Юрий Лужков: Созвонился с Гордеевым, будем встречаться

- Как вам новость, что Алексей Гордеев снова вошел в правительство?

- Да, но там и министр сельского хозяйства очень интересный.

- Ну, он будет под вице-премьером и под наблюдением российских фермеров. Так как возвращение Гордеева восприняли?

- Положительно. Его давно знаю. Он на сельскохозяйственной ниве вырос. А потом показал себя прекрасным губернатором в Воронеже.

- У вас есть завязки в Воронежской области?

- По Воронежской области я с ним общался, когда мне нужно было делать емкости для хранения зерна. Губернатор-то здесь, я так понимаю, не очень и должен участвовать во всех контрактах. Я ему сказал, что я отказался от польских емкостей для зерна и сосредоточился на воронежских. Получилось, хранилища стоят, работают.

- Я видел, да.

- Я был председателем Мосгорагропрома, а Гордеев работал в одной из продовольственных структур. С тех времен он как руководитель показал себя. Я его с тех пор заметил. Потом он вырос, стал самостоятельной серьезной фигурой.

- И президент к нему хорошо относится. Вы будете с Алексеем Гордеевым встречаться?

- Я его поздравил с высоким назначением. Договорились встретиться. Речь не о моем хозяйстве, а о моих предложениях по задействованию потенциала сельского хозяйства. В первую очередь, не на уровне латифундистов, а на уровне фермерства.

Мы можем кормить три такие страны, как Россия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы ему звонили?

- Ну, конечно.

- А какие вы хотели наказы передать от фермера Лужкова вице-премьеру Гордееву?

- Речь о реформе сельского хозяйства. О мерах по задействованию сельхозземель. Сегодня около 70% их не в работе. Заболачиваются, зарастают. Подлески появились серьезные, которые нужно корчевать.

- Так.

- Это первое. А у нас 123 миллиона гектаров – это 8% от мирового потенциала сельскохозяйственных земель. Мы можем кормить три такие страны, как Россия. Мы можем заменить газ и нефть, и не зависеть от них. А единственным способом замены этой зависимости, - это развитие реального сектора экономики. С чего начал Дэн Сяопин, изменив радикально ситуацию в Китае — занялся сельским хозяйством. Он голодный Китай в течение трех лет накормил. И стал экспортером продовольствия.

- Вы хотите, чтобы мы не нефть и газ на экспорт гнали, а продукцию сельского хозяйства?

- Мы должны накормить себя разнообразной продукцией. Тут вопрос контроля за использованием земли со стороны собственников. Сегодня в государстве такого контроля нет. И собственники, которые имеют 90, 100, больше тысяч гектаров, не имея ни одного трактора, ждут, когда появится покупатель у этой земли. Но сейчас она цену имеет очень низкую. И желающих заниматься сельским хозяйством нет - условия для сельхозпроизводителей в государстве не созданы.

- Сложно без субсидий.

- Да, здесь важна политика субсидий. Чубайс землю, когда она была государственной, безобразно раздал, породив, с одной стороны, латифундистов, а с другой, массу земли, которая не в работе. До сих пор не вся земля разграничена по объектам собственности. Сегодня немало собственников земли – это бывшие колхозники, которые или умерли, или уехали. Они переписали эту землю на родственников, а эти родственники сегодня за границей.

- Большие площади сельскохозяйственные остались без хозяев?

- Да, но, возвращаясь к субсидиям. Государство выделяет субсидии. Но они распределяются таким образом, что это противоречит рыночным принципам. Кто-то получает субсидии, и громадные. Они получают мощное преимущество в конкуренции с другими. Принцип распределения субсидий должен быть рыночным. Если государство находит деньги, эти субсидии должны доходить до каждого хозяйства в равной степени. Вот удобрения применяют все – и фермер, и крупное хозяйство, правильно?

- Ну да.

- Почему субсидии нужно давать целевым образом крупному хозяйству, а фермер их не получает? Надо сделать так, чтобы субсидии были не на хозяйства, а чтобы субсидии были на удобрения, на топливо. Тогда тот, кто имеет один трактор, получает свою долю. А тот, кто имеет 10 тракторов, получает такую же долю на каждый трактор.

- Интересно.

- Вот эти вопросы я и хочу обсудить с Алексеем Гордеевым. Думаю, он и сам знает все это. От имени Калининградской области создана группа по подготовке таких предложений. Мы несколько проектов законов от имени калинигградского губернатора внесли в Госдуму. И они там на рассмотрении.