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Юрий Лужков: Еще в конце 90-х президент Борис Ельцин собирался передать Японии все четыре Курильских острова

21 января 2019, 22:09  •  45 • В России

- ...Юрий Михайлович, мы часто вас представляем как «калининградского фермера». А вот некоторые конспирологи распустили слухи, что Лужков возвращается в политику, чуть ли не собирается в Мосгордуму... Это правда? С вами кто-то с «верхов» говорил об этом?

- Впервые слышу об этой теме. От тебя... А откуда это ты все взял и вдруг сейчас об этом со мной говоришь?

- Это я прочитал в интернете и в СМИ.

- Да? Ну, тебе скажу, что я тут путешествовал и находился далеко, я был в Аргентине… Там этой информации не было ни в теленовостях, ни в газетах. (Заразительно смеется). Я сейчас только от тебя слышу о том, что есть какая-то такая…

- И вы задумались сразу, нет?

- Думать нужно всегда. Даже в самом простом... (Загадочно улыбается). Я приехал в Москву, да. Это мой город, я в нем родился. Наверное, этот город по-настоящему люблю и очень рад, что мне в свое время удалось не только здесь жить, - а я и сейчас живу в Москве, - но и что-то удалось полезного сделать ее жителям. Это настоящее счастье человека, который считает себя москвичом.

- То есть, вы не в политику приехали?

- Я?.. Каждый человек сейчас все равно участвует в политике. Или в режиме активного взаимодействия, получая какие-то, скажем, наставления от народа, - и тогда он - сам или по инициативе избирателей - выдвигается, допустим, в качестве депутата. Могут быть и другие варианты...

- Но ваше «возвращение в политику» почему-то связали с нашим с вами интервью в «Комсомолке», где вы говорили, что отправляете в Москву сотни тонн гречки. А некоторые СМИ - сразу: ага, мол, - «Комсомолка», Гамов... Так просто не будут писать о Лужкове…

- Гречка, пища сверхполезная, которую дают больным, пенсионерам, ветеранам, подводникам и морякам... Поэтому я, собственно, и занялся гречкой. Не для того, чтобы заработать, а - чтобы сделать что-то полезное.

Бывший столичный мэр держит в руках упаковку его фирменной гречки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы недавно сказали, что поддерживаете инициативы Никиты Хрущева, озвученные в 1956 году, о передаче Японии двух островов...

- Нет, не так ставится вопрос. Я не могу сказать, что я поддерживаю предложения, которые оговорил в свое время Хрущев с премьером Японии по этой проблеме северных островов. Я говорил о другом.

Тогда, в 1956 году, два руководителя двух стран, для того, чтобы наконец решить вопрос о мирном договоре, приняли на этот счет декларацию.

То есть, было межгосударственное решение.

Вот сегодня нужно к нему относиться с уважением, как бы мы ни относились по-разному, например, к Никите Сергеевичу Хрущеву.

Песков - о переговорах с Абэ по судьбе Курил: Конкретных вариантов сейчас вообще не существует

Не его я поддерживаю, а статус того решения межгосударственного, которое в то время принималось.

И это обязательно нужно делать. Иначе мы вообще эти отношения можем перевести в хаотическое состояние.

К этому нужно относиться очень и очень осторожно и скрупулезно.

- Речь идет о двух островах – Шикотан и Хабомаи? Двух самых малых из четырех островов Южных Курил?

- Да.

- А вы сейчас рассуждаете - как историк или как бывший член Российско-Японского совета мудрецов?

- В свое время президент Борис Ельцин дал практически личное согласие руководству Японии все острова передать.

- Серьезно?

- Да, Ельцин был согласен передавать. Его остановили очень сложнейшим образом…

- Это когда было, в каком году?

- Это был уже как бы закат эпохи Ельцина…

Страна за неделю с 14 по 20 января

Юрий Лужков о Курилах: "В свое время президент Борис Ельцин дал практически личное согласие руководству Японии все острова передать".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А кто его остановил?

- Остановили в основном те руководители МИДа и, наверное, другие руководители… Но, в первую очередь, это - позиция МИДа, что нельзя так направо и налево терять свою землю, которую собирали столетиями…

- А вы, как мудрец, Борису Николаевичу советовали что-то?

- Вот после того, как эпоха Ельцина, как говорится, закончилась и руководителем стал Путин, - ему вот эта проблема досталась в наследство. Я бы сказал, она оказалась очень и очень трудной, поскольку была договоренность. Ну, пусть устная, со стороны Ельцина, о передаче всех четырех островов.

Ельцин, мне кажется, плохо понимал, что он делал. И Путин, получив вот это наследство, договорился с руководством Японии о том, что давайте мы спокойно эту тему переведем в режим взаимодействия не только межгосударственных каких-то официальных органов, давайте мы создадим так называемый совет мудрецов – со стороны Японии и со стороны России. И пусть они вместе подумают, как эту проблему нужно разрешать.

И мы начинали этот процесс… Я был руководителем совета мудрецов со стороны России – это предложение было Владимира Владимировича. И несколько лет мы проводили переговоры по этому вопросу. Сейчас этот самый совет мудрецов перестал как бы…

- …Мудрить?

- Нет, он перестал собираться.

Но наша задача была все-таки - как-то перевести эту ситуацию в режим того решения, которое было, по крайней мере, ранее согласовано Хрущевым и предыдущим премьером Японии. И мы смогли это сделать.

Вопрос о передаче четырех островов перестал с нашей стороны существовать, и Япония, наверное, поняла, что ничего не получится из этого «вздрыга», который предложил Японии со своей стороны Ельцин. Он это любил, как говорится, - то, что было серьезным, существенным, которое наша страна, наш народ завоевали и что должно было быть защищено, вот так легко – раздать...

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