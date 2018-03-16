Юрий Кот: Аваков решил избежать уличных стычек и поддержать русофобскую мировую истерию

- МВД Украины в лице своего министра решило не допускать россиян, желающих проголосовать 18 марта, на территории наших дипмиссий в незалежной...

- Абсолютно логичное решение, исходя из того, что есть так называемый закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия четко называется агрессором. И было странно, когда радикалы на улицах говорили, что они будут блокировать доступ граждан РФ к избирательным участкам в российских посольстве и консульствах. И власть в Киеве стала перед выбором: запрещать этим радикалам делать то, что они собрались делать — значит противоречить принятому этой же властью закону. И Аваков в очередной раз выступает не как представитель высшей исполнительной власти, а как политик-популист. И принимает на себя обязательства по сути запрещать гражданам другого государства участвовать в свободных выборах.

- Но ведь ни дипотношения между странами не разорваны, ни договор о дружбе и сотрудничестве не денонсирован…

- Нет, конечно. И действия главы силового ведомства по отношению к правам и свободам граждан государства-соседа, по сути, незаконны. Но есть одно «но». Мы с вами рассматриваем это на уровне нормальных, цивилизованных взаимоотношений. Однако вышеназванные действия происходят на территории страны с незаконной властью. И ждать от министра внутренних дел, что он будет стоять на страже закона — ну как этого ожидать в незаконном государстве? Вот это стало бы абсурдом.

- То есть, поступок Авакова логичен именно в системе нынешних украинских координат?

- Да, он сделал это, чтобы избежать лишних столкновений на улицах с одной стороны, а с другой, чтобы поддержать всеобщую мировую истерию русофобии, покатившуюся с Британских островов. К ним же присоединились американцы, немцы и французы, ну и Украина тоже стремится быть в авангарде .

Но я убежден, что со временем и по этому фрагменту будут судить этого товарища. Он себе много новых дел заработал — и это еще одно серьезное правонарушение международного уровня. За которое он должен будет понести ответственность

- Консульства будут в ночь на 18-е оцеплены кольцом украинских силовиков?

- Нет, они просто не будут мешать радикалам устраивать свои «коридоры позора» у российских дипломатических представительств. Радикалы ведь уже заявили, что они будут людей не допускать , а полиция не будет им мешать.