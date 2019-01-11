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Юрист оценила закон о наказании за секс без добровольного согласия на Украине

11 января 2019, 17:39  •  132 • Украина
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала RT вступление на Украине в силу закона, ужесточающего ответственность за преступления на сексуальной почве.
 
©pixabay.com
 

«С моей точки зрения изменения в законодательстве может повлиять негативно на семейные правоотношения, поскольку данный закон не только изменил определение «изнасилование», но и поставил изнасилование одним из супругов в более тяжкую градацию, нежели посторонним человеком. Будут считать не только насильственные действия, но и вступление в связь без согласия партнёра», — пояснила Ярмуш.

Как отметила адвокат, доказывать согласие будет сложно.

«Взять письменное согласие — это, по-моему, противоречит здравому смыслу и нормальным взаимоотношениям. В европейских странах, с чьих законов Рада «под кальку» списала положения, несколько другая культура и там семейные правоотношения — с одной стороны, они их сделали либеральными, с другой, стороны, положения о получении согласия — у них, возможно, это уже «в крови», а на Украине несколько другой менталитет, это может быть основой для того, что люди будут осуждены по формальным основаниям», — заключила Ярмуш.

Ранее на Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за преступления на сексуальной почве. 

Теперь правоохранительные органы будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.

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