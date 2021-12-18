Юрий Пронько подвёл позорные итоги пенсионной реформы

Очевидно, что государство пытается переложить на наши с вами плечи ответственность за будущие пенсии. При этом сохраняются огромные платежи в Пенсионный фонд, которые гарантируют в лучшем случае на старости лет физиологическое выживание. Как говорит депутат Михаил Делягин, "чтобы не сдохнуть".

В следующем году – новое повышение возраста выхода на пенсию. При этом пресловутая индексация на "тысячу Силуанова", которую обещали старикам, не всем достанется.

На мой взгляд, пора подвести промежуточные итоги так называемой пенсионной реформы. Они неутешительные. Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в прошлом году снизился на 2,4%, если сравнивать показатели год к году. Реальные пенсии снижались практически и весь текущий год. Маловероятно, что в новом, 2022-м ситуация изменится к лучшему.

"Самая главная проблема пенсионной реформы заключается в том, что ничего на самом деле не было просчитано. То есть человеческий капитал, модное на сегодня в мире выражение, имея в виду наших пожилых людей, которые всю жизнь трудились на благо страны, зарабатывали деньги, их фактически посчитали просто как затраты – костыль. Сегодня основная идеология – это срезать костыль, снижать затраты, а по поводу заработка никто не думает, – объяснил в беседе с Царьградом глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. – На самом деле отсюда вытекает и, по сути, пустота этой реформы, и кроме удара по социальным слоям, кроме действительно политической дестабилизации, мы не видим никакого позитива. Ничего она особенно и не сэкономила. Поэтому, на самом деле, нам нужно в ближайшее время настаивать на том, чтобы и детство, и пожилые возраста, и пенсионные в том числе, и экономически активные возраста были правильно просчитаны с точки зрения экономики государства. Ведь на самом деле у нас человек – это главная производительная сила".

Инфляция и девальвация в буквальном смысле "съедает" пенсионные взносы граждан. Ни о каком долгосрочном планировании речь не идёт. И в этой позорной ситуации прямая вина чиновников ЦБ и Минфина, которые не смогли сохранить макроэкономическую стабильность. Превратив её в словесный фетиш. Между тем основа пенсионной системы – это так называемые длинные деньги, которые позволяют на горизонте в 10-15-20 лет вырабатывать стратегию социального обеспечения как ныне работающих, так и тех, кто ушёл на заработанный отдых.

"Допустим, возраст пенсионный увеличился, а что касается пенсий, какие будут пенсии у тех людей, кто выходит уже на заслуженный, скажем, отдых. А пенсии будут мизерные. Я гарантирую, что они будут при таком отношении к экономике, которое у нас в стране, только сокращаться, – настаивает доктор экономических наук Елена Ведута. – И получается, что никаких радостных перспектив у людей, которые всю свою жизнь отдали, трудились во благо своей Отчизны, ничего им не светит. Поэтому, на мой взгляд, даже более актуально с точки зрения той же самой пенсионной реформы говорить о том, что государство собирается сделать в экономике, чтобы всё-таки реально улучшить жизнь людей и, соответственно, проводить пенсионную реформу не в интересах сокращения бюджетных выплат гражданам, а в интересах повышения уровня благосостояния наших пенсионеров. Вот это и есть вопрос к пенсионной реформе".

Очевидно, что в России мы имеем концептуальный и структурный кризис, когда невозможно формировать пенсионные накопления. Они либо "сгорят", либо аферисты их разворуют, как это уже было неоднократно с негосударственными пенсионными фондами. Эксперты всё чаще происходящее в этой сфере называют "административным идиотизмом".

"Те проблемы, которые пытались решить с помощью пенсионной реформы, не будут решены на этом пути. И поэтому смысла продолжать пенсионную реформу просто нет. Встаёт вопрос, а почему же тогда от неё не отказываются, когда уже для всех очевидно, что это решение было ошибочным. А просто потому, что есть такое понятие, как административный идиотизм, – уверен социолог Александр Прудник. – Если структура чиновничья, административная приняла какое-то решение, под неё созданы определённые структуры, намечены мероприятия, расставлены люди, после этого эту машину повернуть, развернуть практически невозможно. Слишком много интересантов с тем, чтобы эту реформу продолжать, хотя она уже сейчас выгодна только тем, кто её проводит, и совершенно невыгодна ни обществу, ни государству".

В следующем, 2022 году в России в очередной раз будет повышен возраст выхода на пенсию. Это очередной этап так называемой пенсионной реформы. На заслуженный отдых смогут выйти мужчины, которые родились во втором полугодии 1960 года и женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года.

С 2022-го им необходимо иметь не менее 13 лет страхового стажа. В этом году требовалось только 12. Накопить 23,4 пенсионных балла. Сейчас требуется только 21 балл. С 2028 года повышение пенсионного возраста должно завершиться. Однако не факт, что к этому времени нам не предложат очередную провальную реформу.

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