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Юрий Пронько о легендарном обмане с пенсиями: "Что по факту? Ничего!"
16 ноября 2021, 11:15 • 134 • Политика
В авторской программе "Сухой остаток" Юрий Пронько напомнил об одном из обманов с пенсиями в России, когда нам предлагали самостоятельно копить на старость. "Что по факту? Ничего!" - отметил Пронько.
Минфин готовит новую пенсионную реформу... Но ведь они ещё со старой не разобрались! Ведущий "Первого русского" напомнил, что нам предлагали раньше, и как из этих предложений вышел полный пшик:
Дескать, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от НДФЛ. Кроме того, предусматривались льготы в виде повышающего коэффициента при расчёте налога на прибыль для работодателя, в случае если он софинансирует взносы сотрудников. Плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.
Полная версия программы доступна в расширенной публикации "Первого русского" или в видеоверсии чуть ниже.
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