Юрий Грымов: "Сегодня герои — те, кто могут остаться наедине с собой"

На Ria.ru новый проект — "Творцы на карантине". В нем ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Писателям, поэтам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня режиссер театра и кино, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассуждает о режиме самоизоляции и о том, что цифровые технологии не заменят человеческое общение.

Юрий Грымов

В сложившихся обстоятельствах — непривычных и новых для всех нас, когда, как кажется, весь мир поставлен на паузу, — меня интересует, как мы справимся с ситуацией. Прежде всего — с точки зрения психологии, с точки зрения отношений внутри общества, отношений между людьми. Я вспоминаю, как в 90-е Америка пыталась решить серьезную проблему, связанную со СПИДом. Я тогда много работал с социальной рекламой, имел к этому непосредственное отношение и даже получил награду фестиваля в Нью-Йорке и департамента ООН.

Тогда нужно было ответить на три главных вопроса: как поддержать заразившихся, как успокоить напуганное страшной болезнью общество и, наконец, как сделать так, чтобы и те и другие ощутили себя частью единого. Помню, как трудно им пришлось, как много денег потратили американцы на то, чтобы вернуть в общество людей, от которых поначалу все отвернулись. Как мучительно искали интонации, как подбирали нужные слова. И как в результате пришли к выводу, что главным во всем этом должен оставаться Человек. Это должен быть человек — живой, настоящий, и нет разницы, заразился он СПИДом или живет рядом с инфицированным. Потому что в таких пограничных ситуациях нас спасает и поддерживает прежде всего искренность и участие тех, кто рядом. Участие живых людей.

Почему я сейчас об этом говорю? Поясню. В последние пару десятилетий технократы и политики уверяли нас во всемогуществе технологий, в том, что онлайн открывает перед нами какие-то необыкновенные перспективы в самых различных областях — в науке, образовании, культуре, даже в простом общении друг с другом. Выросло уже целое поколение, для которого "цифра" — привычный инструмент повседневной жизни. Инструмент, который как-то незаметно стал заслонять собой Человека.

А ведь выходить из кризиса будут не технологии. Выходить из кризиса, приводить в порядок свою психику, измочаленную страхом коронавируса, предстоит нам, живым людям.

Сегодня мы оказались заперты у себя дома, и единственной связью с внешним миром и между людьми стали мобильные телефоны и интернет. Почти идеальные условия для глобального эксперимента. Как вам первые впечатления: улучшилась наша жизнь? Сильно облегчили ситуацию технологии? Нет, разумеется, если бы их не было, сегодня мы, наверное, стремительно возвращались бы в средневековье, но таким ли всемогущим оказался онлайн?

Кстати, я уверен, что нашу нервную систему сегодня разрушает не только угроза вируса, но и сама эта ситуация изоляции от мира. Это неестественно для человека, и нас это угнетает.

Вообще, мне кажется, коронавирус показал нам две принципиально важные вещи.

С одной стороны, становится ясно, что онлайн далеко не так универсален. По крайней мере, с моей, узкопрофессиональной точки зрения, он почти бесполезен в театре. Сегодня, когда многие театральные коллективы принялись публиковать в Сети записи своих спектаклей, они встретили довольно сдержанный отклик виртуальных зрителей. Почему? Да потому что театр существует по особым правилам, в другой системе координат. Театр — это таинственное, живое, волшебное действо. Каждый спектакль уникален, он происходит единожды, здесь и сейчас. И ценен он именно этим — мгновенным и неповторимым чудом возникновения эмоций, их переплетения и наслоения. Но в этой мгновенности и неповторимости и заключается главная сложность.

Транслировать чудо на расстоянии, да еще в записи — задача, которую интернет пока не решил.

Именно поэтому театр "Модерн" отказался от идеи публиковать записи своих спектаклей онлайн.

Сегодня, когда мы ощущаем неспособность технологий заменить нам живое общение с живыми людьми, мы как никогда ждем встречи со своим зрителем — встречи личной, интимной, глаза в глаза.

С другой — главными героями сегодняшнего дня (не беру сейчас врачей; это совершенно другое, хотя они, конечно, настоящие герои) для меня становятся те люди, которые не потеряли способность оставаться наедине с самими собой. Которые умеют жить, полноценно существовать, думать, создавать что-то — сами по себе.

Так вот. Может быть, коронавирус толкает нас не только друг ко другу? Может, нас пытаются повернуть лицом к самим себе?

Я всегда говорил, что театр — это то место, где человек приобретает знания о себе. Однако по нынешним временам это не самый популярный "сервис". И для нас понадобился целый коронавирус, чтобы мы наконец заглянули в это "зеркало". Это хорошее зеркало. В нем мы отражаемся почти без искажений.