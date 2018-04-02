Юрий Лужков: Аман на диване лежать не будет. Тулеев еще пригодится - и Кузбассу, и России

- Юрий Михайлович, ушел в отставку - после страшного кемеровского пожара, в котором погибли 64 человека, в основном дети - по сути, последний руководитель ельцинского призыва, Аман Тулеев. Вот чем вам запомнились вообще руководители этой плеяды? Вы, кстати, самый яркий ее представитель.

- Спасибо.

Среди них были разные. Но были личности, были лидеры, были люди, которые смогли решать хозяйственные задачи и смогли участвовать в политической жизни государства.

И Аман, мы его зовем кратко, он имеет полное имя Амангельды, - это личность, личность серьезная. Он не менял своих принципов, он выиграл выборы - сложные, альтернативные, кстати говоря, выборы - по-настоящему. И смог решать бесчисленное множество разных хозяйственных проблем.

Запомнились, конечно, и другие лица из плеяды Ельцина.

Я называю Эдуарда Росселя, Свердловского губернатора. Это, безусловно, также серьезная фигура - и на политической арене нашей страны, и в хозяйстве. Конечно, он запомнился многими своими неплохими новациями. Но, с другой стороны, мы помним, что он хотел создать там какую-то республику.

- Уральскую.

- Ну, как говорится, заносы были в ельцинский период, когда Борис Николаевич сам говорил: берите власти столько, сколько хотите.

- "Берите суверенитета, сколько проглотите".

- Конечно, Минтимер Шаймиев, президент Татарстана – это был гигант. И он остается гигантом, слава Богу, и до сих пор. Несмотря на то, что полностью отошел от дел, его влияние в республике, да и в стране, все-таки мы ощущаем. Это гуру, это человек, который, если говорить в восточных терминах, - бабай, которого слушают.

Губернатор Ханты-Мансийской автономного округа Александр Филипенко. Это был руководитель, который те возможности, а возможности у Ханты-Мансийска были приличные, - не дал (а можно было) растранжирить, раскурочить в разных и криминальных направлениях. Он не дал этому состояться, и Ханты-Мансийск сегодня – современнейший город. И мы знаем Филипенко только как человека, который спокойно и очень талантливо в самом, я бы сказал, таком сложном регионе решал проблемы развития.

Я называю еще Валерия Кокова, президента Кабардинок-Балкарии. Это был человек талантливый, который понимал значение Кавказа, в том числе для России, и делал все для того, чтобы на Кавказе шло и развитие, и была стабильность. Целеполагание его было – развитие Кавказа для стабильности в России.

- Что, у вашей плеяды никаких недостатков, что ли, не было? Какие ошибки вы всё же понаделали?

- Слушай, ты уже совсем, это самое... Скажи, пожалуйста, только трактор на себя грязь наматывает. Зачем мне говорить об ошибках?

Конечно, у нас были фигуры, которые…

Юрий Лужков - об Амане Тулееве 00:00 00:00

Я, например, помню хорошо - тоже личность в своем, как говорится, плане – орловского губернатора Егора Строева. Он же был председателем Совета Федерации долгое время.

Я помню голосование по важнейшим вопросам, когда Кудрин, например, внес предложение сосредоточить дорожный фонд в руках правительства, дорожный фонд был в каждом регионе, и каждый регион самостоятельно решал вопросы ремонта и строительства дорог. Я возражал против этого объединения в единую корзину. Строев, подчиняясь давлению Кудрина (а Кудрину нужно было получить деньги для каких-то других целей) организовал голосование по концентрации этого дорожного фонда. И вся Россия осталась без строительства дорог.

- И в вашем поколении, значит, тоже были такие недостатки.

- Были, всякие...

Сейчас мы видим все-таки какую-то безликость. Я напрягаюсь для того, чтобы попробовать назвать какого-то из губернаторов как самостоятельную фигуру – и в хозяйственной, и в политической области, - и не могу этого сделать.

- А я вам подскажу, это главы Ингушетии - Юнус-Бек Евкуров, Чечни - Рамзан Кадыров.

- Ну, да, да. Если говорить о лидерах кавказских республик, то я очень уважаю и того, и другого. Это фигуры, это личности, которые противостояли многим опасным тенденциям. В Евкурова даже стреляли, его пытались уничтожить.

- Взрывали.

- Это фигура героическая. И я с уважением отношусь к Рамзану.

- Что бы вы посоветовали Аману Тулееву. Он же - как Лужков, не привык сидеть без дела. Как теперь ему? К вам поехать? Или - в шахту?

- Знаешь, Саша, я могу сказать, что Аман, наверное, как самостоятельная фигура, безусловно, найдет свое место и в своем регионе, и в России.

Я могу сказать, что его решение оставить пост – это поступок мужественного человека.

Я уверен, что Аман не будет лежать на диване, что Аман будет действовать, что Аман найдет себе применение такое, когда будет каждая минута у него на счету. И контакты с людьми, и помощь тем, кто к нему придет за советом или за какой-то поддержкой. Потому что - Аман не из тех руководителей, которые вместе с постом теряют и свое влияние. Он был сильной личностью - таким и остается...

- То есть - Тулеев пригодится и Кузбассу, и стране?

- Я думаю, что очень пригодится. Его опыт, его физическое состояние, мудрость, которую он обрел, да и природная мудрость тоже, - конечно, должны использоваться государством.

- Вы с ним лично же хорошо знакомы. Правда.

- Да, мы, когда встречаемся, обнимаемся. Конечно, - хорошо. И мы чувствуем друг друга.