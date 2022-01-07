Юрий Пронько: 2022-й – год отмены ЕГЭ. Согласны?

В минувшем году прозвучало, пожалуй, одно из самых ожидаемых гражданами России предложений – отменить ЕГЭ в школах страны. Наступивший 2022-й, на мой взгляд, и должен стать годом, когда этот вопрос закроют.

Пора прекратить пытки и издевательства в отношении наших детей и их родителей. Именно с таким заявлением под конец 2021 года выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В этот момент многие аплодировали ему стоя.

(Пора) отменить ЕГЭ – это просто пытка какая-то для молодёжи. Убрать эти все бакалавриаты, прекрасно ж всё было и работало. И каких патриотов мы воспитали,

– сказал главный следователь страны.

Тем, кто подсадил страну на ЕГЭ, не нужны патриоты. Им нужны, простите, болваны, которые ходят стадом друг за другом. И это "удовольствие" родители оплачивают сполна из своих кошельков.

Многие родители вынуждены прибегать к помощи репетиторов, чтобы действительно ребёнка подготовить, – говорит представитель Национальной ассоциации семейного образования Кристина Сандалова. – Потому что там идёт натаскивание на тест. И на определённые типы тестов. И типы задач. И даже сочинение в ОГЭ или ЕГЭ сильно отличается от того, к чему мы привыкли в школе. Поэтому здесь детей важно научить правильно заполнять формуляры, писать сочинение в определённой последовательности. А школа этим не занимается.

Не знания, а натаскивание, не понимание, а зубрёжка. И самое главное – о новом эксперименте вновь не спросили профессионалов. Тех, кто отвечает за образовательный уровень будущего России – наших детей и внуков.

Я, во-первых, соглашусь, что это пытка для детей. А во-вторых, я добавлю, что это пытка для учителей. В-третьих, это пытка для родителей. То есть, на самом деле, это пытка для всей системы образования. И когда ЕГЭ вводили, то, в общем-то, весь учительский состав и все педагоги, да и не только педагоги, но и академики, и преподаватели вузов – все были против, – прямо сказал в беседе с нами учитель физики Вадим Муранов. – Но у нас, как обычно, простых работников никто не слушает. И ЕГЭ введён фактически насильственным путём. Естественно, все были против и тогда, и все против сейчас. А теперь мы к тому же пожинаем плоды этого ЕГЭ, в виде плохо обученных выпускников и, соответственно, плохо обученных абитуриентов. Ситуация будет усугубляться, если ЕГЭ в срочном порядке не отменить. Об этом разговор ведётся уже очень-очень давно, и учителя высказываются давно, что ЕГЭ – это вредительство на самом деле для образования.

Глава СК Александр Бастрыкин в своём заявлении очень точно поставил вопрос – кого мы растим? Какое будущее будет у России при нынешнем уровне школьного образования, когда ЕГЭ и ОГЭ превратили процесс в самую настоящую пытку.

Если мы послушаем отзывы людей из регионов, а я в Общественном совете по правам человека, при Уполномоченном по правам ребёнка, то, конечно, это, действительно, пытка для большинства регионов. Я бы ещё, кроме этого, обратила внимание на экзамены ОГЭ. У нас есть ряд регионов, где дети не сдали в этом году математику и не получили аттестаты после 9-го класса, – поделилась своей позицией директор московской православной гимназии Святителя Василия Великого Елена Хавченко. – Вот ещё где катастрофа. Эти замерочные процедуры, конечно, требуют корректировки и пересмотра. Они требуют того, чтобы практики собрались на круглый стол и послушали директоров учебных заведений, и высших, и средних учебных заведений, и школ, гимназий, для того чтобы составить естественную картину.

Что с того?

Согласен, нужен диалог, а не монолог тех, кто имеет комплексы неполноценности перед "западной витриной". У русской классической школы есть свои традиции и наработки. Пора к ним вернуться, пока не потеряли будущие поколения страны. 2022-й – это год, когда ЕГЭ должен быть отменён. Вы с этим согласны?

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