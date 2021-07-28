Юрий Пронько о реальной угрозе России: Начните действовать или хаоса не избежать

Обрушение моста на Транссибе в Забайкальском крае остановило перевозки в Восточном направлении почти на двое суток. Авария показала, что инфраструктура в России семимильными шагами деградирует, что создаёт угрозу не только экономике, но и национальной безопасности страны. И это в ситуации, когда в "кучках Кудрина" сотни миллиардов долларов, выведенные за пределы России.

Мост в Забайкалье рухнул после наводнения и подмыва насыпи из-за сильных ливней. По оценке Института исследований проблем железнодорожного транспорта, минимальные потери погрузки для РЖД только за один месяц составят 3,3 млн тонн.

Однако это авария не только нанесла существенный ущерб транспортной монополии. Она показала всю полноту деградации инфраструктуры в России. Великая страна, которая претендует на особый статус и роль в мире, оказалась зависима от одного пролёта моста.

Двое суток наш Дальний Восток был отрезан от остальной России. В ситуации, например, военного времени, или иного форс-мажора подобная ситуация могла стать причиной существенных проблем для национальной безопасности страны.

Знаете, мне кажется, что люди, которые принимают решения по финансированию из источников ЗВР инфраструктурных проектов, такими категориями просто не мыслят. А действительно мыслят категориями какой-то сиюминутной выгоды, с одной стороны, плюс есть довольно контрпродуктивный, на мой взгляд, подход, сводящийся к тому, что как ни профинансируешь, всё равно разворуют. Ну и надо отдать должное нашей внесистемной оппозиции, она активно тоже работает на укоренение в общественном мнении такой повестки. Что все кругом воры, кому деньги ни дай, ничего всё равно не построят, - подчеркнул экономист Антон Любич.

И ладно бы денег не было. Они не просто имеются, государство буквально захлёбывается в них. Профицит госбюджета России за полгода составил 625,9 млрд рублей. В ЗВР более 600 млрд долларов. И при этом потрясающая близорукость тех, у кого Россия заканчивается даже не МКАД, а Садовым кольцом. Общенациональная инфраструктура разваливается. Амортизация основных фондов зашкаливает. Однако Минфин и ЦБ продолжают следовать так называемому бюджетному правилу. Направляя сотни миллиардов на скупку иностранной валюты.

В логике либералов из Министерства финансов и Центрального банка проблемы инфраструктуры России – это проблемы отдельных компаний, отдельных регионов, отдельных каких-то предприятий. Чьи угодно проблемы, но не проблемы Российского Государства, российского общества, это всегда что-то особое, – добавил экономист Василий Колташов. – Проблемы в Сибири с мостом, остановившие перевозки РЖД, – это проблема частной акционерной компании РЖД. Если бы мы пытались объяснить Минфину, что нам необходимо развитие национальной инфраструктуры, то они сказали бы, конечно, да, но это инфраструктура РЖД, это же отдельная инфраструктура, а это ещё чья-то инфраструктура, ещё кто-то контролирует. Поэтому вы общайтесь с этими структурами, а мы отдельно будем с деньгами. Вот, собственно говоря, их подход, нормальный, кстати говоря, либеральный подход, согласно которому все процессы должны идти сами собой, а финансисты должны контролировать деньги. А деньги эти на инфраструктуру тратить особо не надо.

Ещё в 2016-м Татьяна Голикова, на тот момент глава Счётной палаты страны, заявила, что материально-техническая база российской экономики (её инфраструктура, технологии, оборудование) устарела, износ основных фондов превысил 50%, а денег на модернизацию в достаточном объёме в бюджете нет. Ещё три года назад госпожа Голикова предупреждала: чтобы остановить процесс стремительной деградации инфраструктуры, необходимо ежегодно инвестировать в её развитие не менее 4 трлн рублей. Цитата: "И это только минимальный объём средств, чтобы остановить негативную тенденцию, без чего мы не можем говорить о модернизации экономики".

В конце декабря 2020-го глава Минфина заявил, что не успеет потратить более одного триллиона. В этом году уже профицит, как и проектировка на 2022-й. Когда эти умники займутся инфраструктурой?! Это же вопрос целостности, выживаемости и развития нашей страны. Или чиновники, которые принимают решения, связывают судьбу с другой страной? Поэтому и действуют по принципу: "После нас хоть потоп".