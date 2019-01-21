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Юрий Лужков: Еще в конце 90-х президент Борис Ельцин собирался передать Японии все четыре Курильских острова
21 января 2019, 22:09 • 45 • В России
- ...Юрий Михайлович, мы часто вас представляем как «калининградского фермера». А вот некоторые конспирологи распустили слухи, что Лужков возвращается в политику, чуть ли не собирается в Мосгордуму... Это правда? С вами кто-то с «верхов» говорил об этом?
- Впервые слышу об этой теме. От тебя... А откуда это ты все взял и вдруг сейчас об этом со мной говоришь?
- Это я прочитал в интернете и в СМИ.
- Да? Ну, тебе скажу, что я тут путешествовал и находился далеко, я был в Аргентине… Там этой информации не было ни в теленовостях, ни в газетах. (Заразительно смеется). Я сейчас только от тебя слышу о том, что есть какая-то такая…
- И вы задумались сразу, нет?
- Думать нужно всегда. Даже в самом простом... (Загадочно улыбается). Я приехал в Москву, да. Это мой город, я в нем родился. Наверное, этот город по-настоящему люблю и очень рад, что мне в свое время удалось не только здесь жить, - а я и сейчас живу в Москве, - но и что-то удалось полезного сделать ее жителям. Это настоящее счастье человека, который считает себя москвичом.
- То есть, вы не в политику приехали?
- Я?.. Каждый человек сейчас все равно участвует в политике. Или в режиме активного взаимодействия, получая какие-то, скажем, наставления от народа, - и тогда он - сам или по инициативе избирателей - выдвигается, допустим, в качестве депутата. Могут быть и другие варианты...
- Но ваше «возвращение в политику» почему-то связали с нашим с вами интервью в «Комсомолке», где вы говорили, что отправляете в Москву сотни тонн гречки. А некоторые СМИ - сразу: ага, мол, - «Комсомолка», Гамов... Так просто не будут писать о Лужкове…
- Гречка, пища сверхполезная, которую дают больным, пенсионерам, ветеранам, подводникам и морякам... Поэтому я, собственно, и занялся гречкой. Не для того, чтобы заработать, а - чтобы сделать что-то полезное.
Бывший столичный мэр держит в руках упаковку его фирменной гречки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Вы недавно сказали, что поддерживаете инициативы Никиты Хрущева, озвученные в 1956 году, о передаче Японии двух островов...
- Нет, не так ставится вопрос. Я не могу сказать, что я поддерживаю предложения, которые оговорил в свое время Хрущев с премьером Японии по этой проблеме северных островов. Я говорил о другом.
Тогда, в 1956 году, два руководителя двух стран, для того, чтобы наконец решить вопрос о мирном договоре, приняли на этот счет декларацию.
То есть, было межгосударственное решение.
Вот сегодня нужно к нему относиться с уважением, как бы мы ни относились по-разному, например, к Никите Сергеевичу Хрущеву.
Не его я поддерживаю, а статус того решения межгосударственного, которое в то время принималось.
И это обязательно нужно делать. Иначе мы вообще эти отношения можем перевести в хаотическое состояние.
К этому нужно относиться очень и очень осторожно и скрупулезно.
- Речь идет о двух островах – Шикотан и Хабомаи? Двух самых малых из четырех островов Южных Курил?
- Да.
- А вы сейчас рассуждаете - как историк или как бывший член Российско-Японского совета мудрецов?
- В свое время президент Борис Ельцин дал практически личное согласие руководству Японии все острова передать.
- Серьезно?
- Да, Ельцин был согласен передавать. Его остановили очень сложнейшим образом…
- Это когда было, в каком году?
- Это был уже как бы закат эпохи Ельцина…
Юрий Лужков о Курилах: "В свое время президент Борис Ельцин дал практически личное согласие руководству Японии все острова передать".Фото: Михаил ФРОЛОВ
- А кто его остановил?
- Остановили в основном те руководители МИДа и, наверное, другие руководители… Но, в первую очередь, это - позиция МИДа, что нельзя так направо и налево терять свою землю, которую собирали столетиями…
- А вы, как мудрец, Борису Николаевичу советовали что-то?
- Вот после того, как эпоха Ельцина, как говорится, закончилась и руководителем стал Путин, - ему вот эта проблема досталась в наследство. Я бы сказал, она оказалась очень и очень трудной, поскольку была договоренность. Ну, пусть устная, со стороны Ельцина, о передаче всех четырех островов.
Ельцин, мне кажется, плохо понимал, что он делал. И Путин, получив вот это наследство, договорился с руководством Японии о том, что давайте мы спокойно эту тему переведем в режим взаимодействия не только межгосударственных каких-то официальных органов, давайте мы создадим так называемый совет мудрецов – со стороны Японии и со стороны России. И пусть они вместе подумают, как эту проблему нужно разрешать.
И мы начинали этот процесс… Я был руководителем совета мудрецов со стороны России – это предложение было Владимира Владимировича. И несколько лет мы проводили переговоры по этому вопросу. Сейчас этот самый совет мудрецов перестал как бы…
- …Мудрить?
- Нет, он перестал собираться.
Но наша задача была все-таки - как-то перевести эту ситуацию в режим того решения, которое было, по крайней мере, ранее согласовано Хрущевым и предыдущим премьером Японии. И мы смогли это сделать.
Вопрос о передаче четырех островов перестал с нашей стороны существовать, и Япония, наверное, поняла, что ничего не получится из этого «вздрыга», который предложил Японии со своей стороны Ельцин. Он это любил, как говорится, - то, что было серьезным, существенным, которое наша страна, наш народ завоевали и что должно было быть защищено, вот так легко – раздать...
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