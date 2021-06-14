Юрий Пронько: Минфин попался. Неужели прижали олигархи?

Серьёзный скандал разгорелся вокруг заявления российского Минфина по поводу отказа от доллара и тотального перехода на евро.

Ведомство Антона Силуанова дезавуировало слова своего высокопоставленного сотрудника, который публично объявил о планах Минфина перевести с доллара на евро всю валютную ликвидность в России. Ничего подобного в новейшей истории страны не было. Невольно возникает вопрос: на чиновников нажали олигархи и валютные спекулянты, которые имеют огромные доходы на валютных манипуляциях?

Директор департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев, то ли в порыве эмоций, то ли просто проболтался, сообщил, что цель властей – сделать Россию "евроизированной страной", чтобы доллар "был замещён евро". Вытеснить американскую валюту, согласно публикации "РИА Новости", планировалось как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций. Прошло пару часов, как заявление чиновника было дезавуировано.

Решение, с одной стороны, исключительно политическое, с другой стороны, такое, в общем, как бы сказать мягче… Мы наблюдали крайне примитивный пиар со стороны наших финансовых властей, то есть любой переход с расчётов из долларов на любую другую валюту будет означать только одно – повышение стоимости этих самых расчётов. То есть падение рентабельности на эту самую величину российского экспорта, – подчеркнул финансовый аналитик Владимир Левченко. – Причём повышение не просто стоимости, но и повышение, ухудшение скорости, падение прозрачности и так далее. Дальше там есть ещё несколько вариантов. Делается это исключительно в политических целях, дабы, как в старой поговорке, на зло маме уши отморожу. Вот ни больше ни меньше. Иначе зачем сейчас в России евро, вообще никому непонятно. То есть до 2014 года всё было ясно, мы из Европы много чего импортировали. Что мы из Европы сейчас импортируем? Огромное количество санкций!

Ситуацию вокруг "обнуления" доллара спровоцировал министр финансов Антон Силуанов, сообщив на ПМЭФ-2021, что часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), номинированная в долларах, будет переведена в евро, юани и золото. Отвечая на вопрос Царьграда, будут ли подобные изменения в золотовалютных резервах страны, глава Минфина переадресовал его Эльвире Набиуллиной.

Если же вернуться к скандальному заявлению чиновника Минфина, которое позже было дезавуировано, то там мы находим и положительные моменты. Например, господин Тимофеев утверждает, что "нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций". Всё-таки неспроста подобные слова прозвучали в преддверии женевского саммита.

Неслучайно заявление Минфина о переводе всей валютной ликвидности в евро прозвучало накануне встречи президентов России и США, – добавил финансовый аналитик Сергей Суверов. – Возможно, Россия хочет показать, что у неё есть рычаги влияния на Америку и какие-то козыри чисто экономического плана. А переход в евро имеет и экономические плюсы. В евро меньше санкционные риски. Европа так и не ввела санкции, в частности, в отношении "Новатэка", Европа, в основном Германия конечно, но и в целом Европа поддерживает проект "Северный поток – 2". И в целом американские санкции гораздо более жёсткие в отношении России, нежели европейские. Но при этом, конечно, и в отношениях с Европой тоже есть политические риски, но они просто заметно меньше, чем в отношениях с Америкой.

В России последовательно проводится курс на дедолларизацию. Причина – жёсткие санкции, которые могут привести к нефтегазовому эмбарго и отключению от системы SWIFT. Доля доллара в торговле сырьём пробила вниз отметку в 50%. Российский ЦБ практически полностью вышел из американского госдолга и снизил долю доллара в ЗВР. Однако именно Центробанк страны в этом жёстком спарринге является слабым звеном. Именно денежно-кредитная и валютная политика регулятора приводит к периодическому обвалу и девальвации рубля. Поэтому и ставку в Минфине делают на евро. Хоть позже и отказываются от своих слов. Кстати, меня всегда поражает тот факт, что российское ключевое ведомство делает ставку на иностранную, а не на национальную валюту. Хотя чему я удивляюсь, если олигархи и спекулянты получили тотальный контроль над рублём через свои манипуляции на Московской бирже.