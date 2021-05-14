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Юрий Пронько о русском приговоре: Олигархи сильно напряглись
14 мая 2021, 09:05 • 137 • Политика
Низкие рейтинги, предстоящие выборы в парламент, наглость и цинизм олигархов, высокий запрос общества на социальную справедливость... Все эти факторы вынуждают власть заняться конкретным делом – реальной деофшоризацией. И это тот самый русский приговор, которого ждала страна.
Сложилась недопустимая ситуация, когда крупный бизнес превратил страну в "вахтовый посёлок", где они получают сверхприбыль, но не вкладывают её в развитие, а выводят через дивиденды за рубеж. Очевидно, что власть готова направить "доктора" особо наглым бизнесменам, как это уже было в 2008 году.
Налог на прибыль для "жадных" – это ответ власти на новый сырьевой суперцикл, который прогнозируют аналитики JPMorgan и не только, когда сверхприбыли (от продажи металлов до продовольствия) превысят рекорды минувшего года.
– подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин, отметив, что властям предстоит поработать над законодательством и тут понадобится помощь Госдумы.
Это момент истины: сможет государство принудить офшорников платить налоги в России, где они ведут свой бизнес, а полученную прибыль выводят из страны, или нет? Вой и истерика уже поднимаются в так называемых независимых СМИ. Появляются страшилки – от такой, что офшорный ретейл переложит новые затраты на плечи потребителей (получается по этой логике, что ничего не надо менять? Пусть и дальше олигархат выводит деньги из России?), до извечной мантры "в России плохой инвестклимат". Впервые власть уже не только на словах, но и на конкретных делах (денонсация "голландского сэндвича" – яркий пример того, что от слов стали переходить к конкретным делам) приступила к реальной деофшоризации. Как и в 2008-м крупным олигополиям могут быть направлены "доктора".
Неспроста бизнесмен Олег Дерипаска вспомнил 2008 год, когда топ-менеджменту "Мечела" вызвали "врачей", а акции компании рухнули более чем на 30%. На мой взгляд, публикация подтверждает, что олигархи после заявлений премьера сильно напряглись и, простите, "трут" между собой эту тему.
Оно и понятно, олигархам, как тому танцору, постоянно что-то мешает. Пора государству эту помеху устранить. Противостояние будет жёстким, потому что речь идёт о гигантских денежных ресурсах, которые бизнес получит в результате нового глобального сырьевого суперцикла.
Графики цен на Сommodities от пшеницы до палладия выглядят предельно оптимистично – индекс сырьевых цен Goldman Sachs в энергетическом сегменте вырос на 30% с начала года, в сегменте промышленных металлов и сельскохозяйственных товаров – на 20%. Главный промышленный металл, медь, бьёт все рекорды: с прошлой весны она подорожала вдвое, что стало историческим рекордом.
Кстати, вопрос юрисдикции конкретного холдинга становится второстепенным. Через прогрессивный налог на вывод прибыли через дивиденды государство стимулирует внутренние инвестиции и дестимулирует вывод денег за пределы страны. Работаешь в России – тогда инвестируй в Россию.
Да, каждый собственник имеет право распоряжаться прибылью так, как посчитает необходимым, но и у государства имеется право регулировать данный процесс фискальными мерами. Очевидно, что сопротивление правительству премьера Михаила Мишустина окажется колоссальным. Однако если будет одержана победа, то многие нынешние проблемы России возможно будет решить в кратчайшие сроки. Новый сырьевой суперцикл, реальная деофшоризация – это новые возможности для страны, чтобы решить накопившиеся трудности – от инфраструктуры до социальной сферы.
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