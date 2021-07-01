Юрий Пронько: Будет новая пенсионная реформа – планы опубликованы

Существующая с 2012 года в России трёхуровневая пенсионная система оказалась одной из самых худших и неэффективных в мире. Более того, жулики и воры из негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний либо откровенно воровали деньги своих клиентов, либо выплачивали себе баснословные вознаграждения. Однако на этом так называемая пенсионная реформа не закончилась. Вслед за повышением возраста нам приготовили новую.

О том, что эти деятели не успокоятся даже после очевидных провалов с предыдущими этапами реформы, от пенсионных баллов до полномасштабных криминальных афер с начислениями, мы ранее вас предупреждали.

Российский ЦБ совместно с ведущими НПФ подготовили новую пенсионную реформу, которая, по замыслу авторов, должна стимулировать нас с вами более активно формировать собственные пенсионные накопления. И это несмотря на тотальное недоверие граждан и к ЦБ, и к негосударственным пенсионным фондам. Несмотря на тотальные провалы предыдущих проектов. И самое главное – фактическое воровство более 3 трлн рублей из так называемого накопительного компонента будущих пенсий граждан.

На мой взгляд, новое предложение – это прямой путь к тому, что государство практически полностью снимает с себя ответственность за материальное обеспечение будущих пенсионеров. Да, будет гарантирован физиологический минимум, минимум, который позволит не умереть, а всё остальное человек должен сформировать самостоятельно. Горе-реформаторы из ЦБ, простите, нам готовы ещё "кость кинуть": оказывается, мы сможем полноценно распоряжаться своими денежными средствами. По всей видимости, за это мы должны им сказать спасибо. Они готовы даже нам дать налоговые льготы. Всё бы ничего, но как можно им верить? Как можно верить тем, кто периодически девальвирует рубль? Как можно верить тем, кто говорит нам про "чуть разогнавшуюся" инфляцию? Мы-то с вами знаем, что в реальности. Простите, как можно доверять жуликам, которые заморозили, я считаю, что украли у нас, несколько триллионов рублей? Как доверять тем, кто контролировал в ЦБ деятельность негосударственных пенсионных фондов, которые обворовывали своих клиентов и выводили их деньги за границу? Как доверять государственному ПФР, которого аудиторы Счётной палаты поймали за руку на манипуляциях с начислениями пенсий?

Ситуация такова, что доверие населения к пенсионным реформам сейчас, конечно, потеряно. Потому что все несколько последних пенсионных реформ либо были, ну, скажем, низко эффективными, не будем говорить бестолковыми, либо вовсе вызвали у людей глубокое отторжение, – объяснил аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. – Вернуть доверие – это вообще вещь очень непростая. Вот потерять его легко. Вот так вернуть доверие – на это уйдут годы. И сейчас у Центробанка и, собственно, независимых пенсионных фондов, Ассоциации, очень сложная задача: в течение возможно более короткого времени создать систему, которой будут верить. Чтобы люди, ну, скажем так, не отмахивались от любых видов пенсионных сбережений. Потому что сейчас ни для кого не секрет: большинство пытается копить себе на старость сами. Уже не надеясь ни на Пенсионный фонд России, ни на НПФ.

Чиновники и дельцы из НПФ в очередной раз пытаются заставить нас им поверить и самостоятельно копить на свою будущую пенсию. То, что сейчас у более 14% соотечественников есть деньги только на еду, а у почти 49,5% хватает средств только на продукты и одежду, авторов новой пенсионной реформы, по всей видимости, не интересует.

Потенциальное количество людей, которые могут участвовать в этой программе, - до 20% российского населения, по моим таким оценкам, прикидочным. И в этой истории возникает вопрос, а что делать остальным 80%, у которых нет возможности откладывать средства и которые не захотят рискнуть своими накоплениями на длинную перспективу с учётом тех рисков, о которых я говорил. А вот, собственно, им-то что делать, как жить на тот прожиточный минимум, который сегодня не обеспечивает никакой нормальной жизни, и как в этих условиях тем людям, которые сейчас уже не могут нормально работать, которым за 70, вот этим людям как добиваться нормального, достойного существования? – задал серию вопросов директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. – Для них эта инициатива закрыта, в принципе. Просто потому, что у них нет на сегодняшний день дохода, и, если бы он был, они бы, наверное, может, и поучаствовали, а может и нет. Так что в любом случае, эта инициатива – не более чем частичное решение проблемы, а нормального решения проблемы в виде осуществления нормального пенсионного обеспечения для граждан России, обеспечения пенсионного дохода эта инициатива не затрагивает.

Есть ли альтернатива происходящему? Уверен, что есть, и она до боли банальна: развивать собственную экономику, промышленное производство, запускать большие инфраструктурные проекты, создавать институциональный инструментарий, который позволил бы гражданам формировать собственные пенсионные накопления, сберегать их и иметь достойное денежное обеспечение, когда придёт время уходить на заслуженный отдых. Кто-то скажет, что всё это бесполезно и безнадёжно. Но вспоминая высказывание одного из политических классиков, напомню, что за самые безнадёжные дела и надо бороться.