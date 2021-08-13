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Юрист оценил нарушения Юнемана при подаче документов на выборы

13 августа 2021, 21:35  •  24 • Политика
Фото: Jochen Tack/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Кстати" тоже сообщил о серьезных нарушениях
ЦИК нашел у оппозиционного кандидата-самовыдвиженца на выборахв Госудуму Романа Юнемана фальсификацию подписных листов. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло оценил ситуацию.
Эксперт считает, что кандидат-самовыдвиженц постепенно теряет голову "под медийным прессингом Мосгоризбиркома". 
"Кандидат от народа" наконец-то признал ошибки в сданных подписных листах", – указал юрист в телеграм-канале.
Общественный деятель указал на то, что Юнеман заявил, будто бы сотрудники избирательной комиссии фальсифицировали подписи. 
"В своем очередном посте Юнеман обвинил избирком в том, что тот... записал Гаспаряна (это блогер, который критикует Романа) в подписанты Юнемана, и тем самым незаконно отсеял подпись избирателя как "недействительную", – пишет Ремесло. 
По его словам, в Центризберкоме ответили Юнеману с "клинической доброжелательностью". Юрист объяснил: в двух книгах подписи оставил человек, имеющий идентичные данные, включая схожую подпись, но при этом под разными фамилиями. Ремесло добавил, что сборщики кандидата "накосячили", добавив в подписные листы одного человека с разными фамилиями.
"Но виноват кровавый избирком", – написал юрист.
Телеграм-канал "Кстати" тоже сообщил о серьезных нарушениях. По его данным, подписные листы Юнемана изначально были больше формата А4. Также в них оказались колонки для сбора телефонных номеров, которых по нормам быть не может. Перед сдачей ЦИК их убрал. 
Авторы ресурса подчеркнули, что даже оппозиционеры поразились действием кандидата. 
"Штаб кандидата сам дал избиркому все основания для признания всех своих подписных листов недействительными", – передает телеграм-канал. 
Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. В это же время пройдут региональные и муниципальные кампании.

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