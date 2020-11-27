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Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
27 ноября 2020, 16:55 • 114 • Политика
Представители американской корпорации Google по итогу заседания сбежали из зала суда в Москве по иску телеканала Царьград. "Первый русский" обратился в Арбитражный суд Москвы после незаконной блокировки своего канала в сервисе YouTube.
В Москве стартовали слушания по иску Царьграда к компании Google после блокировки канала-миллионника "Первого русского" в сервисе YouTube. В суд на корпорацию представители телеканала подали в конце августа. Накануне состоялось заседание, после которого представители Google попросту сбежали:
Таким образом, корпорация Google пытается доказать, что, работая в России, она имеет право не подчиняться российскому законодательству. Заведомо проигрышная позиция уже стоила штрафов компании. Кроме того, после череды скандальных блокировок в Госдуму поступил законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ, допускающих цензуру российских средств массовой информации.
Напомним, канал был заблокирован, а все материалы удалены без предупреждения. На запросы Царьграда представители Google так и не ответили. А после вмешательства Роскомнадзора сообщили, что уничтожили все материалы из-за "нарушения экспортного законодательства". Однако в России подобная норма не действует - фактически представители Google сообщили, что применяют американское право на территории России.
Как подчёркивал ранее учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, проблема не только в блокировке наших материалов, а в отношении корпорации к российскому обществу.
Как мы теперь понимаем, российский законодатель ещё до начала судебных разбирательств пришёл к выводу, что корпорация переходит все мыслимые границы. Подчеркнём также, что рандомные блокировки, о которых говорил Малофеев, действительно последовали. В сервисе YouTube по политическим причинам ограничивали контент, невыгодный американским заказчикам. В частности, ограничениям подвергся фильм о Беслане, а также передачи тележурналиста Владимира Соловьёва или, например, целые каналы патриотических средств массовой информации, общественных движений и организаций. Объяснений от представителей Google не последовало, а Роскомнадзор по следам нарушений завёл новые дела. Кроме того, рекомендовал российским СМИ отказаться от YouTube как платформы для подачи собственной позиции.
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