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Юрий Пронько: Новый скандал, новая реформа, а заплатят за всё русские
21 июля 2021, 08:55 • 338 • Политика
Постоянно прибедняющиеся российские ретейлеры, которые в минувшем году показали рекордную сверхприбыль, нарвались на не менее влиятельную группировку – так называемых мусорных реформаторов. Причина противостояния – новые требования к утилизации товаров. Чем бы ни закончилось разбирательство, очевидно, что за новый побор заплатил русский потребитель. Новый скандал, новая реформа…
Нас с вами постоянно пытаются пугать. Помните, как было с пенсионной реформой? Если не поднять возраст выхода на заслуженный отдых, то государству нечем будет платить нынешним пенсионерам. Теперь нас с вами пугают пустыми полками в магазинах. По крайней мере, так считают руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации торговых компаний интернет-торговли (АКИТ). Повод для того, чтобы нас напугать, торговые деятели нашли в законопроекте Минприроды об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. Инициатива чиновников предполагает создание реестра товаров в Единой государственной системе учёта отходов от использования товаров. Более того, она запрещает продавать товары, сведения о которых не внесены в этот реестр.
Теперь вы понимаете, кто "оплатит этот банкет"? Мы с вами! Чем бы ни закончилось противостояние, именно русский потребитель будет крайним. В 2020-м было собрано около четырёх миллиардов рублей так называемого экосбора. Однако после реализации мусорной реформы эта отметка увечится в 34 раза – до 136 миллиардов. Эти деньги будут из наших с вами кошельков. Ретейл моментально понесённые расходы заложит в стоимость товара.
Рентабельность в отечественном продовольственном ретейле практически в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы от реализации в целом по отрасли за минувший год выросли относительно 2019-го на 41%, а прибыль от продаж увеличилась почти в полтора раза. Ряд торговых сетей, большинство из которых имеет офшорную или иную иностранную юрисдикцию, из категории убыточных перешли в прибыльные. В РЭУ имени Плеханова открыто используют в отношении торгового бизнеса понятие "сверхмаржинальность". Возможно, что потеря этой сверхприбыли и есть главная причина того, чтобы напугать граждан пустыми прилавками.
На мой взгляд, чем бы ни закончились скандальные разборки между ретейлом и мусорными реформаторами, нас вновь обложат очередным побором. Счастье всенародное за счёт этого самого народа – формула, которую давно "слуги народа" используют на практике. Не знаю, как вас, а меня эта "забота" уже достала.
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