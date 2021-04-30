Юрий Пронько: Готовится новая пенсионная реформа. И её провал гарантирован

Крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста привело к возникновению в России ключевой проблемы – тотальному недоверию граждан к инициативам чиновников в этом очень чувствительном социальном вопросе. На то имеются существенные основания – ни одна из заявленных целей (от снижения дефицита бюджета ПФР до пресловутой "тысячи Силуанова") не выполнена. Более того, я убеждён, что нас ждёт новая пенсионная реформа, но и она провалится.

Чиновники обещали, в частности об этом неоднократно говорил автор реформы министр финансов Антон Силуанов, что нынешние пенсионеры смогут "достойно жить, помогать внукам, путешествовать по миру". Ничего этого нет. Чиновники обещали нам, что повышение пенсионного возраста связано с ростом продолжительности жизни в стране, однако данные по смертности, особенно среди мужчин, говорят об обратном. Более 40% сильной половины России не доживает даже до прежнего возраста выхода на пенсию. Я уже молчу про катастрофические цифры за минувший год, когда нас на полмиллиона человек стало меньше.

В России уже снизилась ожидаемая продолжительность жизни – до 71,5 года. По пессимистичному прогнозу Минэкономразвития, убыль населения в этом году достигнет 600 тысяч человек, что будет хуже, чем в 2020-м, который стал обвальным для демографии. В 2022-м население сократится ещё на полмиллиона. В 2024-м – ещё на 400 тысяч. За три ближайших года Россия потеряет 1,8 млн граждан. Это самая настоящая катастрофа! И в этой ситуации принимать решения по реформе пенсионной системы, на мой взгляд, – вверх цинизма.

"Слуги народа" утверждали, что если не повысить возраст, то пенсионная система не сможет выполнять государственные социальные обязательства. Что реформа позволит снизить трансферты из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России. Всё оказалось ложью! Трансферты как росли, так и растут. Без помощи федерального бюджета ПФР неспособен выплачивать в полном объёме даже текущие пенсии. То есть они не сбалансировали бюджет фонда, не подняли уровень благосостояния пенсионеров в России до приемлемого, но при этом подняли пенсионный возраст, а до этого провернули другую аферу – заморозили – а на самом деле изъяли – пенсионные накопления ныне работающих граждан страны.

Между тем на выплаты в накопительную часть шли большие деньги – по 300-400 млрд рублей в год. В общей сложности на так называемой заморозке государство сэкономило почти 2,8 трлн рублей. Вероятность, что нам вернут наши же деньги, равна нулю. Кстати, данный факт не помешал финансовым аферистам, типа олигарха Минца, разворовать средства соотечественников, которые перевели свои накопления в его НПФ. Странным образом ему позволили сбежать из России в Лондон, где его сын уже прикупил люксовый спа-отель.

После заморозки была ещё одна афера – так называемые пенсионные баллы, именуемые в народе словом, которое невозможно произнести в эфире. В конечном счёте все эти реформы привели к тотальному недоверию граждан к чиновникам, которые занимаются пенсионными делами в нашей стране. И в этой ситуации власти придётся провести ещё одну реформу, которая должна будет внедрить в России новую программу накопительных пенсий. В правительстве и ЦБ готовят свои решения и надеются, что к новой системе присоединится большинство граждан страны. Лично я серьёзно сомневаюсь в этом. Потому что так называемые реформаторы все эти годы только и делали, что переписывали "правила игры", а пенсионные деньги – это длинные деньги, которые управляются десятилетиями. Нельзя мельтешить в этих вопросах. Иначе даже самая здравая идея не найдёт поддержки.

Граждане России не злопамятные, у нас просто хорошая память. Где гарантии, что деньги, которые мы будем отчислять, вновь не будут заморожены? Или девальвированы? А если очередные чудаки, которые придут на смену нынешним "слугам народа", примут решение в очередной раз изменить законодательство в пенсионном обеспечении? Вопросов масса, а ответов нет. Поэтому я и утверждаю, что из-за тотального недоверия и бедности основной массы населения новой пенсионной реформе уже гарантирован провал. Какой выход из этой ситуации? Ответ прост: прежде чем менять систему, реформаторы должны "несколько раз отмерить, а уже после отрезать". У государства есть деньги, а значит, имеется время для продуманной новой пенсионной политики, где интересы конкретного человека поставлены во главу угла. Кстати, повышение пенсионного возраста позволило государству получить гигантскую экономию - более 10 трлн рублей с учётом так называемых инфляционных индексаций. Очевидная экономия на тех, кто заработал право на "пособие по безработице".