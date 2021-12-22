Юрий Пронько показал типичную схему жуликов и воров во власти

Это даже не наглость и цинизм – это дерзкий вызов всей российской государственности. Жулики и воры во власти превратили государственные закупки в "кормушку". К слову, сумма по закупкам приближается к отметке, которую обычный человек с трудом понимает – речь о 30 трлн рублей. Каждый пятый рубль из этой суммы, а она формируется исключительно за счёт наших налогов, уходит на взятки. Средний размер отката в коррумпированных госзакупках составляет 22,5% от суммы контракта.

Исследование Института государственного и муниципального управления поражает и шокирует. Эксперты оценили общий ежегодный объём взяток в системе госзакупок в 6,6 трлн рублей. Обычный человек с большим трудом может представить эту сумму. Проблемы с восприятием уже начинаются на миллиардах. Здесь же триллионы! Чтобы было проще понять, приведу конкретные примеры. Сумма взяток жуликам и ворам равна шести годовым бюджетам всей системы высшего образования России (1,1 трлн рублей), трём годовым бюджетам силовых структур (2,3 трлн) или двум годовым бюджетам на оборону страны (3,4 трлн). Как подобное стало возможным? Ответ прост – государство само создало условия для жуликов во власти.

"Эти компании закупают в год на 30 трлн рублей, и я посчитал, что, если бы госзакупки проводились по конкурентным процедурам, мы экономили бы 6 трлн рублей, - объяснил председатель комитета Госдумы России по защите конкуренции Валерий Гартунг. - А так получается, что в декабре 2017 года правительство разрешило проводить закупки, и сейчас даже в конвертах не надо ничего носить… А эту разницу потом можно выводить куда угодно".

Получается, что работают схемы, о которых все знают, но предпочитают не замечать. Понятно, что речь идёт о системном вопросе, решение которого может привести к тектоническим изменениям в так называемой элите страны. Силы, которые занимаются распилом денег, безусловно, более чем влиятельные. Они "ювелирно" отшлифовали систему взяток и откатов. Конвертов и чемоданов с наличкой больше нет. Есть офшоры и сверхуспешные жёны, дети, родственники.

"Ничего не изменилось на самом деле. Просто они стали более сложные схемы использовать. Действительно, чемоданами уже не носят, можно переводить деньги на Кипр, в Люксембург на Каймановы Острова, обеспечить себя, своих детей, а дальше трава не расти! Эта идеология была поставлена несколько десятилетий назад, никто её не закрыл, никто её не пресёк", - уверен политолог Дмитрий Солонников.

Размер взятки в госзакупках сейчас варьируется от 3% до 65% от стоимости контракта. Чаще всего доли откатов составляют 10%, 15% и 20%. Если сравнивать уровень проникновения коррупции в коридоры власти, то, к сожалению, Россия на уровне африканских стран.

"Это либеральная тенденция, которая была создана гайдаровской командой. Я просто знаю это из частных бесед с лидерами гайдаровской команды в начале 90-х, что её специально создавали. Они говорили: наша задача - вырастить олигархов, богатых людей. И, соответственно, олицетворять их интересы в государственной власти. Они вот ровно это и сделали, - добавил экономист Михаил Хазин в комментарии для Царьграда. - Плюс ко всему, эту схему очень поддерживали американцы. Для них это было очень удобно, потому что у них имеется возможность любого российского чиновника обвинить в коррупции, и на него соответствующим образом поддавить. Арестовать его собственность, отобрать у него визы и так далее и тому подобное. По этой причине, мы наблюдаем результат либерального управления российской экономикой, и, безусловно, с этим нужно бороться в процессе очищения аппарата от представителей либеральной команды".

До сих пор принимаются решения, когда чиновники освобождаются от ответственности за коррупцию, если она стала "следствием не зависящих от него обстоятельств". Получается, что ныне действующее законодательство, которое регулирует вопросы госзакупок, составлено таким образом, что взятки и откаты за счёт налогоплательщиков становятся нормой и обыденностью. Однако это ненормально. Сегодня они разворовывают госбюджет, а завтра страну продадут с потрохами".

"Конечно, это производит впечатление предельно отлаженной системы, это производит впечатление лучшего бизнеса, который существует в стране, более эффективного, чем даже наркоторговля, - заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. - И вообще-то говоря, для того писались, как я понимаю, законы о контрактной системе, о госзакупках, в том числе Высшей школой экономики, они готовились именно для того, чтобы ничего нельзя было сделать разумно. Чтобы обеспечить максимальную почву для откатов. То есть исходя из презумпции добросовестности чиновника, который, вообще-то говоря, должен как раз подозреваться в организации коррупционных схем".

Что с того?

Масштабы коррупции в России становятся настоящей угрозой как для общества, так и для национальной безопасности. Продажные чиновники, силовики, нанятые ими бизнесмены превратили страну в источник личного дохода. Россию превратили в "вахтовый посёлок", где эти жулики и воры пилят богатства страны, деньги налогоплательщиков, и не только на госзакупках.

Без высшей меры наказания – а коррупция, на мой взгляд, это измена Родине – не получится переломить хребет этой порочной системе. Должна ли быть высшая мера наказания за подобные преступления, на мой взгляд, зависит от позиции каждого из нас. Если давление общества по этой теме будет существенным, то власти придётся учесть данный факт.

Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!