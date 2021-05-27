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Юрист оценил вероятность выдачи задержанной в Минске Сапеги в Россию

27 мая 2021, 21:35  •  109 • Политика
Юрист пояснил, какие обвинения грозят арестованной в Минске подруге сооснователя экстремистского канала Nexta Романа Протасевича - гражданка России Софье Сапеге.
Гражданка России София Сапега, подруга признанного в Белоруссии экстремистом Романа Протасевича, с 23 мая задержана в Минске после посадки рейса Ryanair и находится в СИЗО.
Ее подозревают по трем статьям УК республики - организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Сообщалось, что Сапега создала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", в котором раскрывала личные данные силовиков Белоруссии.
СК Белоруссии расследует дело по статье ч.1 ст.342 УК Беларуси (грубое нарушение общественного порядка) о протестах в стране после выборов президента в августе 2020 года, по нему проходят более 200 человек, часть уже осуждены.
Мать Сапеги утверждает, что София покинула Минск в начале августа 2020 года и перебраласт в Вильнюс. Однокурсники Сапеги утверждают, что она лично не принимала участие в протестах в Минске.
Источник BBC утверждает, что признание Сапеги на видео было получено следователем после того, как она отказалась давать показания на основе конституции страны против себя. Якобы следователь мог ее разговорить шутками и спецприемами. Позднее в СИЗО КГБ Сапегу посетил консул России.
Суд по мере пресечения Софье Сапеге должен пройти 28 мая, в этот день запланирована встреча президента России и главы Белоруссии в Сочи.
Отпустить Сапегу могут лишь в случае, если президент России за нее вступится
- уверен источник BBC.
Москва "де-юре, безусловно, может" поднять вопрос о передаче Сапеги правоохранительным органам России, заявлял Дмитрий Песков.
Президент Лукашенко проинформирует президента (Путина) об истории с самолетом. Также, наверняка, будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске
- заявил пресс-секретарь Кремля.
Обвинение Сапеге может быть предъявлено до 31 мая, отметил юрист.

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