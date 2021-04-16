Юрий Пронько показал знаковый разговор: "Так власть давно не подставлялась"

Нас неоднократно за последние дни призывали проявить чувство патриотизма. Дескать, солидаризируйтесь со страной, когда оказывается внешнее давление. Согласен, пора расставить все акценты. Однако, когда отходишь от эмоций и анализируешь конкретные решения, приходишь к неутешительному выводу: сама политическая и бизнес-элита России к этому не готова.

Простой народ любовь к Родине давно проявил и доказал в своих малых и больших делах. Однако для того, чтобы убедиться в патриотических намерениях так называемой "элиты", на мой взгляд, пора разобраться с рядом принципиальных вопросов. Приведу конкретные примеры.

Спрос со стороны российских клиентов на недвижимость в Монако – самом дорогом сегменте глобального рынка недвижимости (здесь стоимость квадратного метра в четыре раза выше, чем в элитных районах Москвы) – остаётся очень высоким. На выходцев из России пришлась каждая десятая сделка по покупке недвижимости в Монако. Если же взять виллу класса де-люкс – ультрапремиальный сегмент, то здесь уже каждая пятая вилла была приобретена российскими толстосумами. Очевидно, что скупает элитку на Лазурном Берегу не простой народ. Монако привлекает не только своими объектами недвижимости, но и в качестве постоянного места жительства, а также налогового резидентства. Кстати, стоимость квадратного метра в Монако составляет более 47 тысяч евро. Для сравнения: в Москве стоимость элитной недвижимости стартует с 10,6 тысячи евро за "квадрат".

Неудивительно подобное поведение тех, кто называет себя российской элитой. Они построили здесь такую "стабильность", от которой сами же и бегут.

Вот и зять президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, признал, что владеет особняком на одном из Карибских островов, который входит в так называемое Заморское сообщество Франции. Жизнь здесь очень дорогая, поскольку все товары повседневного спроса и даже вода доставляются на остров извне. Ранее господин Юмашев с супругой Татьяной Дьяченко категорически отрицали наличие зарубежной недвижимости. Однако после публикации документов им пришлось признать данный факт. Бунгало имеет площадь 2,5 тысячи кв. м с 8 ванными комнатами, 6 спальнями и стоит 15 млн евро.

Рядом с виллой четы Юмашевых находится вилла Романа Абрамовича и других российских олигархов, которые имеют гражданства сразу нескольких государств. Всё-таки эти персонажи хорошо устроились: активы здесь – тот же Юмашев контролирует 1,6% пакета акций "Норникеля", какой ущерб эта компания наносит экологии региона и здоровью людей, хорошо известно, а там, на Карибах, у них жизнь. Надо сказать, что вопрос владения зарубежной недвижимостью является очень болезненным для "слуг народа". Любые попытки ввести запрет натыкаются на жёсткое сопротивление.

"Смысл поправок – это продолжение той позиции, которой фракция придерживается по ограничению в данном случае не только гражданства, но и невозможности иметь недвижимое имущество за рубежом! – подчеркнул в ходе обсуждений депутат Госдумы России Алексей Куринный. – Мы считаем, что будет правильно, если такие ограничения будут действовать в отношении сотрудников ФСО, в отношении наших военных, занимающих большие должности, ну и депутатов законодательной власти. Это будет чётко и понятно, и самое главное – здесь уже не встанет вопрос, кто патриот, а кто не патриот. Если человек командует подразделением и одновременно имеет дачу в Испании, точно так же как депутат имеет бизнес за границей, а то ещё и в не очень дружественной нам стране – в Латвии или на Украине, то говорить о том, что он на 100% будет эффективно выполнять свои функции и не будет ни от чего зависеть, достаточно сложно, поэтому мы предлагаем ряд поправок внести о запрете иметь недвижимое имущество за рубежом для этих групп".

Казалось бы, всё логично. Пошёл служить народу и Отечеству – стал чиновником, депутатом, сенатором – забудь про двойное гражданство и иностранную недвижимость. Иначе какой ты патриот? Но нет, поправки жёстко отклоняются.

"Если вы говорите о виллах высокопоставленных лиц, то у нас есть ряд законов, антикоррупционное законодательство, когда мы предоставляем всю информацию о себе и о собственности, то мы против этих поправок и их поддерживать нельзя", - отметил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как так? Почему нельзя? Какой это патриотизм – это, на мой взгляд, низкая политическая и социальная ответственность.

"Павел Владимирович, ваши доводы пока неубедительны и патриотизм такой, как будто на бумаге или квасной, как говорят. И тем более говорить, что мы отрабатываем тему… Какую тему мы отрабатываем? Если бы мы требовали оставить имущество и собственность указанных лиц – это одно, а мы требуем, чтобы его там не было. И можно тут опять вернуться к известному анекдоту про удар по Воронежу – я говорю про военных, ФСО и прочих важных лиц, которые принимают решения, имеют там и бизнес потусторонний, который, может быть, и законный – да, он купил, у них и жёны талантливые, которые зарабатывают в 4-5 раз больше, чем чиновники, покупают недвижимость за границей, гостиницы, ведут там бизнес и при этом являются патриотами. Ну в Крыму пусть покупают, на черноморском побережье, какие вопросы?" – возразил Куринный.

Действительно, Крым и Севастополь – это чёткий индикатор реального патриотизма. И если элита призывает нас проявить это чувство, то логичным, на мой взгляд, стало бы открытие отделений Сбербанка в Крыму и Севастополе. Тем самым будет окончательно закрыт вопрос по поводу двойных стандартов тех, кто на словах "большие враги Запада", а в делах, счетах, паспортах, ВНЖ, владении зарубежной недвижимостью, мягко говоря, имеют низкую ответственность. По степени влияния главы крупнейших госбанков, госкомпаний, госкорпораций дадут фору большинству чиновников и депутатов, но для них вообще нет никаких ограничений.

"Данный закон был внесён во исполнение Конституции России, а по поводу госкорпораций, слава Богу, в Конституции ничего не было, поэтому их там нет", – добавил Павел Крашенинников в ходе этих громких обсуждений.

Депутат говорит фразу "слава Богу", что Грефы, Миллеры, Костины и их топ-менеджеры, которые управляют крупнейшими госактивами, не подпадают под запреты. Это нормально? Если да, то нет вопросов, а если нет, то пора навести порядок.

Репатриация выведенных в офшоры денег – это был бы второй отличный акт в доказательной базе патриотизма среди "пупов земли российской". Третий пункт – отмена решения по контролируемым иностранным компаниям, когда разрешили толстосумам за 5 млн рублей в год откупаться. Заплатил такой "патриот" эту мизерную для него сумму, а сам спрятал "концы в воду" на несколько миллиардов долларов. Так власть давно не подставлялась. Это решение фактически остановило деофшоризацию, что в ситуации, когда "Запад – это враг", на мой взгляд, недопустимо.