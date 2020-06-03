Юрист назвал "самое страшное наказание" для Собянина

В случае если Минюст признает меры Собянина в период пандемии коронавируса противоречащими законодательству, мэр будет вынужден самостоятельно возместить убытки предприятиям. Об этом в беседе с URA.RU заявил юрист Павел Бабиков.

Он отметил, что Минюст может направить Собянину представление о нарушении федерального закона или Конституции.

"Если Собянин после этого сам отменит свой указ, то бизнесмены будут вправе через суд потребовать от мэра Москвы их компенсации, если понесли убытки при его исполнении", - объяснил юрист.

По словам Бабикова, "за принятый нормативно-правовой акт, который позже был отменён, никакое наказание не предусмотрено". При этом он отметил, что самым страшным наказанием для Собянина в этом случае станет "компенсация убытков предприятиям, пострадавших от указов".

Напомним, в правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина. Как говорится в поручении Мишустина, особый акцент в изучении документов будет сделан на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

В анализе нормативно-правовых активов будут задействованы специалисты Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора, а также правительство Москвы и экспертное юридическое сообщество.

Отмечается, что это распоряжение должно быть выполнено за текущую неделю, доклад о проверке должен быть представлен до 8 июня.