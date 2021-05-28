Юрист в США решил влиться в политику на волне интернет-популярности

Американский юрист Марк Макклоски заявил, что собирается баллотироваться в Сенат. Ничего удивительного в этом не было бы, если бы не слава этого человека. В прошлом году Макклоски прославился из-за видео, где он стоит с винтовкой в руках.

28 июня 2020 года активисты BLM сломали ворота на участок супругов Макклоски. Те не стали долго раздумывать и вышли защищать свои владения. Он с винтовкой, она с пистолетом. Всё это попало в объектив чьей-то камеры, а после и в интернет. Так юрист из Сент-Луиса стал весьма известен, что в общем-то не защитило его от уголовного преследования.

Макклоски власти его штата обвинили в "незаконном и угрожающем размахивании оружием перед мирными протестующими". Сами активисты BLM заявили, что действия хозяина поместья были покушением на их жизни. Впрочем, скандал утих, обвинения с супругом Макклоски сняли.

Юриста позвали в шоу Такера Карлсона на телеканал Fox News в качестве гостя. Там он заявил, что тот случай с протестами BLM был для него знаком свыше, поданном под видом разгневанной толпы.

"Это действительно разбудило меня", - произнёс мужчина и добавил, что собирается баллотироваться в Сенат от республиканской партии, чтобы представлять штат Миссури.

Преподаватель Университета Ратгерса, политолог Сергей Котяев прокомментировал этот случай. Он заметил, что среди республиканцев немало странных людей. Например, член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин относительно недавно обвиняла в калифорнийских пожарах еврейскую закулису, использовавшую для поджога космические лазеры.

Политолог в разговоре с "ПолитЭкспертом" отметил, что в 70-е и 80-е годы республиканцы и демократы были вхожи в дома друг друга, посещали семейные праздники, сидели за одним столом. Всё изменилось в 1994 году во время президентства Билла Клинтона. Сейчас в американском обществе жёсткая поляризация. У представителей каждой из двух партий свои СМИ, свой круг источников информации.