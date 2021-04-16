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Юрий Пронько показал знаковый разговор: "Так власть давно не подставлялась"

16 апреля 2021, 09:55  •  218 • Политика
Нас неоднократно за последние дни призывали проявить чувство патриотизма. Дескать, солидаризируйтесь со страной, когда оказывается внешнее давление. Согласен, пора расставить все акценты. Однако, когда отходишь от эмоций и анализируешь конкретные решения, приходишь к неутешительному выводу: сама политическая и бизнес-элита России к этому не готова.
Простой народ любовь к Родине давно проявил и доказал в своих малых и больших делах. Однако для того, чтобы убедиться в патриотических намерениях так называемой "элиты", на мой взгляд, пора разобраться с рядом принципиальных вопросов. Приведу конкретные примеры.
Спрос со стороны российских клиентов на недвижимость в Монако – самом дорогом сегменте глобального рынка недвижимости (здесь стоимость квадратного метра в четыре раза выше, чем в элитных районах Москвы) – остаётся очень высоким. На выходцев из России пришлась каждая десятая сделка по покупке недвижимости в Монако. Если же взять виллу класса де-люкс – ультрапремиальный сегмент, то здесь уже каждая пятая вилла была приобретена российскими толстосумами. Очевидно, что скупает элитку на Лазурном Берегу не простой народ. Монако привлекает не только своими объектами недвижимости, но и в качестве постоянного места жительства, а также налогового резидентства. Кстати, стоимость квадратного метра в Монако составляет более 47 тысяч евро. Для сравнения: в Москве стоимость элитной недвижимости стартует с 10,6 тысячи евро за "квадрат".
Неудивительно подобное поведение тех, кто называет себя российской элитой. Они построили здесь такую "стабильность", от которой сами же и бегут.
Вот и зять президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, признал, что владеет особняком на одном из Карибских островов, который входит в так называемое Заморское сообщество Франции. Жизнь здесь очень дорогая, поскольку все товары повседневного спроса и даже вода доставляются на остров извне. Ранее господин Юмашев с супругой Татьяной Дьяченко категорически отрицали наличие зарубежной недвижимости. Однако после публикации документов им пришлось признать данный факт. Бунгало имеет площадь 2,5 тысячи кв. м с 8 ванными комнатами, 6 спальнями и стоит 15 млн евро.
Рядом с виллой четы Юмашевых находится вилла Романа Абрамовича и других российских олигархов, которые имеют гражданства сразу нескольких государств. Всё-таки эти персонажи хорошо устроились: активы здесь – тот же Юмашев контролирует 1,6% пакета акций "Норникеля", какой ущерб эта компания наносит экологии региона и здоровью людей, хорошо известно, а там, на Карибах, у них жизнь. Надо сказать, что вопрос владения зарубежной недвижимостью является очень болезненным для "слуг народа". Любые попытки ввести запрет натыкаются на жёсткое сопротивление.
"Смысл поправок – это продолжение той позиции, которой фракция придерживается по ограничению в данном случае не только гражданства, но и невозможности иметь недвижимое имущество за рубежом! – подчеркнул в ходе обсуждений депутат Госдумы России Алексей Куринный. – Мы считаем, что будет правильно, если такие ограничения будут действовать в отношении сотрудников ФСО, в отношении наших военных, занимающих большие должности, ну и депутатов законодательной власти. Это будет чётко и понятно, и самое главное – здесь уже не встанет вопрос, кто патриот, а кто не патриот. Если человек командует подразделением и одновременно имеет дачу в Испании, точно так же как депутат имеет бизнес за границей, а то ещё и в не очень дружественной нам стране – в Латвии или на Украине, то говорить о том, что он на 100% будет эффективно выполнять свои функции и не будет ни от чего зависеть, достаточно сложно, поэтому мы предлагаем ряд поправок внести о запрете иметь недвижимое имущество за рубежом для этих групп".
Казалось бы, всё логично. Пошёл служить народу и Отечеству – стал чиновником, депутатом, сенатором – забудь про двойное гражданство и иностранную недвижимость. Иначе какой ты патриот? Но нет, поправки жёстко отклоняются.
"Если вы говорите о виллах высокопоставленных лиц, то у нас есть ряд законов, антикоррупционное законодательство, когда мы предоставляем всю информацию о себе и о собственности, то мы против этих поправок и их поддерживать нельзя", - отметил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как так? Почему нельзя? Какой это патриотизм – это, на мой взгляд, низкая политическая и социальная ответственность.
"Павел Владимирович, ваши доводы пока неубедительны и патриотизм такой, как будто на бумаге или квасной, как говорят. И тем более говорить, что мы отрабатываем тему… Какую тему мы отрабатываем? Если бы мы требовали оставить имущество и собственность указанных лиц – это одно, а мы требуем, чтобы его там не было. И можно тут опять вернуться к известному анекдоту про удар по Воронежу – я говорю про военных, ФСО и прочих важных лиц, которые принимают решения, имеют там и бизнес потусторонний, который, может быть, и законный – да, он купил, у них и жёны талантливые, которые зарабатывают в 4-5 раз больше, чем чиновники, покупают недвижимость за границей, гостиницы, ведут там бизнес и при этом являются патриотами. Ну в Крыму пусть покупают, на черноморском побережье, какие вопросы?" – возразил Куринный.
Действительно, Крым и Севастополь – это чёткий индикатор реального патриотизма. И если элита призывает нас проявить это чувство, то логичным, на мой взгляд, стало бы открытие отделений Сбербанка в Крыму и Севастополе. Тем самым будет окончательно закрыт вопрос по поводу двойных стандартов тех, кто на словах "большие враги Запада", а в делах, счетах, паспортах, ВНЖ, владении зарубежной недвижимостью, мягко говоря, имеют низкую ответственность. По степени влияния главы крупнейших госбанков, госкомпаний, госкорпораций дадут фору большинству чиновников и депутатов, но для них вообще нет никаких ограничений.
"Данный закон был внесён во исполнение Конституции России, а по поводу госкорпораций, слава Богу, в Конституции ничего не было, поэтому их там нет", – добавил Павел Крашенинников в ходе этих громких обсуждений.
Депутат говорит фразу "слава Богу", что Грефы, Миллеры, Костины и их топ-менеджеры, которые управляют крупнейшими госактивами, не подпадают под запреты. Это нормально? Если да, то нет вопросов, а если нет, то пора навести порядок.
Репатриация выведенных в офшоры денег – это был бы второй отличный акт в доказательной базе патриотизма среди "пупов земли российской". Третий пункт – отмена решения по контролируемым иностранным компаниям, когда разрешили толстосумам за 5 млн рублей в год откупаться. Заплатил такой "патриот" эту мизерную для него сумму, а сам спрятал "концы в воду" на несколько миллиардов долларов. Так власть давно не подставлялась. Это решение фактически остановило деофшоризацию, что в ситуации, когда "Запад – это враг", на мой взгляд, недопустимо.
Служить народу и Отечеству – это не про слова, а про конкретные дела. Это же самый настоящий позор – разрешить чиновникам, депутатам, сенаторам владеть зарубежной недвижимостью. Это в каком месте патриотизм находится, когда подобное происходит? Правильно, в пятой точке, на которой сидят те, кто принимает подобные постановления. Не надо русский народ призывать к патриотизму и любви к Родине. С этим у нас нет проблем, чего не скажешь про так называемую "элиту", которая на всякий случай обзавелась "запасным аэродромом Хитроу".

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