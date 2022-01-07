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Юрий Пронько: 2022-й – год отмены ЕГЭ. Согласны?
07 января 2022, 07:40 • 179 • Политика
В минувшем году прозвучало, пожалуй, одно из самых ожидаемых гражданами России предложений – отменить ЕГЭ в школах страны. Наступивший 2022-й, на мой взгляд, и должен стать годом, когда этот вопрос закроют.
Пора прекратить пытки и издевательства в отношении наших детей и их родителей. Именно с таким заявлением под конец 2021 года выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В этот момент многие аплодировали ему стоя.
– сказал главный следователь страны.
Тем, кто подсадил страну на ЕГЭ, не нужны патриоты. Им нужны, простите, болваны, которые ходят стадом друг за другом. И это "удовольствие" родители оплачивают сполна из своих кошельков.
Не знания, а натаскивание, не понимание, а зубрёжка. И самое главное – о новом эксперименте вновь не спросили профессионалов. Тех, кто отвечает за образовательный уровень будущего России – наших детей и внуков.
Глава СК Александр Бастрыкин в своём заявлении очень точно поставил вопрос – кого мы растим? Какое будущее будет у России при нынешнем уровне школьного образования, когда ЕГЭ и ОГЭ превратили процесс в самую настоящую пытку.
Что с того?
Согласен, нужен диалог, а не монолог тех, кто имеет комплексы неполноценности перед "западной витриной". У русской классической школы есть свои традиции и наработки. Пора к ним вернуться, пока не потеряли будущие поколения страны. 2022-й – это год, когда ЕГЭ должен быть отменён. Вы с этим согласны?
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