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Юрий Лужков: Фермерские хозяйства лопаются не потому, что люди дурные. Просто условия плохие

30 января 2019, 02:39  •  61 • В России

«На пакете с гречкой - мой личный знак качества»

Вообще-то Лужков - экс-мэр Москвы, но с некоторых пор он нам интересен как фермер, который проводит в Калининградской области эксперимент: можно ли в нынешних российских условиях развивать успешное прибыльное сельхозпредприятие? Впрочем, в январский его приезд в Москву разговор пришлось начинать с несколько далекой от сельского хозяйства темы.

- Юрий Михайлович, давайте внесем ясность. Как только вы появились в Москве, тут же пошли слухи, что Лужков возвращается из Калининграда в политику.

- Сегодня жизнь такая, что любой человек, который пытается быть гражданином своей страны, так или иначе участвует в политике.

Юрий Лужков - Александру Гамову: - Саш, ну как же мало? В каждом пакете - по 800 граммов! Приезжай ко мне на ферму, поработай денек - еще пакет получишь!Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как ни странно, а слух о возвращении Лужкова в политику связали с нашим с вами интервью, где вы говорили о том, что сотни тонн гречки в Москву отправляете… И сразу - а, Гамов и «Комсомолка» так просто не будут писать о Лужкове - значит…

- Я впервые слышу об этой теме. От вас.

- Вернемся к нашей гречке. Вот к этому пакетику. На нем портрет фермера Лужкова.

- Это гарантия. Мой личный знак качества. Это означает, что я лично гарантирую качество этой гречки.

Юрий Лужков: «На пакете с гречкой - мой личный знак качества».Экс-мэр столицы, а ныне калининградский фермер считает себя социалистическим капиталистомАлександр ГАМОВ

«У меня все комбайны носят имена жены и дочерей...»

- Вы порой с 9 утра до 9 вечера на комбайне. Откройте секрет, какой эликсир употребляете, что умудряетесь так работать…

- Гречка, мед. И отказ от спиртного. Все. Я уже больше 55 лет, наверное, ни одной капли не выпил спиртного.

- А на печке у вас там стоит бутылка виски.

- Это для тебя.

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Вообще-то Лужков - экс-мэр Москвы, но с некоторых пор он нам интересен как фермерФото: Евгения ГУСЕВА

- Я тоже не пью…

- Ну иногда приходят такие гости, которых надо угостить.

- У вас в хозяйстве 5000 гектаров, да?

- Под гречкой полторы тысячи. Остальное - зерновые, травы на корм животным. Потому что лошади. И еще у меня две сотни коров, 1100 голов романовской овцы, племенное хозяйство. Конечно, нужно сено.

- А сколько сейчас ваш парк МТС, как это говорили раньше?

- У меня 6 комбайнов. С десяток тракторов. Потом две сеялки большие. Ну и все остальное, что нужно.

- Это все Елена Николаевна Батурина подарила?

- Не только. Одну сеялку мне подарила Лена. И трактор. Так что каждый из этих агрегатов имеет свои имена: Лена, мои девочки…

- Теперь понятно, почему у вас прибыльное хозяйство.

- Фермерское хозяйство в основе своей, могу сказать по своему опыту, нерентабельно. В позапрошлом году 600 тысяч фермерских хозяйств перестали существовать в России. А в прошлом году, думаю, цифра будет не меньше. А ведь в каждом хозяйстве как минимум пять человек работают. А у меня, например, около 100 человек. Если оно накроется… Я сам себя спрашиваю: а что будут делать эти люди? Они зависят своими семьями от того, есть работа или нет.

- А вы капиталист или социалист?

- Я социалистический капиталист. Соцкап.

- А чем труднее руководить: колхозом или Москвой?

- Конечно, Москвой сложно, по-настоящему сложно. Но интересно, и в общем-то получалось. А моя ферма - это моя мечта, и я ее стараюсь реализовывать. Чтобы эти люди, которые работают и доверяют нам, могли бы быть уверенными, что они, во-первых, работают, во-вторых, приносят пользу.

- А почему у вас там, где русские люди, немецкие фактически порядки? Вот если выпил с вечера, с похмелюги пришел, уже могут уволить.

- А почему вы считаете, что трезвость - это признак чего-то иностранного? Сегодня жизнь у нас сложная. И для того чтобы сделать по максимуму, надо, чтобы каждый человек выполнял свою работу на трезвую голову. А потом, вы знаете, что такое трактор, что такое комбайн, сеялка? Если это в руках пьяного человека, он может одним этим трактором, безумным, грандиозным, громадным, разнести все. Это же простая вещь. Второе - работать, понимая, что это твои результаты. Мне лично не нужно больших денег. Это означает, что я им создаю систему, при которой они фактически хозяева своей жизни.

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- Вы нам, когда мы приехали первый раз, велели камни выковыривать. Мы поле у вас расчищали. Потом коровник я у вас чистил…

- Хорошо, что не упал… А если бы ты был поддатым?

- Боюсь, что мог поскользнуться.

- Ну, конечно. Поэтому все должно быть втрезвую.

Зачем он «сторожит» Калининград?

- А скажите, вот ваших родственников - я имею в виду сына Александра, ваших дочек, Елену Николаевну - вы их так же эксплуатируете на своей ферме?

- Сашка - да, он приезжает и нам помогал, когда сильно не хватало ресурсов. А вообще дети не занимаются этим хозяйством. Сейчас их интерес лежит в области экономики, промышленного дизайна. Я считаю, их сегодня ни в коем случае нельзя заталкивать в какую-то нужную родителям специальность. Они - другое поколение, которое нужно уважать.

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В позапрошлом году 600 тысяч фермерских хозяйств перестали существовать в РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мы вообще подозреваем, что вы не случайно взяли землю русскую именно в Калининградской области: чтобы ее, не дай бог, никто никогда никому не отдал… И сторожите…

- Не придумывайте лишнего, для меня это случайность. Но по крайней мере та часть земли, которая принадлежит нашей семье, будет всегда в порядке.

- Я помню, что года четыре назад вы ругались по поводу того, что вот пропалываете свои поля, культивируете, а рядом земля утопает в сорняках… Сейчас же в стране приняли решение, что, если поле не засевается, его могут отобрать…

- Ну такие законы были и раньше. Но не соблюдаются. Дело в том, что системы надзора за использованием земли находятся в разных уровнях. Первый - местный уровень. Потом уровень главы региона, и следующий уровень - это федеральный.

Так вот, самый низовой уровень, который знает, где работают, а где не работают на земле, имеет право только фиксировать, но не наказывать нерадивых. А верх - федеральный уровень - из-за малочисленности не может все это охватить. Поэтому одни знают, но не могут призвать к порядку, а другие имеют право наказывать, но не имеют информации. И получается вот в этой трехступенчатой системе нулевой результат.

- Надеюсь, ситуация все же изменится.

- Я тоже…

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