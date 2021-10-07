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Юрий Кот объяснил, зачем украинские власти растят русофобов: "До расстрелов дойдёт"

07 октября 2021, 00:30  •  99 • Политика
Политика украинских властей направлена на воспитание целого поколения русофобов, считает Юрий Кот. Он объяснил, зачем это делается. "До расстрелов дойдёт", - уверен журналист.
По мнению Юрия Кота, за стремлением искоренить русский язык на территории Украины стоит желание оторвать народ от его исторических корней, переформатировать его сознание, чтобы "устроить грандиозную" войну". Но власти не могут такую войну начать сами, поэтому и растят поколение русофобов.
Эти дети вырастут, будут верить в свою исключительность и ненавидеть русских, не подозревая, что можно иначе. Это и есть конечная цель украинской верхушки, считает журналист.
По официальной статистике, на Украине около 400 тысяч несовершеннолетних, которым запретили учиться на русском языке - родном для них. Президент Владимир Зеленский выпустил соответствующий закон, напомнил Юрий Кот. Кроме того, в этой стране действует множество положений, по которым использование русского языка во многих бытовых сферах не позволяется.
В дальнейшем на Украине появятся языковые патрули, устраивающие показательные наказания русскоговорящих людей, спрогнозировал журналист.
"Это будет происходить для того, чтобы другие боялись, чтобы было неповадно. До расстрелов за русский язык пока не дошло, но, уверяю, если ситуация не будет меняться кардинальным образом, то и до этого дойдёт", - приводят "Народные Новости" слова Юрия Кота.

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