да пусть бегут! Но кому они там за бугром нужны? Ловким движением руки Лондонского суда они в любой момент могут оказаться вне закона. Нынешние социальные различия в России считают несправедливыми три четверти наших соотечественников. Это следует из данных, опубликованных экспертами президентской Академии народного хозяйства и госслужбы. По их мнению, уверенность в социальной несправедливости ведёт к разложению общественных отношений, нарушению трудовой этики, оправданию уклонения от налогов и других преступлений.

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