Юрий Пронько: Ложь ПФР обернулась скандалом, пора отменить позорное решение

Есть решения, которые унижают не только человеческое достоинство, но и государство в целом. В России в 2016 году так называемые реформаторы продавили подобное унижение и уничижение достоинства, когда провели очередную пенсионную реформу и отменили индексацию выплат работающим пенсионерам.

Тогда в ПФР заявили – что, кстати, было ложью, – нет денег на эти выплаты. Было принято позорнейшее решение, которое до сих пор действует.

Пять лет нам лгут, что денег нет. Что, дескать, работающие старики, как выразился министр финансов Антон Силуанов, имеют свои материальные преимущества. Нам даже называли сумму, которая необходима на отмену позорного решения – это 368 млрд рублей. И эти деньги всегда имелись у государства. И тогда, и сейчас, несмотря на коронакризис, госбюджет имеет существенный профицит. У государства есть деньги, и немалые. Их вытащили из наших с вами кошельков через повышение налогов, акцизов и иных платежей, через рост фискальной нагрузки на бизнес. Однако, по непонятным лично для меня причинам, даже после поручения президента, который обязал чиновников проработать данный вопрос до 1 февраля, позорное решение так и не отменено.

Само решение о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам было несколько надуманным и шло совершенно из других соображений. Хотели выстроить ту страховую систему, когда человек приобретает пенсию только при условии, что прекращает трудиться, – отметил кандидат экономических наук Константин Добромыслов. – Но в силу нашего законодательства, сегодня люди, которые выходят на пенсию, имеют право трудиться и получать пенсию. То есть, получается, у нас возникают работающие пенсионеры. Работающие пенсионеры, в принципе, должны обладать всеми теми же правами, что и обычные трудящиеся, и соответственно, работающие пенсионеры получают заработную плату, с них производят отчисления страховых взносов, и они точно так же должны иметь право на полную индексацию этой пенсии в соответствии с теми правилами, которые есть. Сегодня работающих пенсионеров, по существу, обдирают два раза.

Меня поражает упёртость чиновников, которые утверждают, что "денег нет, но вы держитесь".

Поразительно, но факт – в России экономят на вынужденно работающих пожилых людях, которые, вообще-то, заработали своё право на "пособие по старости". Цинизм ситуации заключается в том, что государство не может "найти" на индексацию пенсий 368 млрд, но при этом триллионы, согласно так называемому бюджетному правилу, направляет на скупку иностранной валюты и вывод её за пределы России.

Действительно, с точки зрения текущей ситуации и напряжённой экономики в период пика пандемии, когда мы с достаточно серьёзными потерями для экономики, идею с индексацией пенсий работающим пенсионерам надо, конечно, поддерживать. Потому что работающий пенсионер работает не потому, что не устал и не хочет отдохнуть, а потому, что ему нужны деньги для себя, для своей семьи, возможно, на поддержку детей и внуков, – подчёркивает председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. – И вот такая ситуация требует своего решения. Возможно, здесь необходимо, скажем так, может быть, даже более широкая дискуссия с представителями общественности, с представителями, скажем, бизнес-сообщества, чтобы позволить людям не только получить индексацию от государства, но ещё, возможно, повысить зарплаты.

Ещё раз скажу, что не понимаю, почему чиновники упёрлись и ни в какую не соглашаются отменить своё позорнейшее решение. Причём не только в отношении работающих стариков, но и работающих инвалидов! Никто даже не вспоминает об этой категории людей с ограниченными возможностями, по которым тоже "катком" проехалась эта так называемая пенсионная реформа. Вынужденно работающие инвалиды, как и работающие соотечественники старшего поколения, лишены права на индексацию. Это же позор! Как можно экономить на тех, кто имеет законное право на поддержку, на стариках и инвалидах, прекрасно зная, что в ЗВРах более 600 млрд долларов. Только за один месяц будет направлено на покупку иностранной валюты более 220 млрд рублей. Деньги есть, пора отменить решение, которое позорит нашу страну.