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Юрий Лужков: Это наш МИД и мы с Коржаковым отговорили Ельцина от передачи Японии Курильских островов

24 июля 2019, 15:39  •  42 • В России

- Юрий Михайлович, вот многие СМИ сейчас подробно сообщают - что «бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью Владимиру Познеру рассказал о том, как политик Борис Немцов в 90-е годы не дал тогдашнему президенту Борису Ельцину отдать Курильские острова». Правда, было такое?

- Нет.

- А как все было? Вот еще цитата: «Лужков вспомнил, что во времена Бориса Ельцина было желание все отдать. Он отдал Крым, он думает отдать Курильские острова. Появились еще в Министерстве иностранных дел такие течения - давайте, ну, что там, ерунда, подарим им, отдадим эти Курильские острова».

- Никакого отношения Борис Немцов к этому не имеет.

- Не имел.

- Да. По поводу позиции – возражали МИД, безусловно, очень активно Лужков. Между прочим, и Александр Коржаков - тоже.

- А вы тогда были сопредседателем Совета мудрецов - российско-японского. Правильно?.

- Да, это был такой Совет мудрецов. Я был руководитель этого Совета со стороны России. А с другой стороны был бывший премьер Японии - Мори.

- А Борис Немцов, значит, не отговаривал Бориса Николаевича?

- Нет. Это - МИД. Позиция была у МИДа. И была позиция со стороны Коржакова.

- Тогдашнего главы Службы безопасности президента. Так как он имел большой политический вес, то он мог повлиять…

- Конечно.

- Ясно - Лужков, МИД и Коржаков спасли Курилы. Так и запишем, что не совсем правильно расшифровали рассказ Лужкова Познеру... Правильно, да?

- Я тебе скажу: настроение – не отдавать Курильские острова – было всеобщим. Кстати, Совет мудрецов был организован Путиным.

- Это в 1999 году.

- Это сделал Путин. А я, как мэр, как лидер партии «Отечество» имел достаточно - очень высокий - и рейтинг, и вес в государстве. И к нам вообще народ-то прислушивался. А власть побаивалась.

- Да и сейчас прислушиваются, и сейчас побаиваются.

- (смеется)

- Я понял, кто спал Курильские острова, Юрий Михайлович.

- Ну ладно, ни в коем случае. Я категорически не могу сказать, что это, так сказать, моя работа. Это работа тех людей, которые понимали, что Ельцин потерял, по сути дела, допустил временную, но потерю Крыма. И идти на еще какие-то подобные утраты мы не могли ни в коем случа.

- Юрий Михайлович, понял!

- Давай.

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