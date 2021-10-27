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Юрий Пронько: Локдаун без конца. На сколько запрут Россию?
27 октября 2021, 08:45 • 125 • Политика
Итак, Россия, наша столица и города, входит в новый локдаун, где ключевыми становятся вопросы не только медицинские, но и экономические. По оценкам экспертов, жёсткие ограничения, в том или ином варианте, обойдутся бизнесу как минимум в 60 млрд рублей. И это в том случае, если локдаун продлится до 8 ноября. Однако сегодня стало известно, что власти обсуждают возможность продления локдауна. Самый жёсткий вариант – до Нового года.
Источники Forbes сообщили, что московские власти уже обсуждают вариант продления локдауна до 15 ноября. Если же заболеваемость в столице не будет снижаться, то рассматривается вариант жёстких ограничений до 1 января 2022 года.
Предприниматель Дмитрий Потапенко называет эти упражнения "гонкой за зайцем" – печальной, хотя бы потому, что она не развивает экономику России:
Предприниматели утверждают, что без существенной, например фискальной, помощи государства, они не смогут сохранить рабочие места. Необходима полная компенсация затрат на фонд оплаты труда.
Если бизнес не будет услышан, то последствия не только для него, но в первую очередь для миллионов граждан, которые могут остаться без работы, без источников дохода, станут фатальными.
Могу предположить, что те, кто принимает решения о локдауне, его продлении, руководствуются принципом, что фискальная база сохранится, а значит, налоги будут поступать. Это заблуждение может привести к тотальному уходу в "тень" тех, кто сейчас работает в рамках закона.
Что с того?
В складывающейся ситуации больше всего меня волнует, чтобы бизнес и граждане не стали крайними. Напомню, долги населения перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) превышают 23 трлн рублей. Если локдаун будет пролонгирован по времени, то мы можем получить массовую безработицу, которая приведёт к системному кризису с далеко идущими последствиями.
У государства достаточно ресурсов, чтобы не допустить обвала. Однако есть существенные сомнения, что реальная помощь будет оказана. Ждать осталось недолго.
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