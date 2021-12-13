Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"

Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько оценил дискуссию о высказывании режиссёра Александра Сокурова, призвавшего вернуться к параду суверенитетов. Оказалось, что есть немало тех, кто Сокурова поддержал. И, с точки зрения Пронько, эта "гнилая органика" просчиталась - "не учли одного".

Свои тезисы режиссёр Александр Сокуров озвучил в ходе встречи членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России Владимиром Путиным в конце этой недели.

Сокуров заявил, что Кавказ становится мононациональным, где "вся власть в руках коренных людей", а в республиках "всё больше" не любят русских и "хотят расстаться" с ними. На сказанное резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Надо сказать, что и ответ Владимира Путина на призыв Сокурова "отпустить" регионы России, очевидно, исключив их из состава страны, был весьма жёстким. Но, на удивление, нашлось и немало поддержавших Сокурова в желании разорвать Россию на отдельные части. О них и высказался ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в своём коротком комментарии в телеграм-канале: