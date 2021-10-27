Юрий Пронько: Локдаун без конца. На сколько запрут Россию?

Итак, Россия, наша столица и города, входит в новый локдаун, где ключевыми становятся вопросы не только медицинские, но и экономические. По оценкам экспертов, жёсткие ограничения, в том или ином варианте, обойдутся бизнесу как минимум в 60 млрд рублей. И это в том случае, если локдаун продлится до 8 ноября. Однако сегодня стало известно, что власти обсуждают возможность продления локдауна. Самый жёсткий вариант – до Нового года.

Источники Forbes сообщили, что московские власти уже обсуждают вариант продления локдауна до 15 ноября. Если же заболеваемость в столице не будет снижаться, то рассматривается вариант жёстких ограничений до 1 января 2022 года.

Предприниматель Дмитрий Потапенко называет эти упражнения "гонкой за зайцем" – печальной, хотя бы потому, что она не развивает экономику России:

Поэтому тот прогноз, о котором я говорил ещё в начале 2020 года, – о том, что пострадает до 90% малого бизнеса, до 50% среднего и 25% крупного бизнеса, к сожалению, оправдывается. Власти его перевыполняют по всем фронтам. Но убедить же крокодила невозможно в том, чтобы он не ел свою жертву. Он так привык. Поэтому они так и будут себя вести. Рассчитывать на какие-то иные поведенческие паттерны я бы не стал.

Предприниматели утверждают, что без существенной, например фискальной, помощи государства, они не смогут сохранить рабочие места. Необходима полная компенсация затрат на фонд оплаты труда.

Нужно компенсировать реальные зарплаты, полные, – подчёркивает омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. – Включая все налоги, которые платит работодатель с этих зарплат. И НДФЛ, и соцстрахование, и пенсионный фонд. Все 43% налогов. Всем закрытым предприятиям за весь период простоя. Либо на весь период закрытия освободить зарплаты от налогов.

Если бизнес не будет услышан, то последствия не только для него, но в первую очередь для миллионов граждан, которые могут остаться без работы, без источников дохода, станут фатальными.

Любой сценарий будет убийственен для бизнеса, потому что четвёртую волну розничный, частный бизнес не выдержит совсем. И надо понимать, что публичные компании, корпораци, и квазигосударственные компании, государственный бизнес не закроются, они будут работать. А прогорят салоны красоты, парикмахерские, ветеринарные клиники, шиномонтажи и другие подобные бизнесы, – объясняет предприниматель Александр Любосердов. – То есть то, что нас обслуживает, каждый день в каждом дворе, и то, чем мы всем пользуемся и отсутствие чего мы заметим сразу. Зато будут работать точки по продаже спиртного, продуктов питания. И тут надо понимать, к чему мы склоняем сейчас бизнес. Фактически подобные действия загоняют бизнес в тень. Невыгодно иметь сотрудников, потому что им придётся платить полную заработную плату, когда они закрыты и не могут выйти на работу. Невыгодно, соответственно, выполнять все эти адские ограничения Роспотребнадзора, потому что проще быть в тени. Невыгодно платить налоги, невыгодно работать "в белую". Вот к чему мы пришли.

Могу предположить, что те, кто принимает решения о локдауне, его продлении, руководствуются принципом, что фискальная база сохранится, а значит, налоги будут поступать. Это заблуждение может привести к тотальному уходу в "тень" тех, кто сейчас работает в рамках закона.

Когда малый бизнес закрывается даже хотя бы на неделю, снежным комом растут его обязательства, – добавил кандидат экономических наук Эмиль Мартиросян. – Потому что никто не отменяет арендные платежи, никто не отменяет коммунальные платежи. Дохода нет, а расходы остаются. Поэтому в этой связи малый бизнес будет переживать более тяжёлые времена и последствия, чем тот же самый средний или крупный бизнес, но уже в юридических формах ООО или АО, которые отчисляют в бюджет средства не с оборота, а в определённый квартал, полугодие, год в виде налога на прибыль, НДС и так далее. То есть государство с таких компаний будет получать налоги в более системном режиме, чем не сможет получать оборотный налог с малого бизнеса, который просто остановится.

Что с того?

В складывающейся ситуации больше всего меня волнует, чтобы бизнес и граждане не стали крайними. Напомню, долги населения перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) превышают 23 трлн рублей. Если локдаун будет пролонгирован по времени, то мы можем получить массовую безработицу, которая приведёт к системному кризису с далеко идущими последствиями.

У государства достаточно ресурсов, чтобы не допустить обвала. Однако есть существенные сомнения, что реальная помощь будет оказана. Ждать осталось недолго.

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