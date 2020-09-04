Юрист: России следует перенять опыт позиции США в отношении WADA

Россия могла бы воспользоваться опытом давления на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое в настоящее время оказывают на организацию представители США, заявил РИА Новости председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

В июне американская газета Washington Post сообщила, что государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. В пятницу глава WADA Витольд Банька допустил, что спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа страны финансировать организацию.

"Основная часть спорта в США – это не олимпийский спорт, а профессиональный, который не имеет договоров и не подчиняется WADA, поэтому американский спорт в целом особенно от влияния WADA не зависит. Такая наступательная позиция США в отношении WADA с определенной стороны может быть и оправдана, и даже вызывать симпатию. И этот опыт, наверно, целесообразно перенимать и России в условиях на наш взгляд политически предвзятого отношения к российскому спорту со стороны WADA", - сказал Алексеев корреспонденту РИА Новости.

"Подобным информационным шумом, возможно, умышленно создается видимость справедливого подхода и единых стандартов в сфере борьбы с допингом по отношению к разным странам, - продолжил он. - То есть это своего рода противовес откровенной допинговой гибридной войне, развязанной Западом и WADA против российского спорта. Другое дело, что правительство США, вносящее наиболее значительный взнос в WADA, заявлениями о вероятном отказе от финансирования, видимо, пытаются надавить на организацию в части проведения реформ организации. В том числе, направленных против российского спорта. Однако на деле вряд ли США в конечном счете откажутся от исполнения финансовых правил WADA. В крайнем случае, можно предположить лишь снижение размера взноса".

Алексеев объяснил, что "вопрос об отстранении или ограничении участия в Олимпийских играх сборной команды той или иной страны может решаться только их организатором – Международным олимпийским комитетом". "При этом санкции должны применяться к соответствующему национальному олимпийскому комитету. Вместе с тем, компании США являются основными спонсорами МОК, поэтому санкции к сборной США со стороны МОК в любом случае маловероятны", - уточнил собеседник агентства.

"И само WADA на сегодняшний день представляется, что не только финансово зависит от США – одного из его ключевых партнеров, - добавил юрист. - Предполагаемые Банькой санкции на сегодняшний день в нормативной базе отсутствуют. Теоретически возможно внести предлагаемые Банькой изменения в Стандарт соответствия к Всемирному антидопинговому кодексу, но эти изменения должны подписать все страны, заключившие договор с WADA".