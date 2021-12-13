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Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"

13 декабря 2021, 03:15  •  45 • Политика
Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько оценил дискуссию о высказывании режиссёра Александра Сокурова, призвавшего вернуться к параду суверенитетов. Оказалось, что есть немало тех, кто Сокурова поддержал. И, с точки зрения Пронько, эта "гнилая органика" просчиталась - "не учли одного".
Свои тезисы режиссёр Александр Сокуров озвучил в ходе встречи членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России Владимиром Путиным в конце этой недели.
Сокуров заявил, что Кавказ становится мононациональным, где "вся власть в руках коренных людей", а в республиках "всё больше" не любят русских и "хотят расстаться" с ними. На сказанное резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Надо сказать, что и ответ Владимира Путина на призыв Сокурова "отпустить" регионы России, очевидно, исключив их из состава страны, был весьма жёстким. Но, на удивление, нашлось и немало поддержавших Сокурова в желании разорвать Россию на отдельные части. О них и высказался ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в своём коротком комментарии в телеграм-канале:
Поразительно, но факт: те, кто пиарит Сокурова, как правило, 30 лет назад радовались развалу Советского Союза. Они и сейчас готовы развалить страну. У многих из них вторые паспорта, или ВНЖ, или право на репатриацию. Одного не учли эти деятели - что народ выучил урок 1991 года. Гнилая органика не сможет развалить наше Отечество. Проблемы есть, но это не значит, что мы должны позволять вот так открыто ставить под сомнение будущее нашей Родины.

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