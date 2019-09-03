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Юрий Борисов: От аварий при испытании новой военной техники не застрахован никто

03 сентября 2019, 00:09  •  10 • В России

Вице-премьер, отвечающий в правительстве РФ за оборонку и космос, рассказал «Ведомостям» о космодромах, наградах и отношениях с высшим руководством страны.

О РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПОСТ

- Кто меня рекомендовал - мне неизвестно (о назначении на пост вице-премьера. - Ред.). Мне часто (будучи замом министра обороны. - Ред.) приходилось докладывать свою позицию Путину по разным вопросам. У меня, конечно, были прямые контакты с Верховным главнокомандующим. И, думаю, у него было достаточно оснований и самому принимать решение по этому вопросу.

О ПРИСВОЕНИИ ГЕРОЯ РОССИИ

- Формулировка была - за повышение обороноспособности страны. Но я не считаю нужным носить награды в повседневной жизни.

ОБ АВАРИИ В СЕВЕРОДВИНСКЕ

- Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники. Такие случаи не исключены при разработке новой техники, и никто не застрахован от рисков. Очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Полученные дозы облучения для пострадавших и врачей, работающих с ними, не представляют опасности.

О ПРОБЛЕМАХ КОСМООТРАСЛИ

- Основные проблемы отрасли - в ее переразмеренности. Ключевые задачи решаются шестью основными интегрированными структурами Роскосмоса, которые технически и технологически дублируют друг друга. Загруженность не превышает 50 - 60%, что экономически убивает предприятия.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОСТОЧНОГО

- Работы по первой очереди фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с Восточного ракет-носителей. Не исключаю, что компания, которая создается в рамках реформы военно-строительного комплекса, может стать подрядчиком работ по Восточному. Там очень много работы...

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