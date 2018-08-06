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Юрист прокомментировал процесс по делу Вышинского

06 августа 2018, 19:24  •  45 • Украина
Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал процесс по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

«Действия украинской стороны в отношении российского журналиста Кирилла Вышинского изначально нелегитимны, потому что Украина и украинские власти изобрели новый вид уголовной ответственности — это уголовная ответственность за добросовестное исполнение журналистских обязанностей. И никто никогда не докажет, что Кирилл Вышинский сделал что-либо, кроме того, что добросовестно выполнял свои журналистские обязанности», — отметил эксперт.

Ванин также добавил, что факт сокращения срока содержания Вышинского констатирует не только нарушения по существу, но и формальные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Эта ошибка, с одной стороны, показывает юридическую безграмотность по привлечению Кирилла Вышинского к уголовной ответственности, а с другой стороны, к сожалению, она показывает настойчивость украинских властей в достижении своих, скажем прямо, неблаговидных целей. Тот факт, что Кирилл Вышинский привлекается к ответственности по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, является тому подтверждением», — сказал он.

Ранее Апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей руководителя РИА Новости Украина на пять дней — до 8 сентября.

По словам адвоката журналиста, суд отменил предыдущее решение, поскольку его приняли с нарушением — срок содержания под стражей составил 64 дня, хотя не может превышать 60.

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