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Юрий Пронько: Минфин попался. Неужели прижали олигархи?
14 июня 2021, 07:35 • 79 • Политика
Серьёзный скандал разгорелся вокруг заявления российского Минфина по поводу отказа от доллара и тотального перехода на евро.
Ведомство Антона Силуанова дезавуировало слова своего высокопоставленного сотрудника, который публично объявил о планах Минфина перевести с доллара на евро всю валютную ликвидность в России. Ничего подобного в новейшей истории страны не было. Невольно возникает вопрос: на чиновников нажали олигархи и валютные спекулянты, которые имеют огромные доходы на валютных манипуляциях?
Директор департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев, то ли в порыве эмоций, то ли просто проболтался, сообщил, что цель властей – сделать Россию "евроизированной страной", чтобы доллар "был замещён евро". Вытеснить американскую валюту, согласно публикации "РИА Новости", планировалось как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций. Прошло пару часов, как заявление чиновника было дезавуировано.
Ситуацию вокруг "обнуления" доллара спровоцировал министр финансов Антон Силуанов, сообщив на ПМЭФ-2021, что часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), номинированная в долларах, будет переведена в евро, юани и золото. Отвечая на вопрос Царьграда, будут ли подобные изменения в золотовалютных резервах страны, глава Минфина переадресовал его Эльвире Набиуллиной.
Если же вернуться к скандальному заявлению чиновника Минфина, которое позже было дезавуировано, то там мы находим и положительные моменты. Например, господин Тимофеев утверждает, что "нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций". Всё-таки неспроста подобные слова прозвучали в преддверии женевского саммита.
В России последовательно проводится курс на дедолларизацию. Причина – жёсткие санкции, которые могут привести к нефтегазовому эмбарго и отключению от системы SWIFT. Доля доллара в торговле сырьём пробила вниз отметку в 50%. Российский ЦБ практически полностью вышел из американского госдолга и снизил долю доллара в ЗВР. Однако именно Центробанк страны в этом жёстком спарринге является слабым звеном. Именно денежно-кредитная и валютная политика регулятора приводит к периодическому обвалу и девальвации рубля. Поэтому и ставку в Минфине делают на евро. Хоть позже и отказываются от своих слов. Кстати, меня всегда поражает тот факт, что российское ключевое ведомство делает ставку на иностранную, а не на национальную валюту. Хотя чему я удивляюсь, если олигархи и спекулянты получили тотальный контроль над рублём через свои манипуляции на Московской бирже.
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