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Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве" после выделения 47,5 рубля многодетной маме

22 января 2019, 00:39  •  64 • Политика
Власти в Таганроге назначили многодетной матери пособие в размере 47,5 рубля в месяц. После того как скандальная новость стала известна журналистам, Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве".
Власти Таганрога подтвердили выплату пособия многодетной матери в размере 47,5 рубля. Мэр города Андрей Лисицкий заявил, что данная сумма была вычислена по формуле, указанной в федеральном законе. О скандальной новости в эфире Царьграда говорил Юрий Пронько.
"Становятся известны новые факты того, как чиновники на местах решают вопросы, например, демографии. Это ещё более усугубляет ситуацию с доверием между, собственно, народом и его слугами. Так, власти Таганрога начислили многодетной семье социальную помощь в размере аж 47 рублей и 50 копеек в месяц", - напомнил Юрий Пронько.
Вместе с Юрием Пронько ситуацию комментировал директор Социального центра святителя Тихона Александр Гезалов. Так может, вообще отменить все эти пособия, чем так позориться на всю страну, задал вопрос Пронько.
"Я сам многодетный отец и понимаю, насколько нищенские пособия выплачивают многодетным семьям, - сказал эксперт. - Считаю, действительно, надо убрать пособия и ввести доверительное управление, когда ребёнку выплачивается 10-15 тысяч рублей до достижения им определённого возраста".
От себя Юрий Пронько добавил:
"Умникам в правительстве напомню: страна находится в настоящей демографической яме. Когда я слышу разговоры, зачем рожать и плодить нищету, я задаю этим так называемым соотечественникам один-единственный вопрос: на вас жизнь России закончится? Тот же вопрос я задаю тем, кто говорит, что пенсии не нужны. Мол, неужели вы рассчитываете на пенсии? Часто слышу такие реплики. Хочу, чтобы эти люди объяснили, на что они рассчитывают. Они такие умные, гениальные. Они считают, что не надо вопросы демографии решать. Пенсионные вопросы решать. У этой части своеобразное восприятие мира. Чем хуже, тем лучше. И это про нашу с вами страну идёт речь. В данном случае чиновники ничем не отличаются от этих вот паникёров".
Кстати, после скандала чиновники уже сообщили, что женщина имеет право на материальную помощь в размере 1000 рублей. Для этого ей необходимо написать заявление.

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