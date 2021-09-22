В США спецпрокурор Минюста предъявил обвинения бывшему юристу штаба Хиллари Клинтон за ложь в деле о "вмешательстве России в выборы" 2016 года.

В США спецпрокурор Минюста Джон Дарем предъявил обвинение в лжесвидетельстве ФБР юристу президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Майклу Сассманну.

В 27-страничном обвинении находятся новые подробности того, что истерика о вмешательстве России в президентские выборы США была "сфабрикована и раздута предвыборным штабом Хиллари Клинтон".

Юрист штаба Клинтон обвиняется в том, что представил ФБР на встрече в сентябре 2016 года документы, якобы указывавшие на секретные контакты между Trump Organization и Альфа-банком из России. Адвоката обвиняют во лжи, поскольку он уверил агента ФБР, что "действовал как добропорядочный гражданин, а не как оплачиваемый адвокат или политический деятель". Выяснилось, что юрист оплачивался из предвыборного штаба Клинтон.

В обвинении спецпрокурора указаны широкомасштабные попытки предвыборного штаба Хиллари Клинтон ложно очернить Дональда Трампа как "лежащего в постели с русскими", передаёт "ИноСМИ". Деятельность юриста штаба Клинтон привела к тому, что СМИ и ФБР устроили расследование в отношении Трампа, которое переросло "в политическое безумие сговора", два года наносившее ущерб администрации Трампа.

Вот уж и сюрприз: за всем этим стояли Клинтоны. Да это было ясно с самого начала. Они давно уже должны были сесть в тюрьму, а всё ещё благоденствуют на свободе!

- считает Kathryn Hutchinson.

"На самом деле семейка Байденов совсем немного уступает Клинтонам в коррупции. Они на заслуженном втором месте!" - написала Suzanne Smith.

Давайте подведём итоги. Весь этот фальшивый "российский след" был порождён фальшивой выдумкой, которая фактически была поднята с земли буквально из ничего, а затем переросла в лавину лжи и коррупции в правительстве, направленную на разгром нормальных президентских выборов,

- отметил Greg Feigel.

"Ведь сказал же генпрокурор Барр: "Заговор по фабрикации "российского следа" - это гораздо более страшное преступление, чем Уотергейт!" - написал Gregory Nastali.