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Юристы отказались защищать Киев по делу о провокации с кораблями

11 декабря 2019, 13:54  •  115 • Украина
Адвокаты не захотели представлять Украину в рамках слушаний по делу о провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля нарушили российскую границу.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александра Молохова.

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — заявил он.

Молохов считает, что это свидетельствует о том, что «оправдать провокационные действия властей Украины перед лицом независимого суда общественности практически невозможно».

Ранее Молохов сообщил, что в Крыму намерены созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны после нарушения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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