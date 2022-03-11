Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"

Сегодня Россия получила шанс, но… у "гламурятника" на этот счёт своё мнение. Неприятное, жалкое, странное. Именно для этих "лидеров" мнений и звучит обращение: "Выдавите из себя раба! Вы считаете себя лохом? Нет? Тогда зачем поклоняетесь Западу?"

Я понял сегодня, в чём ключевое моё отличие от тех, кто сейчас ноет, проклинает и "валит" из России. У меня никогда не было комплекса неполноценности перед "западной котлетой с булкой". Перед всем этим западным "гламурятником". У тех же, кто сейчас на чём белый свет стоит костерит "проклятую Рашку", этот комплекс не просто имеется, он определяет их сознание. Возможно, это успех западных маркетологов. Возможно, иные проблемы у человека, который, простите, по сути своей лох. Почему так жёстко? Да потому что сам себя поставил в гламурное стойло, где нет своего мнения, а есть стадное чувство. Чувство собственной несостоятельности.

Конечно, они себя не считают лохами, но вот целую страну и народ записали в эту категорию. Один из моих читателей написал мне, что "в России 80% населения – это быдло". Человек свалил за океан, чтобы писать по-русски гадости? Нет, он так публично исповедуется и признаётся в своих комплексах. Что ж, бывает. Может, детство было тяжёлое, может, иные причины стали основой под собственной несостоятельностью. Своей фразой про "быдло" он же каждый день оправдывает своё решение об эмиграции. Он там чужой. Никому не нужен. Своим никогда не станет. Поэтому и выплёскивает свои комплексы в публичное пространство.

Россия без этой публики точно проживёт, а вот они без России не могут. И не смогут, потому что здесь Родина, а там чужбина. Здесь свобода иметь своё мнение, а там ты должен быть в политкорректном стойле, и не дай Бог из него выйти. Не дай Бог иметь своё суждение, тут же станешь изгоем. Что это, как не комплекс неполноценности, который привили или даже вбили человеку "с котлетой в булке и стаканом газировки"?! Убеждён, что лучше быть одному, чем находиться в стаде однотипных существ – рабов "западной витрины".

Да, в России масса проблем. Однако нынешняя ситуация – это наш шанс. Шанс для каждого из нас изменить свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь своей страны к лучшему. Тем же, кто за минувшие десятилетия подсел на "западные ценности", кто не может жить без разводок западных маркетологов, лучше уехать. Если вы не можете выдавить из себя раба, то лучше быть в стойле. С нашей стороны границы открыты, а вот с той они закрываются. Спешите. Воздух в России станет чище, а возможностей больше.

Кстати

Я убеждён, что многие из тех, кто "свалил" из России, рано или поздно вернутся назад. Почему? Потому что разум всегда побеждает эмоции.

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