Юрий Пронько: Новый скандал, новая реформа, а заплатят за всё русские

Постоянно прибедняющиеся российские ретейлеры, которые в минувшем году показали рекордную сверхприбыль, нарвались на не менее влиятельную группировку – так называемых мусорных реформаторов. Причина противостояния – новые требования к утилизации товаров. Чем бы ни закончилось разбирательство, очевидно, что за новый побор заплатил русский потребитель. Новый скандал, новая реформа…

Нас с вами постоянно пытаются пугать. Помните, как было с пенсионной реформой? Если не поднять возраст выхода на заслуженный отдых, то государству нечем будет платить нынешним пенсионерам. Теперь нас с вами пугают пустыми полками в магазинах. По крайней мере, так считают руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации торговых компаний интернет-торговли (АКИТ). Повод для того, чтобы нас напугать, торговые деятели нашли в законопроекте Минприроды об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. Инициатива чиновников предполагает создание реестра товаров в Единой государственной системе учёта отходов от использования товаров. Более того, она запрещает продавать товары, сведения о которых не внесены в этот реестр.

Я смотрю, на сайте этого самого РЭО, Российского экологического оператора, они буквально несколько дней назад объявили призыв к тем, кто занимается утилизацией, предприятиям российским, занимающимся утилизацией, чтобы они объявились и сообщили ему о своём существовании. Потому что – а кто будет утилизировать-то? Деньги-то они соберут, потому что у нас сегодня где-то, по-моему, 2,5 процента всей упаковки своими силами производители утилизируют, – подчеркнул председатель российского Союза потребителей Пётр Шелищ в беседе с Царьградом. – Всё остальное – должны платить денежку будут. Значит, это всё ляжет на цены, сократится спрос, соответственно. Но сейчас АКОРТ и АКИТ пекутся даже не об этом. Они пекутся о том, что в этом законопроекте предусмотрено, что все производители, которые что-то в упаковке на рынок выводят, должны зарегистрироваться в некоем реестре. Мало у нас реестров, у нас уже всё, по-моему, через цифровую маркировку проходит или близко к тому, за что мы с вами где-то сто пятьдесят – двести миллиардов рублей в год будем переплачивать.

Теперь вы понимаете, кто "оплатит этот банкет"? Мы с вами! Чем бы ни закончилось противостояние, именно русский потребитель будет крайним. В 2020-м было собрано около четырёх миллиардов рублей так называемого экосбора. Однако после реализации мусорной реформы эта отметка увечится в 34 раза – до 136 миллиардов. Эти деньги будут из наших с вами кошельков. Ретейл моментально понесённые расходы заложит в стоимость товара.

В этой последней инициативе я тоже вижу желание переложить это всё как-то на производителя. И опять же, правильно вы сказали, высокая у нас маржа и в банковском секторе, и в ретейле, но у производителя-то её нет. Производитель, наоборот, нуждается в поддержке. И мы неоднократно говорили о том, что Россия должна стать производителем товаров с высокой добавленной стоимостью, производственной площадкой, переходить от сырьевой модели. И президент, и правительство об этом ставят задачу, и нужно производителя поддержать, особенно в условиях пандемии, и не вводить для них новые обременения, которые неизбежно лягут в цену продукции, – сказал директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. – То есть я надеюсь, что всё-таки не будет таких ужасов, как пустые прилавки, до этого не дойдёт, но то, что неизбежно, любые финансовые обременения, будь то налоги, сборы, они будут переложены на потребителя, это железный экономический закон. Поэтому за это придётся, к сожалению, платить потребителю, пока не придуман, не разработан взаимовыгодный механизм действительно мусорной реформы. К сожалению, здесь пока мы не видим вот этого комплексного подхода.

Рентабельность в отечественном продовольственном ретейле практически в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы от реализации в целом по отрасли за минувший год выросли относительно 2019-го на 41%, а прибыль от продаж увеличилась почти в полтора раза. Ряд торговых сетей, большинство из которых имеет офшорную или иную иностранную юрисдикцию, из категории убыточных перешли в прибыльные. В РЭУ имени Плеханова открыто используют в отношении торгового бизнеса понятие "сверхмаржинальность". Возможно, что потеря этой сверхприбыли и есть главная причина того, чтобы напугать граждан пустыми прилавками.

Расскажу об одном из моих разговоров с человеком из уважаемых мною компаний. Она работает на мировом рынке. Я их спрашивала, а почему вы сейчас не проявляете разумность и не начинаете внедрять этот механизм ответственности здесь, в России. Не собираете свою упаковку, не перерабатываете, – рассказала глава Комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. – Она сложносочинённая, в ней несколько материалов соединены, это и фольга, это и пластик, это и бумага. Но разделить это невозможно. Собрать – это сложнейшая задача. Как собрать? Они мне тогда сказали: а зачем, нас никто к этому не понуждает. Вот закон к этому понудит сейчас. И не маленькой ставкой, а более широким, более серьёзным нормативом. То есть сто процентов упаковки должно быть переработано. Но панику поднимают сегодня провокаторы, я бы сказала. На самом деле, вот я пишу диссертацию, и я могу точно заявить, на цифрах, что товар поднимется настолько незначительно, что человек даже не почувствует этого.

На мой взгляд, чем бы ни закончились скандальные разборки между ретейлом и мусорными реформаторами, нас вновь обложат очередным побором. Счастье всенародное за счёт этого самого народа – формула, которую давно "слуги народа" используют на практике. Не знаю, как вас, а меня эта "забота" уже достала.