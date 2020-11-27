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Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования

27 ноября 2020, 16:55  •  114 • Политика
Представители американской корпорации Google по итогу заседания сбежали из зала суда в Москве по иску телеканала Царьград. "Первый русский" обратился в Арбитражный суд Москвы после незаконной блокировки своего канала в сервисе YouTube.
В Москве стартовали слушания по иску Царьграда к компании Google после блокировки канала-миллионника "Первого русского" в сервисе YouTube. В суд на корпорацию представители телеканала подали в конце августа. Накануне состоялось заседание, после которого представители Google попросту сбежали:
Когда суд предложил сторонам заполнить расписки, уведомляющие о времени и дате следующего судебного заседания, представители корпорации "Гугл" А. Мальцев и Д. Хабаров демонстративно убежали, уклонившись от росписи, - рассказал советник генерального директора по правовым вопросам телеканала Царьград Виталий Беспалов после заседания. - Их догнали и попросили заполнить документ, но один из представителей прокомментировал отказ тем, что юрисдикцию российского суда не признаёт и расписываться не будет. Второй поддержал его позицию. От предложения самостоятельно сказать это суду они, по понятным причинам, отказались. Реакция судьи Чадова А.С. не заставила себя ждать: он попросил представительницу российского филиала Google более доходчиво донести до коллег правила поведения и процессуальные нормы арбитражного процесса.
Таким образом, корпорация Google пытается доказать, что, работая в России, она имеет право не подчиняться российскому законодательству. Заведомо проигрышная позиция уже стоила штрафов компании. Кроме того, после череды скандальных блокировок в Госдуму поступил законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ, допускающих цензуру российских средств массовой информации.
Напомним, канал был заблокирован, а все материалы удалены без предупреждения. На запросы Царьграда представители Google так и не ответили. А после вмешательства Роскомнадзора сообщили, что уничтожили все материалы из-за "нарушения экспортного законодательства". Однако в России подобная норма не действует - фактически представители Google сообщили, что применяют американское право на территории России.
Как подчёркивал ранее учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, проблема не только в блокировке наших материалов, а в отношении корпорации к российскому обществу.
Получается, могут заблокировать любой канал, если компании захочется это сделать. Причём причина блокировки будет рандомной, - подчёркивал Малофеев. - Иск Царьграда в Арбитражном суде Москвы против американской компании - это только начало. Наша цель: сподвигнуть российского законодателя перестать бояться американские Google или Apple.
Как мы теперь понимаем, российский законодатель ещё до начала судебных разбирательств пришёл к выводу, что корпорация переходит все мыслимые границы. Подчеркнём также, что рандомные блокировки, о которых говорил Малофеев, действительно последовали. В сервисе YouTube по политическим причинам ограничивали контент, невыгодный американским заказчикам. В частности, ограничениям подвергся фильм о Беслане, а также передачи тележурналиста Владимира Соловьёва или, например, целые каналы патриотических средств массовой информации, общественных движений и организаций. Объяснений от представителей Google не последовало, а Роскомнадзор по следам нарушений завёл новые дела. Кроме того, рекомендовал российским СМИ отказаться от YouTube как платформы для подачи собственной позиции.

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